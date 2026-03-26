Jimena Rugeles, pareja del director de cine Simón Brand, reveló chats que le enviaba Ricardo Orrego: “Este tipo no me conoce”

Jimena Rugeles, pareja de Simon Brand, expuso chats en los que Ricardo Orrego al parecer le coqueteaba, lo que fue cuestionado por la influencer asegurando que no tiene una cercanía con él - crédito @jimenarugeles/ Instagram

Caracol Televisión atraviesa una investigación interna tras activar sus protocolos por denuncias de presunto acoso sexual contra dos de sus periodistas y presentadores.

El canal emitió un comunicado oficial el viernes 20 de marzo de 2026 en el que confirmó la puesta en marcha de procedimientos legales y de acompañamiento frente a denuncias en la compañía, subrayando el respeto por la confidencialidad, el debido proceso y la protección tanto de las posibles víctimas como de los presuntos implicados, cuyos nombres no fueron revelados en el momento.

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En medio de las investigaciones, el martes 24 de marzo, Caracol Televisión emitió un segundo comunicado para anunciar la terminación del vínculo laboral con dos de los presentadores: “Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados”.

Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

Según informó la compañía, esta decisión busca no interferir en el proceso de investigación y garantizar la independencia de las instancias encargadas, pero en ningún momento señaló públicamente a los presentadores como responsables de los hechos denunciados.

El caso generó una rápida reacción pública y la intervención del Ministerio de Trabajo, que anunció inspecciones para verificar el cumplimiento de los estándares laborales y la adecuada atención a este tipo de señalamientos. Organizaciones y voces del sector han resaltado la importancia de fortalecer los mecanismos de denuncia y prevención del acoso laboral y sexual en los medios de comunicación.

En este contexto, la situación cobró un nuevo matiz con la aparición de Jimena Rugeles, conocida por su relación con el cineasta Simón Brand, exesposo de la presentadora Claudia Bahamón.

Rugeles expuso en redes sociales conversaciones privadas en las que Ricardo Orrego le habría enviado mensajes para proponer encuentros personales y responder a fotografías compartidas en plataformas digitales. Estas revelaciones se sumaron a la cadena de testimonios y han reavivado el debate sobre la cultura laboral en uno de los canales más influyentes del país.

En los mensajes que aparentemente le envió el presentador deportivo se pueden leer frases como: “La vida en una foto... ¿Cuándo por Bogotá?“, ”Jimeeeeee... sería lindo oírte (tantas imágenes, tantos lugares)... Cafecito!!!“, además de reacciones con el emojis de fuego y corazones, a los que, según las capturas de pantalla, Jimena nunca respondió.

Jimena Rugeles expuso mensajes privados que le habría enviado Ricardo Orrego - crédito @letengoelchisme @jimenarugeles/ Instagram

La publicación fue acompañada de un mensaje de Rugeles en el que asegura no haber tenido contacto con el presentador en el pasado. “Y no, este tipo no me conoce. Estos tipos saben lo que hacen. Esto no es un hecho aislado. No es un man queriendo conocerme de manera inocente... ¿Qué hace un tipo de estos buscando mujeres?”, escribió la pareja de Simon Brand.

Ante la publicación de Jimena, una usuaria reaccionó de manera negativa ante la denuncia por los supuestos chat de Orrego, asefgurnado que solo se trata de un hombre coqueteando. "Veo un hombre coqueteándole normalmente a una mujer bonita, bajo ese argumento, cualquier acercamiento que se haga de un hombre con una mujer es calificado como acoso... estoy en desacuerdo con ese tipo de publicación, y soy MUJER“, dice el mensaje de la usuaria.

Jimena le respondió a usuaria que aseguró que no había acoso en los comentarios de Orrego - crédito @jimenarugeles/ Instagram

Ante el mensaje, Jimena decidió replicar y pedir sororidad a sus seguidoras con el mensaje: "Mujeres. No sean así. Aprendamos a diferenciar".

Ricardo Orrego respondió a su salida de Caracol Televisión a través de su abogada

En medio del escándalo que rodea la salida de dos reconocidas figuras de Caracol Televisión, la representante legal de Ricardo Orrego, Juliett Natali Fiallo Gualdron, emitió un comunicado en el que explicó los motivos detrás de la desvinculación del periodista.

Según el documento, la decisión de terminar el contrato laboral fue tomada de manera unilateral por parte del canal, sin que existiera una investigación disciplinaria concluida ni una sanción derivada de los hechos que han sido difundidos públicamente.

El comunicado precisa que la finalización del vínculo laboral se ampara en las facultades contractuales de Caracol Televisión y se da en el contexto de la activación de protocolos internos y legales tras la recepción de denuncias públicas el 20 de marzo.

Por su parte, la defensa de Orrego manifestó la disposición del periodista para colaborar con las autoridades en todos los procedimientos administrativos, disciplinarios o judiciales que se adelanten. Además, hizo énfasis en la importancia de respetar garantías constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa, amparados por la Constitución de Colombia.

La apoderada también aclaró que, hasta el momento, no existe ninguna decisión en firme, sentencia ni pronunciamiento de una autoridad competente que establezca responsabilidad alguna en contra de Ricardo Orrego. Por ello, advirtió que cualquier afirmación anticipada que afecte su buen nombre carece de sustento jurídico y podría vulnerar derechos fundamentales protegidos tanto por la legislación nacional como por estándares internacionales de derechos humanos.

Comunicado oficial de la representante legal del famoso - crédito Ricardo Orrego / Instagram

El comunicado concluyó solicitando prudencia en el manejo de la información, especialmente en redes sociales, y reiteró que cualquier comunicación oficial se realizará únicamente a través de la representación legal del periodista.