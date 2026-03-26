Vuelta a Cataluña, etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

En una definición apasionante, el francés Dorian Godon se llevó la carrera que terminó su etapa 3 en Vila-seca -crédito @VoltaCatalunya/X

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026.

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