Deportes

Vuelta a Cataluña, etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La jornada contará con una alta exigencia en la montaña, y con rampas importantes en su llegada a la meta que tuvo que ser recortada por el mal tiempo en la comunidad

Guardar
En una definición apasionante, el francés Dorian Godon se llevó la carrera que terminó su etapa 3 en Vila-seca -crédito @VoltaCatalunya/X
En una definición apasionante, el francés Dorian Godon se llevó la carrera que terminó su etapa 3 en Vila-seca -crédito @VoltaCatalunya/X

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

15:16 hsHoy

Kilómetro 109: La velocidad promedio del pelotón general es de 36 kilómetros por hora.

14:51 hsHoy

Kilómetro 95: Los equipos comienzan a trabajar en conjunto de cara a los últimos 55 kilómetros para llegar a la meta.

14:47 hsHoy

Kilómetro 93: ¡Se acabará la fuga del día! Samuel Fernández y Merhawi Kudus serán capturados por el pelotón general, en dónde se encuentran los colombianos. El esprint se lo llevó Fernández del Euskaltel.

14:24 hsHoy

Kilometro 80: La situación de carrera se mantiene tal cual.

13:34 hsHoy

Kilómetro 54: Dos ciclistas actualmente están en la fuga del día. El español Samuel Fernández del Euskatell y el oriundo de Eritrea Merhawi Kudus del Burgos Burpellet.

13:00 hsHoy

¡Comenzó la etapa!

Kilómetro 32: Los ciclistas ya pasaron el primer puerto de montaña en Coll de Parpers, el esprint en Granollers y ya se encuentran camino al puerto de Alt de Sant Feliu de Codines, puerto de segunda categoría.

12:34 hsHoy

Etapa 3 de la Vuelta a Cataluña: victoria para Dorian Godon, Remco Evenepoel sufrió dura caída y Santiago Buitrago sigue como el mejor colombiano

La jornada contó con un total de 159 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca, y tuvo como ganador al francés Dorian Goudon del Ineos Grenadiers, y la dura caída de Remco Evenepoel del Red Bull Bora-Hansgrohe

El boyacense cursa su última temporada en el Movistar Team - crédito Movistar Team
El boyacense cursa su última temporada en el Movistar Team - crédito Movistar Team

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña.

Leer la nota completa
12:07 hsHoy

Así es la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña: hay una novedad importante

Así será la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña-crédito procyclingstats.com
Así será la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña-crédito procyclingstats.com

El 25 de marzo de 2026, la organización de la Vuelta a Cataluña informó que debido a los fuertes vientos que se presentan en la zona, activo el Plan Especial de Emergencias que tiene la Comunidad para estas situaciones: el VENTCAT.

Esta situación provocó que la etapa fuera recortada en su subida final a la estación de Camprodon, por lo que el comienzo oficial de la carrera se retrasará media hora.

12:06 hsHoy

Así va la clasificación general tras la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña

  • 1. Dorian Godon (Francia - Ineos Grenadiers): 11 horas, 29 minutos y 50 segundos
  • 2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 11 segundos
  • 3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36 Pro): a 16 segundos
  • 4. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 18 segundos
  • 5. Brandon McNulty (Estados Unidos - UAE Team Emirates XRG): a 19 segundos
  • 15. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easy Post): a 20 segundos
  • 42. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): m.t.
  • 61. Nairo Quintana (Colombia - Movitar Team): m.t.
  • 87. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Kern Pharma): a 4 minutos y 11 segundos
  • 114. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 8 minutos y 14 segundos
  • 128. Samuel Florez (Colombia - Modern Adventure Pro Cycling): a 13 minutos
12:02 hsHoy

La ronda catalana sigue en marcha

La Vuelta a Cataluña cuenta con la participación de cinco ciclistas colombianos - crédito Vuelta a Cataluña
La Vuelta a Cataluña cuenta con la participación de cinco ciclistas colombianos - crédito Vuelta a Cataluña

La etapa comenzará en Mataró y llegará a Camprodón, contando con un total de 151 kilómetros, y se podrá ver a través de las pantallas de Caracol Sports, de RCN, como de sus mismas aplicaciones.

En la jornada del 25 de marzo de 2026, la etapa 3 contó con un total de 159 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca, y tuvo como ganador al francés Dorian Goudon del Ineos Grenadiers, y la dura caída de Remco Evenepoel del Red Bull Bora-Hansgrohe.

Por los lados de Colombia de la etapa, Einer Rubio del Movistar Team quedó en la casilla 42, mientras que clasificación general, el bogotano Santiago Buitrago sigue como el mejor colombiano ubicado en el puesto 48.

Temas Relacionados

EN VIVOVuelta a CataluñaNairo QuintanaVuelta a Cataluña 2026Santiago BuitragoColombia-Deportes

Últimas noticias

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Los Cafeteros tendrán su primer reto de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026 cuando jueguen ante la tercera mejor selección del mundo en Qatar 2022

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Jugador de la selección de Portugal “bajó de las nubes” a su equipo para el Mundial 2026: “No somos favoritos”

Gonçalo Guedes, delantero de la Real Sociedad de España, señaló que observa a otras selecciones en mejor estado de forma para el torneo de selecciones más importante del mundo

Jugador de la selección de Portugal “bajó de las nubes” a su equipo para el Mundial 2026: “No somos favoritos”

Martín de Francisco, a pocas horas del partido entre Colombia y Croacia, habló de la selección, de James y de Falcao García “No me parece que esté para ir al Mundial”

En charla con Infobae Colombia, el periodista y analista de fútbol habló sobre la posibilidad de que el máximo goleador de la Tricolor estuviera presente en la cita mundialista de Norteamérica

Martín de Francisco, a pocas horas del partido entre Colombia y Croacia, habló de la selección, de James y de Falcao García “No me parece que esté para ir al Mundial”

Futbolista colombiano se sumaría al Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: de quién se trata

El equipo dirigido por el austriaco Oliver Glasner tendría en sus planes reforzar la defensa en el cierre de la temporada

Futbolista colombiano se sumaría al Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: de quién se trata

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

El partido entre Colombia y Croacia será el escenario del reencuentro entre dos figuras que pasaron por el Real Madrid en su mejor momento

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arde un depósito de materiales plásticos y pinturas en Francisco Álvarez: hay detonaciones y una inmensa nube de humo tóxico invade la zona

Arde un depósito de materiales plásticos y pinturas en Francisco Álvarez: hay detonaciones y una inmensa nube de humo tóxico invade la zona

El mensaje de María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y la reacción de Tini Stoessel

El Secretario de Finanzas defendió los números de la economía: “No creo que la gente esté peor”

Nintendo Switch 2: juegos digitales serán más baratos que los físicos

El Gobierno y la UIA evalúan una nueva reunión para definir incentivos al sector: qué proponen los industriales

INFOBAE AMÉRICA

La EPA aprueba la venta de combustible con mayor contenido de etanol para intentar bajar los precios de la gasolina en Estados Unidos

La EPA aprueba la venta de combustible con mayor contenido de etanol para intentar bajar los precios de la gasolina en Estados Unidos

Extraditan a Panamá a peruano acusado de estafa contra bancos

Doja Cat se refugia en la creatividad y la moda ante los desafíos de su carrera: “Aprendí a estar en paz con mi soledad”

El modelo Hogwarts llega a las escuelas de Pensilvania: aumentan la asistencia y mejoran la convivencia

Netanyahu habló sobre la muerte de Tangsiri: “Tenía las manos manchadas de sangre”

DEPORTES

River Plate difundió nuevas imágenes de la reforma del Monumental: los detalles de la obra de ampliación y el techado

River Plate difundió nuevas imágenes de la reforma del Monumental: los detalles de la obra de ampliación y el techado

Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

La probable formación de la selección argentina en el amistoso ante Mauritania con Messi de titular

Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La historia de Gout Gout, el hijo de refugiados “que corría en zapatillas de lona” y es señalado como el nuevo Usain Bolt