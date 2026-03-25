Etapa 3 de la Vuelta a Cataluña EN VIVO: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña.
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-104 kilómetros: con un total de 54 kilómetros recorridos, ya se pasó el Coll de Capafons, en dónde el frances Baptiste Veistroffer se llevó el puerto.
Kilómetro 40: Ahora los corredores se encuentran camino al Coll de Capafons, puerto de segunda categoría con un total de 4 kilómetros e inclinación al 4,7%.
Kilómetro 28: los ciclistas ya se encuentran camino al primer puerto de montaña del día: en Alt de la Mussara, Coll de les Llebres.
Nairo Quintana en la previa del inicio de la Vuelta a Cataluña, en donde estará corriendo con el Movistar Team, anunció que el 2026 será su última temporada como ciclista profesional, aunque dejó en claro que la carrera por carreteras de España no será la última en la que compita.
Nairo Quintana es uno de los deportistas más importantes de los últimos años en Colombia. Desde que dio su salto al Viejo Continente en 2012, cuando firmó con el Movistar Team, se convirtió en uno de los pedalistas a seguir por su rendimiento sobre la bicicleta, y esto poco a poco fue recompensado con triunfos en las diferentes competencias y reconocimientos personales que lo ubican a la fecha como uno de los mejores ciclistas de Latinoamérica.
El ciclista Magnus Cort Nielsen se impuso en la segunda etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026, disputada el 25 de marzo en 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles. El danés del Uno-X Mobility selló la victoria al sprint con un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 28 segundos.
La etapa contará con un total de 159,5 kilómetros entre Mont-Roig del Camp y Vila Seca. El primer puerto de montaña será de primera categoría, ubicado en el kilómetro 35 en Alt de la Mussara (con 965 metros de altitud).
Luego, al kilómetro 50 llegará el Coll de Capafons, calificado como puerto de segunda categoría (con 920 metros de altitud), y allí habrá un descenso, y los ciclistas tendrán que pasar a Cornudella de Montsant, en uno de los dos esprint que tendrá la etapa, y llegarán en el kilómetro 115 a Coll Roig, puerto de tercera categoría, previo al final de Vila-Seca.
La transmisión de la etapa comenzará a partir de las 9:50 a. m. (hora de Colombia) en las señales de Claro Sports, Caracol Sports y RCN.
En la jornada del 24 de marzo de 2026, el ciclista danés Magnus Cort del Uno-X Mobility se llevó la etapa 2 en el esprint llegando a Banyoles, contando con un total de 167 kilómetros.
En lo que se refiere a la jornada general para los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago del Bahrain Victorious fue el mejor corredor de la jornada llegando al puesto 78, lo que le permitió ubicarse también en la misma casilla en la clasificación general,