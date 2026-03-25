Colombia

Luis Gilberto Murillo aseguró que Nicolás Maduro traicionó “la buena fe” de Colombia al incumplir compromisos de elecciones libres en Venezuela

El exministro y candidato presidencial explicó cómo gestionó la diplomacia colombiana para garantizar participación y transparencia en el proceso electoral venezolano

Guardar
Luis Gilberto Murillo, candidato presidencial, asegura
Luis Gilberto Murillo, candidato presidencial, asegura que Nicolás Maduro incumplió los compromisos de Colombia para unas elecciones libres en Venezuela - crédito EFE y Reuters

El exministro y excanciller de Colombia Luis Gilberto Murillo, actualmente candidato presidencial, se refirió de manera contundente a la gestión de Colombia frente a las elecciones en Venezuela y a la postura del régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de traidor a la buena fe del país.

En entrevista con Blu Radio, Murillo repasó su papel diplomático durante el gobierno de Gustavo Petro y la estrategia para garantizar un proceso electoral que consideró legítimo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Murillo recordó que durante su periodo como canciller, Colombia no reconoció al gobierno de Maduro, pero mantuvo relaciones diplomáticas necesarias por el manejo de la frontera y los intereses de los ciudadanos colombianos y venezolanos que viven de ambos lados.

“Nosotros no reconocimos a Maduro como presidente porque no lo reconocimos. Pero existía una relación de Estado a Estado que debía mantenerse”, afirmó Murillo.

El excanciller explicó que su participación en la posesión del mandatario venezolano no significó legitimarlo.

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano
Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano cuestionado por la oposición y por Colombia por la falta de garantías en el proceso electoral de su país - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

“El embajador puede asistir a eventos como la posesión por razones de protocolo y de relaciones diplomáticas, pero eso no implica reconocimiento”, dijo. Murillo enfatizó que todas las decisiones se tomaron con base en la normativa diplomática y en coordinación con el presidente y su cancillería en ese momento.

Respecto a la crítica de quienes consideran que la presencia de Colombia en esos actos dio falsa legitimidad a Maduro, Murillo aclaró que se buscó un equilibrio. “Propusimos al régimen un mecanismo para compartir el poder y garantizar una transición democrática. Nunca aceptaron. Esa es la realidad que enfrentamos”, dijo.

Asimismo, destacó que su gestión permitió establecer un cronograma electoral en Venezuela que, según él, fue fundamental para deslegitimar al régimen que inicialmente no quería celebrar elecciones.

El exfuncionario fue enfático al calificar de traición las acciones de Maduro frente a los acuerdos pactados con Colombia.

“Maduro traicionó la buena fe de Colombia. No permitió que todos los actores participaran, no entregó las garantías ni presentó las actas. Fue una clara falta de compromiso con el proceso que buscábamos impulsar”, sostuvo Murillo.

Luis Gilberto Murillo, exministro y excanciller,
Luis Gilberto Murillo, exministro y excanciller, denuncia que Maduro incumplió compromisos democráticos con Colombia y reafirma su postura de apoyo a elecciones libres y estabilidad en Venezuela - crédito Carlos Ortega/EFE

Más allá de la relación con Venezuela, Murillo también habló de su campaña presidencial y de la reciente situación de seguridad que enfrentó en Buenaventura, Valle del Cauca.

Relató que, durante un evento en la ciudad portuaria, se detectó a una persona portando un arma ilegal en las inmediaciones de su recorrido, lo que obligó a cancelar una caminata por precaución.

“Se tomaron todas las medidas necesarias, agradezco a la policía y a mi cuerpo de seguridad. Por fortuna, no pasó a mayores”, señaló. Sobre si esto podría estar relacionado con su campaña, Murillo dijo que se investiga si fue coincidencia o un intento de afectarla.

En cuanto al ambiente electoral en Colombia, el candidato indicó que los votantes están concentrados en evaluar alternativas y que su propuesta se centra en soluciones concretas, alejadas de debates extremos o confrontaciones inútiles.

“Tenemos experiencia, queremos apartarnos de los extremos y enfocarnos en soluciones reales, especialmente para las regiones olvidadas del país como Puerto Leguízamo, que carecen de servicios básicos como energía y salud”, aseguró.

Murillo también reflexionó sobre su experiencia en el gobierno de Petro, afirmando que haber sido parte de esa administración tiene tanto costos como beneficios.

Luis Gilberto Murillo, excanciller colombiano y
Luis Gilberto Murillo, excanciller colombiano y candidato presidencial, junto al expresidente Gustavo Petro, con quien colaboró en el Gobierno antes de iniciar su campaña propia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Comparto la agenda social del Gobierno, pero habría hecho algunas cosas de manera diferente, con acuerdos de sociedad más sólidos. Esto aplica en política exterior, reforma a la salud y sistema tributario, siempre buscando reducir la desigualdad”, explicó.

El candidato enfatizó que su enfoque es construir acuerdos con todos los sectores políticos y garantizar un gobierno de estabilidad y tranquilidad. “Sé construir puentes y acuerdos. Esa es la forma de sacar al país del estrés nacional en que estamos hoy”, dijo Murillo, resaltando su intención de centrarse en soluciones prácticas para las regiones históricamente olvidadas.

Sobre las elecciones en Venezuela, Murillo reiteró que la estrategia colombiana fue consistente con el principio de no reconocimiento de Maduro, pero orientada a garantizar un proceso democrático.

“Nosotros logramos que Maduro estableciera un cronograma electoral y se comprometiera a realizar elecciones. Eso deslegitimó al régimen, porque inicialmente no quería celebrar elecciones”, explicó. Sin embargo, lamentó que Maduro no cumpliera con los acuerdos, calificando sus acciones como una traición a la intención de Colombia de apoyar una transición democrática.

Temas Relacionados

Luis Gilberto MurilloNicolás MaduroElecciones Colombia 2026ColombiaVenesuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Cambio de puesto de votación en Bogotá: ahora puede hacerlo en los portales de Transmilenio para las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Solo se podrán hacer los cambios hasta el martes 31 de marzo de 2026

Cambio de puesto de votación

Más juristas se suman a la carta de Jaime Granados y Jaime Lombana en apoyo a candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La carta de apoyo a Valencia y Oviedo sumó nuevos respaldos de reconocidos penalistas como Juan Felipe Criollo, Jaime López, Luis Gabriel Chaves y Sócrates Saavedra

Más juristas se suman a

Nueva denuncia de agresiones racistas y xenofóbicas contra colombianos en Polonia: dueños hoteleros habrían desnudado y golpeado a una mujer y su pareja

La afectada relató que sufrió agresión física, despojo de pertenencias y bloqueo de acceso a sus maletas, además de la ausencia de respuesta policial y de la delegación diplomática durante el incidente

Nueva denuncia de agresiones racistas

Operativo contra el comercio ilegal de autopartes en el centro de Bogotá: incautaron motores adulterados y detuvieron a cuatro personas

Una jornada de inspecciones y allanamientos dejó como resultado la suspensión temporal de actividades comerciales, la identificación de irregularidades técnicas en autopartes y la incautación de sustancias ilícitas preparadas para su distribución

Operativo contra el comercio ilegal

Revelan chats que tuvo presunta víctima de abuso sexual con jugador de Atlético Nacional: “Sea seria. Nadie la obligó a nada”

Un amigo del jugador habría contactado a la mujer después de los hechos, intentando que “hablen y arreglen las cosas de la mejor manera posible”

Revelan chats que tuvo presunta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Plan pistola en Cauca: un

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Jhorman Toloza aseguró que su

Jhorman Toloza aseguró que su compromiso con Alexa Torrex sigue en pie a pesar de su polémica ruptura en ‘La casa de los famosos’

Blessd reveló detalles de su concierto en Medellín: confirmó la asistencia de dos grandes invitados

Westcol sorprendió al confirmar que trabajará junto a Gustavo Petro y Álvaro Uribe: cuál será su rol

Yeferson Cossio les contó a sus seguidores que tuvo “una experiencia cercana a la muerte”: dejó dos peticiones en caso de fallecer

Sara Uribe reaccionó a las investigaciones por presunto acoso sexual en Caracol Televisión: “Somos juzgadas por contar la verdad”

Deportes

Luis Javier Suárez y la

Luis Javier Suárez y la curiosa comparación que hizo del juego de la selección Colombia con el Sporting de Lisboa: “Muy parecido”

Revelan chats que tuvo presunta víctima de abuso sexual con jugador de Atlético Nacional: “Sea seria. Nadie la obligó a nada”

Etapa 3 de la Vuelta a Cataluña: victoria para Dorian Godon, Remco Evenepoel sufrió dura caída y Santiago Buitrago sigue como el mejor colombiano

Néstor Lorenzo respondió a las críticas por convocar a James Rodríguez a la selección Colombia: “Es importante el nivel, pero no es definitivo”

Técnico rival de Luis Javier Suárez elogió la deportividad del goleador colombiano del Sporting de Lisboa: “Merece reconocimiento”