Se frustró intento de rapto de una menor en Bogotá: en videos de cámara de seguridad se ve cómo la pequeña patinadora logró escapar

Las imágenes muestran cómo un taxi amarillo y un vehículo blanco intentaron coordinar el secuestro en plena calle - crpedito Colprensa/Captura video RT

Una niña evitó un intento de secuestro en una calle residencial en el sur de Bogotá, gracias a un inesperado error de cálculo de quienes intentaron capturarla.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que la menor, mientras practicaba patinaje frente a su casa, enfrentó el peligro y logró escapar.

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El lunes 26 de enero, poco después de las 2:00 p. m., la menor se encontraba sobre sus patines frente a la vivienda cuando dos vehículos, un taxi amarillo y un auto blanco, coordinaron una maniobra sospechosa.

Las imágenes difundidas por Actualidad Viral muestran cómo el taxi se aproxima con las puertas del copiloto y trasera semiabiertas, lo que sugiere una acción previamente planeada.

La rápida reacción de la niña, que logró huir tras caerse, fue clave para evitar ser capturada por los delincuentes -crédito Actualidad Viral/X

En el instante en que el copiloto del taxi abre por completo la puerta para intentar sujetarla, el movimiento inesperado del vehículo la empuja y provoca su caída. Este detalle, según lo informado por el portal, fue decisivo para frustrar el intento, ya que dejó a la niña fuera del alcance inmediato de los agresores.

Durante menos de 30 segundos, la secuencia mostró la incertidumbre tanto de la víctima como de los atacantes. Tras el impacto, los ocupantes del taxi dudaron y optaron por abandonar el lugar, mientras la menor se reincorporaba rápidamente y corría hacia su vivienda, tocando el timbre de forma insistente.

El hecho ha sido resaltado por medios locales como un ejemplo de la rapidez con la que pueden ocurrir situaciones de riesgo en entornos cotidianos. La presencia de un local comercial abierto junto a la casa también pudo influir en la decisión de los agresores de huir sin lograr su cometido.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar; “Sabiendo la situación que se vive como dejan que los niños anden solos jugando en las calles”; “Donde mierda estaban los padres , con lo que se esta viviendo en criminalidad, dejan a una niña sola andar con patines en una calle solitaria. Donde estaban los padres ????”: fueron algunos de los mensajes.

Intentaron secuestrar a un niño en plena calle y en el día en Bogotá: “Yo le decía que por qué se lo iba a llevar”

La familia de Karen Grajales vivió momentos de angustia en el barrio Marco Fidel Suárez, en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, tras lo que describieron como un intento de secuestro en la vía pública.

El intento de secuestro en el barrio Marco Fidel Suárez de Bogotá genera alarma entre los vecinos y padres de familia - crédito Colprensa/Captura video

La madre relató el episodio a través de TikTok, donde alertó a otros padres sobre el peligro. Según su testimonio, mientras regresaba a casa junto a su hijo pequeño, un hombre se bajó de un taxi detenido y se acercó sin mostrar, en principio, señales sospechosas.

Grajales recordó la tensión del encuentro: “Yo no le vi nada de malo”, afirmó al describir cómo el sujeto, a quien identificó por su tez morena y una gorra negra, intentó arrebatarle al menor. La reacción de la madre fue inmediata: forcejeó e impidió que el desconocido se llevara a su hijo.

El intento de secuestro, según el relato de la madre, se volvió más angustiante cuando, tras escapar con el niño y avanzar unos metros, cayó al suelo por el calzado que llevaba. A pesar de la caída, logró ponerse en pie rápidamente y buscar resguardo en un lugar que consideró seguro.

Las imágenes y el testimonio difundidos por Grajales transmitieron la conmoción vivida. Entre lágrimas, expresó: “Siento mucho miedo, por mí y mi hijo, porque esto nunca me había pasado; yo no sé qué está pasando”. Su declaración evidenció el impacto emocional que le dejó el suceso.

El caso generó una ola de comentarios y preocupación en la comunidad virtual, donde muchos vecinos y seguidores enfatizaron la sensación de vulnerabilidad que experimentan las familias en espacios públicos de Bogotá. La denuncia pública de Grajales se ha convertido en un llamado de atención para extremar precauciones y estar alerta ante situaciones similares.