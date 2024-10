Video: delincuente, “a pie”, aprovechó el tráfico en Bogotá para robar con puñal a la pasajera de un taxi

Ladrón aprovechó tráfico en la NQS para hurtar a la pasajera de un taxi - crédito Alerta de hurto/Instagram

La percepción de inseguridad continúa siendo una constante en los bogotanos, que no pueden salir tranquilos a las calles de la capital sin sentirse en riesgo de que algún delincuente les arrebate sus objetos de valor, o que salgan lastimados en uno de estos intentos por evitarlo.

A propósito, se hizo viral un indignante hurto en plena avenida NQS, cerca de la Primera de Mayo, que habría ocurrido el martes 22 de octubre de 2024. Según las imágenes captadas en un video, un ladrón aprovechó el congestionado tráfico de la zona para robar a una pasajera de un taxi.

El delincuente, vestido con ropa oscura, se acercó al vehículo caminando tranquilamente, eso sí, al parecer, ya tenía identificada a la víctima del día. El detalle que lo atrajo fue que las ventanas traseras del taxi estaban abajo. Por eso, sin perder tiempo, en un solo movimiento ágil, pero violento, se inclinó por la ventana y arrebató el celular de la ciudadana, que poco y nada pudo hacer para impedirlo.

La víctima, desesperada tras el robo, intentó pedir ayuda gritando: “Cójalo, que se me robó el celular”. Sin embargo, el ladrón logró huir rápidamente antes de que alguien pudiera intervenir, debido a que se escabulló entre la lona verde y las calles en obras por la construccion de la Línea del metro de Bogota. Además, el trancón tampoco ayudó a que se lograra perseguir al delincuente, dejando a la mujer sin la posibilidad de recuperar su dispositivo.

Este hecho provocó una ola de reacciones en las redes sociales, donde usuarios expresaron su frustración por la falta de seguridad, con comentarios que señalan que ya no se sienten seguros “ni en un taxi”, mientras que otros cibernautas criticaron la inacción de los testigos.

“Increíble como se quedan víendo como se vá caminando tranquílamente”; “En esa ciudad 🤣 no hay unión por eso no los bajan que pechofrios”; “De valientes están llenos los cementerios, por eso nadie ayuda!!”; “Me tiene aterrada como la gente da papaya y la gente no hace nada por evitar problemas a un amigo lo apuñalaron y lo mataron por ayudar así que mejor la gente se cura en salud no den papaya”; “Al ladrón no le importa apuñalar al que sea que se meta, igual se va o queda libre!!”; “Ahora no sé puede ni bajar los vidrios 😢😔 (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Ladrón que asechaba mujeres en Bogotá fue captutado: así operaba

El actuar criminal de un ladrón que operaba en el norte de Bogotá fue descubierto tras su captura en el barrio Santa Bárbara, según informaron las autoridades. El sujeto había robado el celular de un transeúnte, que logró denunciar el hecho minutos después del atraco, permitiendo así la efectiva acción de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con voceros de la Policía, este delincuente seleccionaba como víctimas principales a mujeres, a las que abordaba cuando estaban solas e intimidaba con un arma traumática. Tras cometer los robos, cambiaba de ropa, se quitaba la gorra y el tapabocas para despistar a las autoridades, y se daba a la fuga en una bicicleta negra.

Sin embargo, en su último intento, fue identificado gracias a las cámaras de seguridad del sector, que permitieron localizarlo a pocas cuadras del lugar del robo reportado; incluso, con el cambio de vestimenta. El coronel Ricardo Chaves, de la Policía de Bogotá, explicó que la captura fue posible “gracias al aporte ciudadano y una rápida reacción de nuestros cuadrantes”.

Al momento de su captura, el hombre llevaba varias chaquetas y en su poder se encontraron celulares reportados como robados. El coronel Chaves destacó que el delincuente utilizaba diferentes prendas para cambiar su apariencia y evitar ser identificado. Finalmente, las autoridades incautaron tanto el arma traumática como la bicicleta utilizada en sus crímenes.

“La importancia, también aquí, es resaltar que fueron halladas en su poder varias prendas de vestir, chaquetas deportivas, que el sujeto utilizaba, pues su modalidad consistía en cambiarse y poder despistar a las autoridades. Gracias a la denuncia ciudadana, gracias a las voces de auxilio y la rápida reacción de las autoridades, se logra poner a este sujeto a disposición de las autoridades y la incautación del arma traumática y la bicicleta en la que se movilizaba”, puntualizó el coronel.