Futbolista colombiano se sumaría al Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: de quién se trata

Juan David Cabal estaría en los planes del Crystal Palace de Inglaterra-crédito Alberto Lingria/REUTERS

La selección Colombia se prepara para jugar su primer amistoso de la fecha FIFA ante Croacia en el estadio Camping World, de Orlando, Florida, Estados Unidos.

Y mientras esto ocurre, el mercado de fichajes del fútbol internacional sigue dando noticias, en esta ocasión, con una posible vinculación del exdefensor de Atlético Nacional, Juan David Cabal a la Premier League de Inglaterra.

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La prensa italiana reportó el interés de Crystal Palace en Cabal-crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Según reportó el 25 de marzo de 2026 el diario deportivo italiano Tuttosport, se conoció que el Crystal Palace de Inglaterra iría por Cabal en su artículo "Cabal, idea del Crystal Palace para el verano", detallaron que el cuadro de Londres estaría interesado en fichar al defensor colombiano:

“La sensación general en el entorno del mercado es que la actual plantilla de la Juventus será bastante modificada en verano. Por este motivo, habría varios jugadores destinados a dejar la Continassa (centro de entrenamiento del club). El jugador nacido en 2001, mientras tanto, ya ha despertado el interés del Crystal Palace, que habría sondeado el terreno en los últimos días. Primeros contactos exploratorios”, dijeron.

La Juventus contempla transferir a Cabal, cuyo contrato se extiende hasta 2029, si recibe una oferta satisfactoria o encuentra una cesión relevante, según Tuttosport. Junto al Crystal Palace, que ya cuenta en su plantilla con los colombianos Muñoz y Lerma, el Fulham también figura como interesado, aunque esperará hasta el cierre de la temporada para definir su postura.

El diario italiano informó sobre el interés del Crystal Palace de Inglaterra en el defensor canterano de Atlético Nacional -crédito Tuttosport

En la información que entregó Tuttosport, y que el portal Calciomercato replicó, se complementó que uno de los motivos por los cuales saldría Cabal del equipo es por la poca continuidad que ha tenido en el equipo italiano, y revelaron que Fulham, equipo de la Premier League de Inglaterra también estuvo interesado en los servicios del futbolista.

“Sus actuaciones irregulares y su escaso tiempo de juego han generado inevitablemente dudas sobre el futuro de Cabal. Se cree que, ante una oferta atractiva, la Juventus podría dejarlo marchar sin mucha resistencia. Fulham ya había intentado adelantarse a la competencia en el pasado, antes de la llegada decisiva de la Juventus en el verano de 2024. Ahora el escenario podría reabrirse, con varios clubes listos para regresar a la lucha", agregaron.

Estadísticas de Juan David Cabal en la temporada 2025-2026

Cabal ha estado en procesos de la selección Colombia - crédito @juventusfc/X

Juan David Cabal ha jugado 19 partidos en todas las competencias (Serie A, Champions League, Copa Italia) en 514 minutos, anotando dos goles, y realizando una asistencia.

27 de septiembre de 2025 - Serie A de Italia: 14 minutos y gol en el Juventus 1-1 Atalanta

14 de diciembre de 2025 - Serie A de Italia: 29 minutos y gol en el Bolonia 0-1 Juventus

El futuro de Juan Cabal en la Juventus resulta incierto de cara a la temporada 2025/2026, ya que la directiva italiana planea una reestructuración tras quedar eliminados en los dieciseisavos de final de la Champions League y ubicarse en el quinto puesto de la Serie A, lo que por ahora solo les asegura participación en la Europa League.

Convocados de la selección Colombia para los amistosos ante Croacia y Francia

Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores que estarán en los primeros partidos amistosos camino al Mundial de 2026-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (Argentina)

Camilo Vargas – Atlas (México)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (Brasil)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (Inglaterra)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía)

Déiver Machado – FC Nantes (Francia)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (España)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (Estados Unidos)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (Argentina)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (Inglaterra)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (Brasil)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (Rusia)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (Italia)

Johan Carbonero – Internacional S.C.(Brasil)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (España)

Jorge Carrascal – Flamengo (Brasil)

Juan David Cabal – Juventus (Italia)

Juan Fernando Quintero – River Plate (Argentina)

Kevin Castaño – River Plate (Argentina)

Luis Diaz – Bayern Múnich (Alemania)

Luis Suárez – Sporting Club (Portugal)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C.(Brasil)

Richard Ríos – S.L. Benfica (Portugal)

Santiago Arias – C.A. Independiente (Argentina)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (Inglaterra)