Luis Gilberto Murillo aseguró que Nicolás Maduro traicionó “la buena fe” de Colombia al incumplir compromisos de elecciones libres en Venezuela

Luis Gilberto Murillo, candidato presidencial, asegura que Nicolás Maduro incumplió los compromisos de Colombia para unas elecciones libres en Venezuela - crédito EFE y Reuters

El exministro y excanciller de Colombia Luis Gilberto Murillo, actualmente candidato presidencial, se refirió de manera contundente a la gestión de Colombia frente a las elecciones en Venezuela y a la postura del régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de traidor a la buena fe del país.

En entrevista con Blu Radio, Murillo repasó su papel diplomático durante el gobierno de Gustavo Petro y la estrategia para garantizar un proceso electoral que consideró legítimo.

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Murillo recordó que durante su periodo como canciller, Colombia no reconoció al gobierno de Maduro, pero mantuvo relaciones diplomáticas necesarias por el manejo de la frontera y los intereses de los ciudadanos colombianos y venezolanos que viven de ambos lados.

“Nosotros no reconocimos a Maduro como presidente porque no lo reconocimos. Pero existía una relación de Estado a Estado que debía mantenerse”, afirmó Murillo.

El excanciller explicó que su participación en la posesión del mandatario venezolano no significó legitimarlo.

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano cuestionado por la oposición y por Colombia por la falta de garantías en el proceso electoral de su país - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

“El embajador puede asistir a eventos como la posesión por razones de protocolo y de relaciones diplomáticas, pero eso no implica reconocimiento”, dijo. Murillo enfatizó que todas las decisiones se tomaron con base en la normativa diplomática y en coordinación con el presidente y su cancillería en ese momento.

Respecto a la crítica de quienes consideran que la presencia de Colombia en esos actos dio falsa legitimidad a Maduro, Murillo aclaró que se buscó un equilibrio. “Propusimos al régimen un mecanismo para compartir el poder y garantizar una transición democrática. Nunca aceptaron. Esa es la realidad que enfrentamos”, dijo.

Asimismo, destacó que su gestión permitió establecer un cronograma electoral en Venezuela que, según él, fue fundamental para deslegitimar al régimen que inicialmente no quería celebrar elecciones.

El exfuncionario fue enfático al calificar de traición las acciones de Maduro frente a los acuerdos pactados con Colombia.

“Maduro traicionó la buena fe de Colombia. No permitió que todos los actores participaran, no entregó las garantías ni presentó las actas. Fue una clara falta de compromiso con el proceso que buscábamos impulsar”, sostuvo Murillo.

Luis Gilberto Murillo, exministro y excanciller, denuncia que Maduro incumplió compromisos democráticos con Colombia y reafirma su postura de apoyo a elecciones libres y estabilidad en Venezuela - crédito Carlos Ortega/EFE

Más allá de la relación con Venezuela, Murillo también habló de su campaña presidencial y de la reciente situación de seguridad que enfrentó en Buenaventura, Valle del Cauca.

Relató que, durante un evento en la ciudad portuaria, se detectó a una persona portando un arma ilegal en las inmediaciones de su recorrido, lo que obligó a cancelar una caminata por precaución.

“Se tomaron todas las medidas necesarias, agradezco a la policía y a mi cuerpo de seguridad. Por fortuna, no pasó a mayores”, señaló. Sobre si esto podría estar relacionado con su campaña, Murillo dijo que se investiga si fue coincidencia o un intento de afectarla.

En cuanto al ambiente electoral en Colombia, el candidato indicó que los votantes están concentrados en evaluar alternativas y que su propuesta se centra en soluciones concretas, alejadas de debates extremos o confrontaciones inútiles.

“Tenemos experiencia, queremos apartarnos de los extremos y enfocarnos en soluciones reales, especialmente para las regiones olvidadas del país como Puerto Leguízamo, que carecen de servicios básicos como energía y salud”, aseguró.

Murillo también reflexionó sobre su experiencia en el gobierno de Petro, afirmando que haber sido parte de esa administración tiene tanto costos como beneficios.

Luis Gilberto Murillo, excanciller colombiano y candidato presidencial, junto al expresidente Gustavo Petro, con quien colaboró en el Gobierno antes de iniciar su campaña propia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Comparto la agenda social del Gobierno, pero habría hecho algunas cosas de manera diferente, con acuerdos de sociedad más sólidos. Esto aplica en política exterior, reforma a la salud y sistema tributario, siempre buscando reducir la desigualdad”, explicó.

El candidato enfatizó que su enfoque es construir acuerdos con todos los sectores políticos y garantizar un gobierno de estabilidad y tranquilidad. “Sé construir puentes y acuerdos. Esa es la forma de sacar al país del estrés nacional en que estamos hoy”, dijo Murillo, resaltando su intención de centrarse en soluciones prácticas para las regiones históricamente olvidadas.

Sobre las elecciones en Venezuela, Murillo reiteró que la estrategia colombiana fue consistente con el principio de no reconocimiento de Maduro, pero orientada a garantizar un proceso democrático.

“Nosotros logramos que Maduro estableciera un cronograma electoral y se comprometiera a realizar elecciones. Eso deslegitimó al régimen, porque inicialmente no quería celebrar elecciones”, explicó. Sin embargo, lamentó que Maduro no cumpliera con los acuerdos, calificando sus acciones como una traición a la intención de Colombia de apoyar una transición democrática.