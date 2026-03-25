Colombia

Cambio de puesto de votación en Bogotá: ahora puede hacerlo en los portales de Transmilenio para las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Solo se podrán hacer los cambios hasta el martes 31 de marzo de 2026

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Solo se tendrá una semana
Solo se tendrá una semana para poder hacer el cambio de lugar de votación para los residentes en Bogotá - créditos Cristian Bayona y Catalina Olaya/Colprensa | Registraduría Nacional del Estado Civil

Los usuarios del sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá disponen de una nueva alternativa para asegurar su participación electoral y ejercer su derecho al voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, programadas para el domingo 31 de mayo de 2026.

Entre el 25 y el 31 de marzo, se realizan jornadas móviles de inscripción en los nueve portales principales del sistema de transporte urbano de la capital.

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De esta forma, le permitirá a los ciudadanos cambiar o actualizar su puesto de votación de manera ágil y directa, según informó la Registraduría Distrital en un comunicado la mañana del miércoles 25 de marzo.

La iniciativa se extiende a los portales El Dorado, Usme, 80, Norte, Américas, Suba, 20 de Julio, Sur y Tunal, donde los interesados pueden asistir entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m..

De acuerdo con la entidad, el trámite está dirigido a quienes modificaron su lugar de residencia dentro o fuera del país, así como a quienes recibieron su cédula de ciudadanía antes de 1988 y no aparecen en el censo electoral.

Por todo lo anterior, desde la Registraduría Nacional se detalló que el proceso responde al calendario oficial de los próximos comicios.

El plazo para realizar este cambio vence el martes 31 de marzo, fecha límite establecida por el calendario electoral para las inscripciones previas a las elecciones presidenciales.

La Registraduría aclaró que quienes ya efectuaron la actualización de su puesto de votación para las pasadas elecciones legislativas mantienen vigente su inscripción y no requieren ningún trámite adicional para los comicios presidenciales.

Además de las jornadas móviles en los portales de TransMilenio, la ciudadanía dispone de 83 puntos de inscripción en diversos centros comerciales, plazas de mercado y otras ubicaciones estratégicas de la ciudad.

También existen también 29 registradurías auxiliares habilitadas para recibir solicitudes de cambio o actualización del lugar de votación.

La Registraduría Distrital indicó en su informe que estos puntos buscan facilitar el acceso y optimizar los tiempos de atención para los usuarios del sistema electoral.

Según la Registraduría Nacional, el trámite de inscripción no solo responde a la necesidad de mantener actualizado el censo; también garantiza la participación democrática en los procesos electorales.

La entidad recordó que la consulta del puesto de votación está disponible en su página web oficial, www.registraduria.gov.co, a través del botón ‘Electoral’ y la opción ‘Elecciones 2026’, y mediante el chatbot institucional en WhatsApp.

La Registraduría Distrital resaltó que el proceso es gratuito y únicamente requiere la presentación de la cédula de ciudadanía en físico.

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