Esposa de Juan Pablo Llano tachó a Cony Camelo de “bruja” por su actitud en ‘MasterChef Celebrity’

La sexta temporada de MasterChef Celebrity sigue su curso y con el Top 10 definido, el programa del Canal RCN viene afrontando situaciones bien particulares. La última eliminación fue la de Ilenia Antonini, a principios de octubre, y fue esta la que determinó a las 10 celebridades que se pelean el premio mayor de 200 millones de pesos.

Lo anterior llevó a que la producción optara por algunas dinámicas nuevas para puntuar a los mejores y los peores. Con cada prueba, cada uno de los famosos podía sumar puntos en su afán de evitar el delantal negro y estar en riesgo de eliminación. Paralelamente, las tensiones dentro de los finalistas son altas y una de las principales señaladas por este motivo es Cony Camelo.

La actriz, reconocida por su trabajo en Los Reyes, no se ha ganado el afecto de los televidentes y cada vez es más evidente que entre el resto de los concursantes sus actitudes cortantes no son bien vistas. Sus diferencias a lo largo del programa con varios de ellos (y especialmente con Franko Bonilla) le granjearon una mala reputación y cada semana en las redes sociales la pregunta de cuándo será ella la eliminada ronda en el aire.

Durante una de las últimas pruebas, estas actitudes la volvieron a dejar mal parada frente a las cámaras, pues el jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina procedieron a juzgar los platos del viernes 25 de octubre, en los que cosecharon puntos Carolina Cuervo, Jacko, Nina Caicedo, Martina La Peligrosa y Juan Pablo Llano, este último por una receta mexicana.

La calificación que recibió el actor antioqueño por su plato causo un enojo visible en Cony, que no evitó hacer varios gestos de inconformismo, asegurando que su preparación no tuvo ningún error y eso no bastó para ser tomado en cuenta por el jurado en las puntuaciones. El hecho fue repudiado en redes sociales y volvió a generar reclamos de los televidentes que insistieron en que ya era hora que Camelo fuese la siguiente eliminada.

Cuando la cuenta oficial del Canal RCN en Instagram difundió ese momento, una de las que reaccionó con más vehemencia fue Catalina Gómez, la pareja de Llano que no dudó en darle una reprimenda a Cony por su actitud.

“Un buen plato, conjuga presentación, técnicas, sabor, gusto, y todo eso lo conjugaste en estos tacos de pecho que uni jamás pensaría hacer. Primero por el grado de complejidad de la carne, que en tan poco tiempo pudiste lograr un excelente termino y además tres salsas, eso está muy bien jugado mi Juan Pablo, lo serviste de una manera clásica y limpia”, comenzó diciendo en la caja de comentarios, celebrando el trabajo realizado por su esposo en la cocina.

Luego destacó su calidad humana, sin dejar de lanzar un dardo contra Cony. “Pero sin duda lo que más aplaudo es tu esencia bonita, que no hablas de nadie y que te alegras con el éxito de todos, incluidas los cuervos que te sacaran los ojos y la bruja que habla de todos queriendo que todos salgan y no se da cuenta de que está ahí sin merecerlo”, escribió.

Sus palabras fueron celebradas por los internautas que no dudaron en unirse por una causa común. “¿Para cuándo sale Cony?”, “Cony destila veneno”, “La envidia en su máximo esplendor”, “Uno queriendo ayudar a Cony, pero es imposible con ella”, “No voy a decir lo que Cony se merece porque me cierran el Instagram”, “Nina es mi concursante preferida y Juan Pablo. Ellos no se meten con nadie y hacen su trabajo. Los mejores”, y “Esa Cony es atrevida”, fueron algunas de las respuestas que recibió Catalina como apoyo, a la par que se descargaron contra Cony.

