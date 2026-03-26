Vuelta a Cataluña, etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026.
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Kilómetro 109: La velocidad promedio del pelotón general es de 36 kilómetros por hora.
Kilómetro 95: Los equipos comienzan a trabajar en conjunto de cara a los últimos 55 kilómetros para llegar a la meta.
Kilómetro 93: ¡Se acabará la fuga del día! Samuel Fernández y Merhawi Kudus serán capturados por el pelotón general, en dónde se encuentran los colombianos. El esprint se lo llevó Fernández del Euskaltel.
Kilometro 80: La situación de carrera se mantiene tal cual.
Kilómetro 54: Dos ciclistas actualmente están en la fuga del día. El español Samuel Fernández del Euskatell y el oriundo de Eritrea Merhawi Kudus del Burgos Burpellet.
Kilómetro 32: Los ciclistas ya pasaron el primer puerto de montaña en Coll de Parpers, el esprint en Granollers y ya se encuentran camino al puerto de Alt de Sant Feliu de Codines, puerto de segunda categoría.
¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña.
El 25 de marzo de 2026, la organización de la Vuelta a Cataluña informó que debido a los fuertes vientos que se presentan en la zona, activo el Plan Especial de Emergencias que tiene la Comunidad para estas situaciones: el VENTCAT.
Esta situación provocó que la etapa fuera recortada en su subida final a la estación de Camprodon, por lo que el comienzo oficial de la carrera se retrasará media hora.
La etapa comenzará en Mataró y llegará a Camprodón, contando con un total de 151 kilómetros, y se podrá ver a través de las pantallas de Caracol Sports, de RCN, como de sus mismas aplicaciones.
En la jornada del 25 de marzo de 2026, la etapa 3 contó con un total de 159 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca, y tuvo como ganador al francés Dorian Goudon del Ineos Grenadiers, y la dura caída de Remco Evenepoel del Red Bull Bora-Hansgrohe.
Por los lados de Colombia de la etapa, Einer Rubio del Movistar Team quedó en la casilla 42, mientras que clasificación general, el bogotano Santiago Buitrago sigue como el mejor colombiano ubicado en el puesto 48.