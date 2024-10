Canciller Luis Gilberto Murillo pedirá a Venezuela que confirme o desmienta la muerte de Iván Márquez

El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, se refirió a la presunta muerte de Iván Márquez en Venezuela y anunció medidas - crédito EFE

Tras el revuelo mediático que causaron las declaraciones del consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, que confirmó que el Gobierno nacional investiga si se produjo la muerte del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, alias Iván Márquez, luego de conocerse una versión periodística en ese sentido, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció el miércoles 23 de octubre una medida crucial para establecer ese caso, que concentra la atención en el territorio nacional.

Murillo, titular de la cartera de Relaciones Exteriores del Gobierno del presidente Gustavo Petro, indicó a los medios que enviará, a través de su vicecanciller, Jorge Rojas, una nota diplomática al régimen de Venezuela, al mando del dictador Nicolás Maduro, pidiendo información sobre este presunto deceso, que según Patiño –en caso de haber ocurrido– sucedió en el país vecino. Una versión que desde el martes 22 de octubre empezó a tomar fuerza entre los diferentes medios de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Le he dado instrucción a nuestro vicecanciller para que se envíe una nota diplomática pidiendo información concreta que confirme o no”, afirmó el canciller sobre este delicado asunto, con lo que reconoció que no manejan una fuente oficial en relación con lo que se dice de este acontecimiento. “Esperemos que eso no afecte los acercamientos con la Segunda Marquetalia”, destacó Murillo, con lo que dejó abierta la posibilidad a un nuevo acercamiento con un gobierno altamente cuestionado, como el de Maduro.

Es conocido que alias Iván Márquez ha pasado sus últimos años en Venezuela, con la aparente complacencia del régimen de Nicolás Maduro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Esto es lo que sabe el Gobierno sobre la supuesta muerte de Iván Márquez

Y es que, como afirmó Patiño, la principal versión que se maneja es que Luciano Marín Arango, nombre de pila de Márquez, es que murió en medio de una cirugía de alta complejidad, que no tiene que ver, por lo menos ahora, con que haya caído en un enfrentamiento armado. Sí, al parecer, con lesiones de consideración que le quedaron tras el atentado que sufrió en junio de 2022, cuando al destapar una caja de puros tuvo lesiones en su brazo derecho, que perdió, y la vista en uno de sus ojos.

“No se ha confirmado, hemos indagado por varias vías, pero no tenemos una confirmación, pero tampoco una negación. La última información es que pudo haber muerto a través de una operación, no militar, sino una operación quirúrgica, cirugía, pero no más”, afirmó el consejero comisionado para la paz. “La Segunda Marquetalia tampoco sabe nada porque Márquez residía en Venezuela y los frentes están acá en Colombia. Si murió, murió en Venezuela”, agregó el alto funcionario, durante un evento de la COP16.

Otty Patiño no ocultó su desazón si se confirma la muerte del guerrillero Iván Márquez - crédito Colprensa

La última aparición de Iván Márquez fue durante la instalación de la mesa de negociación entre el Gobierno nacional y esta organización al margen de la ley, llevada a cabo en Caracas, Venezuela, el 24 de junio, y en la que estuvo el canciller del régimen, Yvan Gil. En ese momento, el exmiembro del secretariado de las Farc compareció ante los firmantes con un brazo postizo, el derecho, que habría perdido en el citado atentado; y lució con unos lentes, para tratar de minimizar el impacto que le ocasionó este ataque.

Patiño manifestó que, en caso de que se produjera la muerte de Marín Arango, el procedimiento debe continuar, a pesar de que una de las circunstancias de dicha disidencia era que su líder máximo participaba en la delegación. “Vamos a continuarlo con las personas que ellos designen, marcando los esfuerzos territoriales que ya se están dando en Nariño, Putumayo, en el Vichada, creo que eso es muy importante”, expresó el comisionado, cuyo deseo es que “ojalá no sea cierto” el hecho descrito.