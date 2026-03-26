Colombia

Se hizo viral la reacción de un adulto mayor al conocer el mar a sus 82 años: “Ay ole, tan bello”

El video generó muchos comentarios donde los usuarios expresaron que el momento les generó ternura y admiración

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El asombro y la felicidad de un hombre de 82 años al ver el mar por primera vez en una playa de Tolú, acompañado por su hija, se convirtieron en un fenómeno viral que emocionó a miles de personas en redes sociales - crédito colombiaepica / Instagram

El video de un hombre de 82 años descubriendo el mar por primera vez ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo su hija lo acompaña hasta la orilla en una playa de Tolú, en el Caribe colombiano. Al enfrentar la inmensidad del mar, el hombre exclama “Ay ole, tan bello”, dejando entrever la emoción del momento.

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En el registro, el adulto mayor aparece primero sorprendido, luego se acerca con timidez y finalmente se lanza al agua, donde juega y salta como un niño. Durante el paseo, se lo ve nadando entre peces y disfrutando de una travesía en lancha, mientras la alegría se refleja en cada gesto.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar: “Que bonito, esa capacidad de asombro y emoción que todo niñito y abuelito tienen y que uno nunca debería perder”, comentó una usuaria.

Otro agregó: “Qué lindo video. El señor tiene más vitalidad, más pelo y menos canas que yo”. No faltaron quienes admitieron la emoción: “Que necesidad de ponerme a llorar tan temprano”, mientras alguien resumió la escena con humor: “Ese es un abuelito de cinco años disfrutando del mar”.

Adulto mayor conoció el mar a los 82 años gracias a su hija y conmovió las redes sociales - crédito colombiaepica / Instagram
Adulto mayor conoció el mar a los 82 años gracias a su hija y conmovió las redes sociales - crédito colombiaepica / Instagram

Las oportunidades para conocer el mar en Colombia dependen de diversos factores, entre los que se destacan las condiciones económicas, la ubicación geográfica, el tiempo disponible y, en ciertos casos, costumbres culturales.

El costo de los viajes suele ser el obstáculo principal para quienes aún no han visitado la costa, ya que los pasajes y alojamientos pueden superar el presupuesto de muchas familias. La situación ha cambiado de a poco para quienes desean viajar a Tolú en 2026, ya que existen alternativas que permiten ajustar el viaje a diferentes bolsillos.

Los boletos de avión desde Bogotá hacia Tolú se consiguen por valores que van desde 115.000 hasta 300.000 pesos colombianos por trayecto, especialmente en abril y mayo, meses identificados como temporada baja.

Primer plano de dos manos sosteniendo boletos de avión, con el fondo desenfocado de una pista de aeropuerto y aviones.
El precio de los tiquetes y alojamiento son los obstáculos principales para muchas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los planes integrales, una excursión completa a Tolú puede encontrarse desde 799.000 pesos colombianos por persona. Estos paquetes suelen cubrir alojamiento, alimentación, traslados y recorridos por las playas y el archipiélago de San Bernardo. Los viajes terrestres también resultan accesibles, aunque más extensos: el trayecto en autobús desde Bogotá a Tolú puede durar más de 17 horas, con precios que inician en 187.000 pesos colombianos por trayecto.

Quienes viajan desde Medellín disponen de vuelos directos desde el aeropuerto Olaya Herrera, mientras que quienes parten de otras ciudades pueden considerar llegar hasta Montería para luego trasladarse por vía terrestre hasta Tolú. Esta alternativa puede abaratar el viaje, aunque añade tiempo de traslado.

Para quienes buscan ahorrar, reservar con varios meses de anticipación y optar por fechas fuera de la alta demanda son estrategias recomendadas. Los precios suelen ser más bajos durante los meses de abril, mayo y enero, según plataformas como Despegar y Skyscanner.

Las agencias de turismo han diversificado sus ofertas para Tolú en 2026, adaptando los servicios a las necesidades del público. Existen paquetes todo incluido, con traslados, alojamiento, alimentación y actividades, que permiten disfrutar del mar sin preocuparse por la logística. Los costos varían de 449.000 a 1.659.000 pesos colombianos por persona, dependiendo de la duración, la categoría del hotel y la temporada elegida.

La playa El Francés se ubica a tan solo 20 minutos del casco urbano de Tolú, accesible mediante mototaxi - crédito @playasdecolombia / IG
Actualmente se pueden encontrar paquetes turísticos para visitar Tolú - crédito @playasdecolombia / IG

Las excursiones terrestres parten de ciudades como Bucaramanga, Bogotá y Medellín, e incluyen visitas a lugares emblemáticos como el volcán de lodo y museos locales, además de recorridos en lancha por el archipiélago. Los planes aéreos suelen partir de Bogotá, Medellín o Cali, con vuelos hasta Montería y traslados incluidos.

Los viajes organizados para personas mayores se han popularizado por sus beneficios para la salud, como la mejora de la circulación y la reducción del estrés. Destinos como Santa Marta, Cartagena y San Andrés ofrecen programas especiales con alojamiento, actividades recreativas y acompañamiento médico, facilitando el acceso al mar a quienes requieren atención adicional.

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