Demandaron a Christian Nodal por cancelar una presentación en Colombia: tendría que pagar 2,5 millones de dólares

Demandan a Christian Nodal por incumplimiento de contrato en Colombia en marzo de 2022 - crédito Prensa Nodal

En marzo de 2022, el cantante mexicano Christian Nodal fue tendencia debido a la cancelación de su concierto en Medellín, en el Estado Atanasio Girardot.

La noticia despertó la indignación entre quienes habían adquirido una boleta para ver al intérprete de temas como Dime cómo quieres y Botella tras botella, así como en los organizadores del evento.

Debido a la furia que ocasionó el incumplimiento del ahora esposo de Ángela Aguilar, los asistentes atentaron contra el mobiliario que se ubica dentro del escenario deportivo.

De acuerdo con los promotores del espectáculo, Alive aseguró que un día después de la cancelación del concierto se comprometerían a asumir los gastos, palabra que fue incumplida.

Demandan a Cristian Nodal en Colombia por incumplir con presentación en marzo de 2022 - crédito Alive Entertainment

De acuerdo con un comunicado emitido por los productores del concierto, Nodal junto con su padre Jaime González y las demás empresas que representan al artista, firmaron el acuerdo de transacción con el compromiso de devolver los dineros que se le pagaron en ese momento.

“Sin embargo, este compromiso fue incumplido por parte del artista y sus representantes, dejando a Alive con pérdidas económicas y reputacionales considerables”.

Otro de los puntos que toca el comunicado, tiene que ver con la práctica de pruebas que se llevó a cabo en el que estuvieron presentes el equipo que representa al artista, su abogado y su padre. En este “se determinó que admite una deuda de 2.5 millones al darse por confeso en el interrogatorio”, además, las personas antes señaladas en el documento admitieron conocer las consecuencias de sus actos y están dispuestos a afrontarlas hasta las últimas instancias.

Cristian Nodal está en el ojo del huracán por millonaria demanda en su contra - crédito Helena Margarit Cortadellas

Asimismo, Alive aseguró que el abogado de Nodal justificó la ausencia del mexicano como parte de su “estrategia legal”, lo que consideran como una falta de respeto con el público colombiano. Igualmente, recordaron las afectaciones que sufrió el equipo de trabajo esa noche, cuando permanecieron por más de 10 horas resguardándose escondidos por la turba enardecida.

El documento detalla que el equipo recibió una llamada del mánager de Nodal a las 12:00 a. m. en la que dijo que el artista no podía asistir debido a que la aeronave presentó fallas mecánicas al momento del vuelo. De otra parte, según las investigaciones que se hicieron del caso revelaron que nunca hubo un plan de vuelo al país cafetero “faltando a la verdad” de su no asistencia al show.

“Generando un descontento masivo en más de 32.000 espectadores y dejando a Alive con la responsabilidad de responder por las entradas, los costos por daños en las instalaciones incluyendo pantallas, puertas y baterías sanitarias”, agregó el comunicado.

Nodal canceló en dos oportunidades sus conciertos en Colombia - crédito @nodal/IG

En aquel momento, el artista aseguró que le fue imposible tomar el vuelo con destino a la capital antioqueña debido al mal clima.

“En el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, el día de hoy he estado intentando llegar a ‘Medallo’ {Medellín} de todas las maneras posibles y no me he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos”, comentó en su momento.

Este no era el primer concierto que cancelaba Nodal

Comunicado sobre la cancelación del concierto de Christian Nodal en Cali planeado para el 10 de septiembre de 2022 - crédito Prensa Sarmiento Producciones

Los conciertos del artista mexicano, Christian Nodal, en Colombia han estado envueltos en rumores que hablan de cancelaciones y modificaciones constantes. Uno de esos fue el que realizaría en Cali el 10 de septiembre de 2022 en Cali, pues de acuerdo con lo expresado por Sarmiento Producciones y Colboletos, la razón de la cancelación tiene que ver con inconvenientes logísticos, teniendo en cuenta que el mexicano estaba confirmado para presentarse en Jalisco, México, ese mismo día.