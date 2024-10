Kylie Minogue en Colombia, así fue su traumática visita al país en 2008

Kylie Minogue visitó Colombia en 2008, pero su paso terminó siendo más recordado por ser víctima de la delincuencia común - crédito Isabel Infantes/REUTERS

Kylie Minogue se presentará en Colombia el próximo 19 de agosto de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá como parte del Tension Tour, con el que presentará de manera oficial sus dos más recientes trabajos discográficos, Tension (2023) y Tension II (2024). Si bien durante ambos años la cantante australiana continuó dando presentaciones en vivo, estas formaron parte de una residencia en Las Vegas de 20 shows en el Venetian Resort Hotel Casino de la ciudad norteamericana, a los que se suman sus conciertos del Kylie Summer Tour 2024, principalmente en territorio europeo.

Esta presentación forma parte de la gira sudamericana de la intérprete de Can’t Get You Out of My Head, la primera que realiza en la región en 16 años y que además de los destinos habituales para los artistas angloparlantes de entonces, como Brasil, Argentina o Chile, se sumaron otros que por esos días iban en ascenso como Venezuela, Perú y Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En esa oportunidad, Kylie presentaba su décimo larga duración, X, el primero en cuatro años y el primero desde que confirmó que se le detectó cáncer de seno en 2005, motivo por el que debió someterse a tratamiento de radioterapia, mismo que culminó con éxito y le permitió retomar su carrera en 2006. Aunque todavía conservaba el impulso, producto del éxito internacional de Fever y Body Language, los lanzamientos que la convirtieron en una figura de alcance mundial; su álbum de regreso en general fue recibido con reacciones mixtas.

Kylie Minogue presentó en Colombia su álbum 'X' en 2008 - crédito EMI

Ya recuperada, Minogue anunció una gira mundial para la promoción de X que por primera vez llegó a América Latina. La primera fecha sería justamente en Colombia, en el Parque Jaime Duque ubicado a las afueras de Bogotá, el 1 de noviembre de 2008.

El espectáculo que presentó para la ocasión era de primer nivel en lo que se refiere a una artista pop de su nivel. Constaba de siete actos, divididos en distintas temáticas, dependiendo de si optaba por poner a bailar al público, proyectar un ambiente más festivo, mostrarse más sobria, o proyectar su lado más erótico a los espectadores. “No era un concierto convencional, parecía un espacio teatral. Hubo rápidos cambios de vestuario, escenografía con bafles gigantescos dorados y bailarinas con máscaras”, recordó El Tiempo en una reseña de su presentación.

Uno de los momentos destacados de la noche fue cuando Minogue invitó al público para que interpretara a capela el coro de La Camisa Negra, el tema de Juanes que por esos días era un éxito internacional, marcando uno de los espacios de mayor conexión con el público durante la velada.

Pero más allá de la presentación de Minogue, fue otro hecho el que terminó empañando el paso de la australiana por el país, pues tanto ella como su equipo de trabajo fueron víctimas de la delincuencia.

Según informó Evenpro, la empresa encargada de la organización del concierto, una banda delincuencial ingresó al lugar mientras se realizaba el montaje del escenario y se robó cinco maletas pertenecientes al equipo personal de Minogue. Entre los objetos hurtados se incluían computadores personales de su equipo, así como parte del vestuario que la cantante utilizaba en tarima. Lo más grave es que los delincuentes se robaron los pasaportes de varios miembros del staff.

Inicialmente, se reportó que entre los pasaportes sustraídos se encontraba el de la propia Kylie Minogue, aunque esto no fue confirmado por Evenpro. “Se robaron cinco maletas que contienen la programación del show de luces y tres pasaportes de los integrantes del grupo. La gira está empezando en Colombia y estas personas no podrán salir del país para continuar el show”, reportó Juan Arbeláez a W Radio, añadiendo que podía tratarse de un grupo delincuencial que en su día intentó hacer maniobras similares en conciertos de Andrés Calamaro y R.E.M.

En la entrevista, Arbeláez aseguró que el concierto se realizaría tal y como estaba pactado, ofreciendo una recompensa de cinco millones de pesos para dar información relacionada con el robo de las maletas, y especialmente de los pasaportes.

Pese al robo de los pasaportes, la gira de Kylie Minogue siguió con normalidad por el resto de la región - crédito Jalal Morchidi/EPA/EFE

Pese al robo del que fueron víctimas Kylie Minogue y su equipo, la gira por América Latina continuó con normalidad y la australiana visitó Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Argentina sin mayores contratiempos, tras lo cual cerró el año con presentaciones en Asía y Oceanía. Desde entonces la cantante no volvió a pasar por la región, salvo por una serie de shows exclusivos en Brasil, y ahora se pondrá al día con sus fans en América Latina en 2025.