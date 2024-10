Emprendedor supo aprovechar las lluvias en Barranquilla montando un negocio de transporte improvisado entre los charcos

Mujeres de la tercera edad y trabajadores en aprietos decidieron utilizar sus servicios - crédito @rodrigorosado35 / TikTok

Las fuertes lluvias que causaron estragos en Barranquilla, a puertas de que octubre finalice, marcan la segunda temporada invernal del 2024, que no solo es la esperanza para algunas regiones azotadas por un extenso fenómeno de El Niño, también para algunos trabajadores informales que, en medio de la tormenta, descubrieron cómo hacer dinero extra.

Es el caso de un hombre y su carrito de madera que fue registrado en video por el comunicador Rodrigo Rosado, cuando, la tarde del martes 22 de octubre ayudaba a personas de la tercera edad y trabajadores en apuros a cruzar por las calles con mal sistema de drenado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según clientes cobraría 1.000 pesos por trayecto - crédito @Rodrigorosado35 / TikTok

“¿Te imaginas vivir en Europa y perderte de esto?”, se lee en la descripción del video que en cuestión de días superó las cuatro millones de visualizaciones y las 350.000 interacciones, varias de ellas a manera de broma, como se lee en los comentarios de la publicación en TikTok:

“Mi momento más humilde es que por poco y salgo en el video. Me cobró 1.000 pesos por pasarmede un lado a otro”, “¿Dónde ese eso? Pa´yo ir”, “Los colombianos no dominamos el mundo porque no queremos”, “La plata existe, hay que buscarla”, “Donde ubnos ven problemas, otros ven oportunidades”, “El que tiene plata, cruza las calles como quiere”, “Ni el Titanic se atrevió a tanto”, “El que no trabaja es porque no quiere”, “Un amigo hizo lo mismo, aunque por recocha. Recaudó 30.000 pesos y se gastó 500.000 en la clínica. Le dio neumonía”.

Octubre fue el mes más lluvioso en lo que va del 2024 ¿Qué les espera a los colombianos en noviembre?

La segunda temporada de lluvias en Colombia ha obligado al Ideam a emitir una alerta por posibles inundaciones y deslizamientos en varias regiones del país. Según el instituto, esta advertencia responde a los incrementos significativos en las precipitaciones en zonas de la Caribe, Andina, y Pacífico, con registros que superan el 20% en puntos específicos del sur de Bolívar, centro-sur de Sucre, Antioquia, Arauca, Tolima, Meta, Amazonas y el occidente de Nariño.

Octubre es, de momento, el mes con mayores precipitaciones del 2024 - crédito Ansv

Durante el mes de agosto, el panorama climático mostró un aumento de lluvias superior al 40% en varias zonas, incluyendo La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, el centro de Bolívar, el norte de Atlántico, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, y regiones montañosas de Cauca y Nariño. En comparación, en junio se observaron disminuciones de entre el 20% y el 40% en sectores como el norte de La Guajira, Boyacá, Tolima, Huila, Cauca y Nariño, mientras que en Casanare, Vichada, Guainía y Huila, la reducción fue de un 10% a un 20%.

Para octubre, considerado el mes más lluvioso del año, el Ideam anticipa que las lluvias estarán entre un 10% y 20% por encima de los promedios históricos en el sur de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y el sur de Cesar, mientras que en el resto de la región Caribe se esperan niveles de lluvia cercanos al promedio. En la Andina, las precipitaciones se mantendrán en los niveles habituales, salvo en el norte de Huila donde podrían reducirse entre un 10% y un 20%. En tanto, las regiones de la Orinoquía y Pacífica mostrarán lluvias dentro de los promedios climatológicos.

Se espera que las lluvias sse extiendan hasta finales de noviembre - crédito PROTECCIÓ CIVIL

Para el mes de noviembre, el Ideam pronostica una disminución de lluvias en la región Caribe, con acumulados entre 50 y 150 mm en departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. En contraste, en la región Andina se prevén incrementos, especialmente en Antioquia, Cauca, Huila, Nariño, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Las regiones de Orinoquía y Amazonía podrían experimentar ligeras disminuciones en comparación con octubre, mientras que en San Andrés y Providencia las lluvias serán cercanas a los valores promedio.

Finalmente, en la Amazonía las lluvias se mantendrán dentro de los niveles históricos en toda la región durante octubre, aunque se espera una disminución entre el 10% y 20% en el oeste de Caquetá.