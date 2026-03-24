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Juanita Gómez revela nuevos testimonios de acoso sexual en medios colombianos tras investigaciones en Caracol Televisión: “Me enviaba mensajes obscenos”

Los testimonios compartidos por la periodista incluyen relatos de acoso provenientes de distintos medios colombianos y señalan también episodios de maltrato laboral protagonizados también por jefas y parte del equipo de producción: “Me llamaban ‘perra’”

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Juanita Gómez expuso nuevos testimonios
Juanita Gómez expuso nuevos testimonios de acoso en medios de comunicación en Colombia - crédito VisualesIA Infobae - @JuanitaGomezL/X

Tras el inicio de investigaciones internas en Caracol Televisión por denuncias de presunto acoso sexual contra dos presentadores, la periodista Juanita Gómez volvió a difundir en sus redes sociales un testimonio anónimo que expone nuevos casos de acoso laboral y sexual en el entorno televisivo, reactivando el debate sobre estas prácticas en los medios de comunicación en Colombia.

El relato, difundido a través de la cuenta de X de la comunicadora, incluye frases como: “Un camarógrafo me hacía tomas de mi busto”, declaración que Gómez calificó como profundamente perturbadora.

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El testimonio presentado por Gómez describe un ambiente profesional donde la normalización de conductas inapropiadas y la ausencia de protección institucional generaron condiciones propicias para el abuso y el silenciamiento. “Siguen llegando testimonios impresionantes de colegas periodistas, que conozco y nos cruzamos en este camino”, escribió Juanita antes de compartir el nuevo testimonio.

Juanita Gómez reavivó el debate
Juanita Gómez reavivó el debate sobre el acoso en medios colombianos al difundir en sus redes sociales el testimonio anónimo de una presentadora que denunció acoso laboral y sexual en televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Según el mensaje, resultaba frecuente la convivencia con situaciones como “acoso laboral, acoso sexual… todo era normal, de mujeres presentadoras y hombres presentadores y también de camarógrafos. A mí me protegieron de cierta manera, pero también lo viví”, expresó la presentadora.

Uno de los pasajes más reveladores del testimonio señala que la víctima fue objeto de agresiones verbales en reuniones de redacción: “Me llamaban ‘perra’ en pleno consejo de redacción… todos se reían, pero me quedaba callada. Y todo porque en mi primer directo mi tono de voz fue bajo. Después de eso, jamás me dejaron hacer un directo de nuevo”. La situación se agravaba debido a que el insulto provenía de otra mujer, lo que, según la denunciante, contribuía a la validación del abuso: “Lo más triste era que quien me decía perra era una mujer. Por eso lo validaban”.

La víctima relató que el
La víctima relató que el acoso era habitual y provenía tanto de presentadores como de camarógrafos - crédito @JuanitaGomezL/ X

La conducta de un camarógrafo también fue señalada en el testimonio. “Además había un camarógrafo que me hacía tomas iniciando en mi busto. Y me enviaba mensajes obscenos a mi celular”, relató la presentadora, quien luego informó a su jefe sobre estos hechos. “Un día supe que era él. Y le comenté a mi jefe… Años después supe que él (jefe) había dado la orden a cámaras de que él no volviera a salir a trabajar conmigo", dice el testimonio.

De acuerdo con su relato, años más tarde se enteró de que el superior había ordenado que ese camarógrafo no volviera a trabajar con ella. El daño, según la víctima, se percibió con el paso del tiempo: “Pasan los años y uno dice, ¿en serio yo permití eso? Y solo digo: no fue mi culpa”.

La presentadora también compartió el testimonio de una periodista que, al igual, pidió guardar su identidad, pero confesó que trabajó en Caracol Televisión hace un par de años, en donde fue acosada presuntamente por un presentador.

Se conocieron nuevos casos de
Se conocieron nuevos casos de presunto acoso sexual de extrabajadoras de Caracol Televisión - crédito @JuanitaGomezL/ X

“Yo trabajé en Caracol hace 3 años. Al periodista/presentador, desde que lo conozco, ha tenido conmigo conductas abusivas y acosadoras. Tanto que un día llegó a mi casa, en donde menos mal había más gente y al salir todos al tiempo, me cogió detrás de la puerta a darme besos en la boca, lo quité y él siguió hasta que lo paré”, dice el testimonio.

La mujer relata que el presentador aprovechó que ella estaba por finalizar su trabajo en el canal, ya que el proyecto en el que participaba llegaba a su fin, y utilizó esa circunstancia como pretexto para enviarle mensajes de manera insistente.

“Yo en ese momento estaba en ‘prueba’ porque mi programa se iba a terminar y claramente su discurso era que me iba a ayudar. Así era siempre. Con mensajes a horas indebidas con la excusa de ayudarme con trabajo. Me mandaba mil mensajes siempre, y SIEMPRE con la excusa de darme trabajo”, reveló.

La denunciante relató que el
La denunciante relató que el presentador aprovechó el final de su proyecto para enviarle mensajes insistentes bajo el pretexto de ayudarla con trabajo - crédito AFP

La comunicadora cerró su confesión asegurando que se ha visto impactada por la cantidad de denuncias anónimas en redes sociales. “Nunca fui capaz de hablar. Ahora me parece increíble ver que hay más casos y me ha pesado por mucho tiempo”, concluyó.

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