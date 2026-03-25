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Etapa 3 de la Vuelta a Cataluña EN VIVO: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La jornada contará con un total de 159 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca

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El boyacense cursa su última
El boyacense cursa su última temporada en el Movistar Team - crédito Movistar Team

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña.

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14:16 hsHoy

-104 kilómetros: con un total de 54 kilómetros recorridos, ya se pasó el Coll de Capafons, en dónde el frances Baptiste Veistroffer se llevó el puerto.

13:57 hsHoy

Kilómetro 40: Ahora los corredores se encuentran camino al Coll de Capafons, puerto de segunda categoría con un total de 4 kilómetros e inclinación al 4,7%.

13:30 hsHoy

¡A 118 kilómetros de la meta!

13:23 hsHoy

Kilómetro 28: los ciclistas ya se encuentran camino al primer puerto de montaña del día: en Alt de la Mussara, Coll de les Llebres.

13:00 hsHoy

Nairo Quintana, el ciclista colombiano más ganador de la historia, anunció su retiro del ciclismo profesional: “Es mi última temporada”

El corredor boyacense, campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, le dirá adiós al final del 2026 a las carreras profesionales luego de 17 años en la élite del ciclismo

En una rueda de prensa, Nairo Quintana anunció su decisión de decir adiós al ciclismo profesional a final del 2026 - crédito Movistar Team

Nairo Quintana en la previa del inicio de la Vuelta a Cataluña, en donde estará corriendo con el Movistar Team, anunció que el 2026 será su última temporada como ciclista profesional, aunque dejó en claro que la carrera por carreteras de España no será la última en la que compita.

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12:20 hsHoy

Nairo Quintana: el palmarés del mejor ciclista latinoamericano de la historia tras 17 años de carrera

El pedalista boyacense en rueda de prensa anunció que el 2026 será su último año, dando por terminada una carrera de 17 años llena de triunfos

De izquierda a derecha: Chris
De izquierda a derecha: Chris Froome, Nairo Quintana y Esteban Chaves, en el podio de la Vuelta a España 2016 - crédito AFP

Nairo Quintana es uno de los deportistas más importantes de los últimos años en Colombia. Desde que dio su salto al Viejo Continente en 2012, cuando firmó con el Movistar Team, se convirtió en uno de los pedalistas a seguir por su rendimiento sobre la bicicleta, y esto poco a poco fue recompensado con triunfos en las diferentes competencias y reconocimientos personales que lo ubican a la fecha como uno de los mejores ciclistas de Latinoamérica.

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12:07 hsHoy

Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña: victoria para Magnus Cort; Nairo Quintana y Santiago Buitrago siguen siendo los mejores colombianos

El colombiano del Movistar Team y el del Bahrain Victorious llegaron con el pelotón de favoritos en el primer día de competencias, estando a 10 segundos del líder

La Vuelta a Cataluña cuenta
La Vuelta a Cataluña cuenta con la participación de cinco ciclistas colombianos - crédito Vuelta a Cataluña

El ciclista Magnus Cort Nielsen se impuso en la segunda etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026, disputada el 25 de marzo en 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles. El danés del Uno-X Mobility selló la victoria al sprint con un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 28 segundos.

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11:47 hsHoy

Así van los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña

La Vuelta a Cataluña cuenta
La Vuelta a Cataluña cuenta con la participación de cinco ciclistas colombianos - crédito Vuelta a Cataluña
  • 1. Dorian Godon (Ineos Grenadiers): 7 horas, 46 minutos y 27 segundos.
  • 2. Magnus Cort (Uno-X Mobility): m. t.
  • 3. Remco Evenepoel: (Red Bull - BORA - hansgrohe): a 4 segundos.
  • 78. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): a 10 segundos.
  • 102. Nairo Quintana (Movistar Team): m. t.
  • 104. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma): 1 minuto y 35 segundos.
  • 130. Einer Rubio (Movistar Team): a 8 minutos y 4 segundos.
  • 142. Samuel Florez (Modern Adventure Pro Cycling): a 10 minutos y 30 segundos.
11:47 hsHoy

Así es la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña

La jornada contará con tres
La jornada contará con tres premios de montaña, uno de primera categoría, exigiendo a los ciclistas en el comienzo de la carrera - crédito Volta a Catalunya

La etapa contará con un total de 159,5 kilómetros entre Mont-Roig del Camp y Vila Seca. El primer puerto de montaña será de primera categoría, ubicado en el kilómetro 35 en Alt de la Mussara (con 965 metros de altitud).

Luego, al kilómetro 50 llegará el Coll de Capafons, calificado como puerto de segunda categoría (con 920 metros de altitud), y allí habrá un descenso, y los ciclistas tendrán que pasar a Cornudella de Montsant, en uno de los dos esprint que tendrá la etapa, y llegarán en el kilómetro 115 a Coll Roig, puerto de tercera categoría, previo al final de Vila-Seca.

11:39 hsHoy

Llega la alta montaña para los ciclistas en la ronda catalana

Nairo Quintana recientemente anunció su
Nairo Quintana recientemente anunció su retiro del ciclismo para la temporada 2026-crédito Europa Press

La transmisión de la etapa comenzará a partir de las 9:50 a. m. (hora de Colombia) en las señales de Claro Sports, Caracol Sports y RCN.

En la jornada del 24 de marzo de 2026, el ciclista danés Magnus Cort del Uno-X Mobility se llevó la etapa 2 en el esprint llegando a Banyoles, contando con un total de 167 kilómetros.

En lo que se refiere a la jornada general para los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago del Bahrain Victorious fue el mejor corredor de la jornada llegando al puesto 78, lo que le permitió ubicarse también en la misma casilla en la clasificación general,

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