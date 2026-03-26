Jugador de la selección de Portugal “bajó de las nubes” a su equipo para el Mundial 2026: “No somos favoritos”

El jugador Gonçalo Guedes de la Selección de Portugal habla en una rueda de prensa este miércoles, previo a un juego amistoso contra la Selección de México, en el balneario de Cancún (México)-crédito Alonso Cupul/EFE

A 76 días del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la selección de Portugal se prepara para disputar su novena participación en la historia del torneo.

El rival de Portugal en su debut se definirá el 31 de marzo de 2026, cuando la República Democrática del Congo enfrente al ganador del partido entre Jamaica y Nueva Caledonia.

Mientras se conoce al rival que completará el grupo K (Portugal, Colombia, Uzbekistán), el equipo dirigido por Roberto Martínez calienta motores para su debut en el Mundial de 2026.

Y en la previa del partido que tendrán los Lusos ante México en el estadio Azteca, el 28 de marzo de 2026, el delantero portugués Gonçalo Guedes habló en rueda de prensa sobre lo que será el juego, y allí se le consultó sobre sí considera a Portugal en el listado de las posibles selecciones ganadoras del Mundial.

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Gonçalo Guedes explicó que no ve favorita a Portugal para pelear el Mundial de 2026-créduti David Klein/REUTERS

En medio de la rueda de Guedes, el 25 de marzo de 2026, reconoció que su país no es uno de los favoritos a llevarse el trofeo, pero admitió que su país tiene herramientas para pelear ese prestigio de ser considerado como uno de los candidatos.

“No somos el favorito, pero podemos ganar con los jugadores que tenemos; debemos afrontar el Mundial sabiendo que somos muy buenos para estar en un nivel alto”, dijo.

La reflexión de Guedes sobre su carrera y regreso a la selección de Portugal

El futbolista de la Real Sociedad de España habló acerca de su regreso a la élite del fútbol Mundial-crédito Vincent West/REUTERS

También dentro de la misma rueda de prensa, Guedes habló acerca de lo que fue su carrera a nivel deportivo en los últimos cinco años, y destacó el apoyo de sus compañeros a la hora de su regreso al grupo de convocados tras el buen presente que vive en el fútbol español.

“En estos últimos cuatro años he tenido situaciones difíciles. No pude adaptarme a Inglaterra, tuve dos lesiones en el Benfica... Este año el cambio ha sido muy positivo. Tengo minutos, me aprecian los aficionados y los compañeros de equipo me dieron una gran acogida. Estoy feliz y eso se nota en el campo”, explicó.

Y concluyó con mostrarse optimista sobre lo que puede llegar a aportar en la selección portuguesa dirigida por el español Roberto Martínez.

“Estoy en un gran momento de juego y quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí. Pero la decisión es del seleccionador. Espero que sea así. Hemos mejorado mucho en la Real (Sociedad) desde enero, y seguiremos haciendo un buen trabajo para poder seleccionado”, completó.

Estadísticas de Gonçalo Guedes en la temporada 2025-2026

El jugador Gonçalo Guedes en un clásico del país Vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao por la Liga EA Sports de España-crédito Vincent West/REUTERS

Guedes lleva un total de 35 partidos en la temporada 2025-2026, acumulando 2.110 minutos en todas las competencias (LaLiga y Copa del Reay), y siendo el gran protagonista para el equipo dirigido por el norteamericano Pellegrino Matarazzo al marcar 9 goles y asistir para tantos a sus compañeros en 7 ocasiones.

A continuación, estos son los detalles de los goles que marcó Guedes durante la temporada:

1 de noviembre de 2025 - Liga EA Sports: 63 minutos y gol en el Real Sociedad 3-2 Athletic Club de Bilbao

22 de noviembre de 2025 - Liga EA Sports: 60 minutos y gol en el Osasuna 1-3 Real Sociedad

12 de diciembre de 2025 - Liga EA Sports: 64 minutos y gol en el Real Sociedad 1-2 Girona

4 de enero de 2026 - Liga EA Sports: 72 minutos y gol en el Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid

18 de enero de 2026 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Sociedad 2-1 Barcelona

1 de febrero de 2026 - Liga EA Sports: 77 minutos y gol en el Athletic Club 1-1 Real Sociedad

15 de marzo de 2026 - Liga EA Sports: 63 minutos y doblete en el Real Sociedad 3-1 Osasuna

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo K

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.