Josse Narváez respondió si le gustaría que Cristina Hurtado volviera a la presentación de ‘La casa de los famosos’

Josse Narváez despejó dudas si su esposa Cristina Hurtado decide o no regresar a la presentación de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

A pesar de las polémicas que se vivieron dentro de La casa de los famosos Colombia, uno de los temas más comentados fue la relación entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

Con el anuncio de la segunda temporada y las promociones en las que solo aparece la exprotagonista de Me llaman Lolita, son varios los televidentes que se preguntan por el futuro de la esposa de Josse Narváez en el reaity.

En una reciente entrevista a Josse Narváez, esposo de Cristina Hurtado, habló de sus proyectos en la actuación, los retos que significó presentar un programa como Guerreros, llamó la atención un tema que tiene que ver con su esposa.

En la conversación con el periodista Carlos Ochoa, Narváez fue interrogado si le gustaría que la madre de sus hijos regresara al programa de convivencia del Canal RCN.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cristina Hurtado y Josse Narváez se casarán de nuevo tras 20 años de relación y 10 de matrimonio - crédito @jossenarvaezm/Instagram

Al respecto, Narváez dijo que era una decisión que ella tenía que tomar, pues estar al frente de la presentación del programa “le trajo cosas muy lindas que sé que ella agradece, pero también momentos muy difíciles”.

Asimismo, recalcó que si la presentadora antioqueña decide volver, respetará su decisión y que la apoyará hasta el final.

En medio de la conversación que los dos personajes sostuvieron para el canal de Carlos Ochoa, destacaron las cualidades con las que cuenta Cristina, asumiendo retos a lo largo de su carrera profesional. Adicionalmente, Narváez agregó que “son retos, son maestros que nos encontramos en la vida, ella es sumamente profesional, creo que eso ya está más que claro, propuestas va a tener siempre. Confío, es una buena profesional, un ser humano divino, extraordinario, auténtico e incorruptible”.

Carla Giraldo y Cristina Hurtado quedaron de amigas tras el final de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía Canal RCN

Al final del comentario, el actor no dudó es destacar que siempre desea que llegue lo mejor para ella en todos los aspectos profesionales que pueda desarrollar: “Te admiro por lo profesional, por lo templada, lo apegada siempre a tus principios y valores, eso es lo que pasa con Cris, cuando se trata de valores e integridad no negocia nada”.

Josse Narváez aseguró que apoyará a su esposa en la decisión que tome para 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @carlosochoatv/IG

Rápidamente, los comentarios no tardaron en aparecer y varios internautas destacaron el amor que siente Narváez por su pareja. Entre los más destacados están: “Se imaginan a Josse y Cristina presentando LCDLF”; “Josse definitivamente es un tipazo, cómo no amarlo”; “qué bello es él, todo un caballero”; “Criss tiene demasiada educación como para compartir set con Carla”, entre otros tantos.

Cristina Hurtado habría condicionado su presencia en ‘La casa de los famosos’

Es uno de los temas más comentados en las redes sociales, la presencia o ausencia de Cristina Hurtado frente a la conducción de La casa de los famosos Colombia, pues varios recuerdan los roces que tuvieron la antioqueña y Carla Giraldo. Sumado a lo expresado recientemente por Josse Narváez, se conoció que la presentadora habría sostenido una conversación con los altos directivos del canal para evitar encontrarse con la también actriz.

Carla Giraldo reaccionó a peticiones de los seguidores de "La casa de los famosos Colombia" que la saquen del programa - crédito @carlagiraldo/Instagram

Así lo afirmó Frank Solano, que se refirió al tema en medio de un programa radial, en el que afirmó lo siguiente: “La presentadora Cristina Hurtado tuvo una reunión con altos mandatarios de allá de RCN y les dijo: ‘Con ella no voy’. ¿Quién es ella? Carla Giraldo”, declaró el presentador de La Red.

Asimismo, aseguró que la presentadora habría dicho la siguiente frase: “Escojan entre ella o yo”, por lo que de acuerdo con Solano, los directivos del canal le preguntaron que cómo se iba a ir, plantada en su decisión de no colaborar en esta oportunidad junto a Carla. Y agregó: “Pues le dijeron: ‘Te llamamos’ y todavía el teléfono no ha sonado y no va a sonar”, agregando que a la actriz la adoran por su desparpajo frente a las cámaras.