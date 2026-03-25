Colombia

Operativo contra el comercio ilegal de autopartes en el centro de Bogotá: incautaron motores adulterados y detuvieron a cuatro personas

Una jornada de inspecciones y allanamientos dejó como resultado la suspensión temporal de actividades comerciales, la identificación de irregularidades técnicas en autopartes y la incautación de sustancias ilícitas preparadas para su distribución

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La intervención policial incluyó la
La intervención policial incluyó la captura de tres personas por tráfico de estupefacientes y la incautación de más de 120 dosis listas para su venta - crédito Secretaría de Seguridad

Más de 300 uniformados de la Policía Nacional y la Sijín desplegaron una intervención de alto impacto en el centro de Bogotá, con el objetivo de frenar el comercio ilegal de autopartes y la venta de estupefacientes.

La jornada incluyó el registro de 327 personas y la inspección de varios comercios, donde peritos especializados revisaron decenas de motores exhibidos o almacenados, en el sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires.

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Los expertos detectaron tres motores con irregularidades graves: “Los números de serie presentaban señales de adulteración, como desgaste no uniforme, regrabado con plantilla y aplicación de sustancias químicas para borrar la marcación original”, indicaron los técnicos de la Sijín.

El uso de reactivos químicos y luz especializada permitió comprobar que los identificadores originales habían sido eliminados y reemplazados. Esta manipulación impide determinar si las piezas están vinculadas a vehículos robados.

El operativo resultó en la
El operativo resultó en la incautación de motores con anomalías y en la captura de un responsable de falsedad marcaria, procesado por la Fiscalía - crédito Secretaría de Seguridad

Por este motivo, las autoridades incautaron los motores y detuvieron al responsable de uno de los establecimientos, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía por presunto delito de falsedad marcaria.

Durante la intervención, la Secretaría de Seguridad sancionó a dos negocios con la suspensión temporal de su actividad durante 10 días, tras encontrar mercancía sin documentos que acreditaran su origen legal. La advertencia fue clara: quienes desobedezcan la medida se expondrán a una suspensión de hasta 90 días.

Las autoridades han reforzado el mensaje a la ciudadanía para que compren repuestos solo en comercios autorizados. Comprar autopartes de origen dudoso no solo alimenta el robo de vehículos, sino que también puede acarrear consecuencias legales para los compradores.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó la importancia de estas acciones: “Detrás de la venta ilegal de autopartes hay estructuras que se lucran del hurto de vehículos. Con estos operativos no solo cerramos esos mercados ilegales, sino que protegemos a los ciudadanos y evitamos que más personas sean víctimas de este delito”.

El allanamiento en Los Mártires
El allanamiento en Los Mártires incluyó la inspección de 327 personas y decenas de motores en la lucha contra la falsificación de autopartes - crédito Secretaría de Seguridad

Acciones contra el microtráfico y otras incautaciones

El operativo también condujo a la captura de tres personas por tráfico de estupefacientes y la incautación de más de 120 dosis de sustancias psicoactivas listas para su venta. Además, la Policía confiscó cuatro equipos móviles con IMEI alterados, reforzando la lucha contra el comercio ilegal de tecnología robada.

Estos operativos continuarán en puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de recuperar el control territorial y promover la convivencia.

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la Línea 123 y recordó que “comprar productos de dudosa procedencia puede tener consecuencias penales para los ciudadanos”.

Las autoridades insisten en que la cooperación de la ciudadanía es clave para cerrar el cerco a las redes delictivas y garantizar entornos más seguros en la capital.

Más de 300 agentes de
Más de 300 agentes de la Policía Nacional y la Sijín realizaron un megaoperativo contra el comercio ilegal de autopartes en La Estanzuela - crédito Secretaría de Seguridad

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