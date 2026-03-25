Westcol sorprendió al confirmar que trabajará junto a Gustavo Petro y Álvaro Uribe: se refirió al rol que tendrá en la dinámica

El 'streamer' aseguró que tendrá como objetivo acercar a los jóvenes a la agenda política que por estos días se vive - crédito @mami__clips/TikTok

El streamer Westcol se prepara para un evento que ya capta la atención de audiencias políticas y digitales de Colombia: asumirá como “presidente por un día” en colaboración con el jefe de Estado, Gustavo Petro, según anunció a través de su cuenta en X.

La transmisión, pautada para el jueves 26 de marzo a las 6:00 p. m., irá en vivo por Kick y mostrará la faceta cotidiana de la función presidencial con un formato ajeno a los cánones tradicionales de la política.

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La producción responde a una estructuración inédita entre la política y el entretenimiento digital colombiano, que tiene como escenario principal la Casa de Nariño.

Westcol anunció colaboración en su 'stream' junto a Gustavo Petro y Álvaro Uribe - crédito @WestCOL/X

Además, en la misma pieza promocional, Westcol confirmó una futura colaboración por transmitir un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, referencia central de la derecha nacional, que incluiría dinámicas informales como cabalgatas y degustación de platos típicos.

Si bien la fecha de ese segundo evento aún no fue anunciada, la expectativa entre seguidores del streaming es contundente. Según el propio Westcol, la idea surgió tras varios intentos de acercamiento directo con ambos líderes.

Desde su estudio de streaming, explicó cómo se gestó el acuerdo y cuál será el tono del contenido:

“Resulta que analizamos un poco las situaciones, logramos tener conexión con los dos personajes, que hasta no me gusta decirlos... yo ni sé cómo vamos a tener a esos dos maricas, porque uy eso es demasiado basto, guevón... Pero sí, logramos tener la conexión con Petro y con Uribe. Logramos hablar con Petro, logramos hablar con Uribe. Los dos estuvieron de acuerdo con lo que estamos haciendo, porque al final, como les digo, la gente, ni yo voy a estar ni pa’ la izquierda ni pa’ la derecha, ni pa’ ningún lado”.

La nueva modalidad busca posicionar a la audiencia juvenil en el centro de la conversación pública, eludiendo el encasillamiento ideológico, como puntualizó el creador: “Yo no me voy a recostar por ningún lado. Yo simplemente voy a ser un joven, como la mayoría de los jóvenes que me ven, aparte de los adultos, haciendo unas cuantas preguntas”.

Westcol confirmó que recorrerá la Casa de Nariño junto al presidente Gustavo Petro - crédito REUTERS/Luisa González

En ese sentido, Westcol detalló que el formato priorizará una narrativa cotidiana, más cercana al consumo diario de su comunidad digital.

“Tampoco vamos a ser tan enfocados, ni siquiera cien por ciento en la política, porque el stream con Petro va a ser desde la Casa de Nariño. Vamos a conocer la casa de Nariño. Eso va a ser demasiado legendario, brother. Ahí es demasiada historia. Y vamos a caminar por la Casa de Nariño, conociendo la Casa de Nariño, hablando un poquito, obviamente, del país, haciendo unas cuantas que otras preguntas. También enfocado, guevón, en lo que somos nosotros, sin perder la esencia de nosotros”.

El streamer anticipó que, aunque el eje sea el contacto con figuras centrales del poder, el formato evitará los lugares comunes del periodismo de agenda. Explicó su distancia frente al dispositivo tradicional de la información política: “De alguna manera, yo quiero que también el stream sea un stream que... a ver, el truco de nosotros y la diferencia que tenemos nosotros con los medios de comunicación es que yo me la paso con ustedes todos los días acá; este es mi día a día”.

La transmisión del 26 de marzo exhibirá la rutina institucional desde un lente juvenil

Durante la gira, Uribe y Valencia visitaron municipios como Neiva y Pitalito, dialogando con empresarios, jóvenes y líderes sociales sobre temas locales - crédito @AlvaroUribeVel / X

Por primera vez en la historia reciente, la residencia presidencial será recorrida en compañía de un streamer con audiencias millonarias y una agenda definida por la espontaneidad.

En palabras de Westcol, el interés es transmitir sin sacrificar la naturalidad de su intercambio habitual con el público: “Y hay que ser sinceros, la política muchas veces es aburridora. Yo no soy capaz de verme, guevón, un coso de dos horas de políticos hablando. Me aburro. Por más que yo les diga a ustedes, brother, y les diga cualquier cosa, yo me aburro, guevón. A mí la política me aburre. Esos son unos discursos, papi, larguísimos, y llega un momento donde es evidente que uno haga skip, así como cuando a usted no le gusta un video en TikTok.”

Quien dirige la iniciativa es Westcol, figura clave de la transmisión digital en Colombia. Anunció que trabajará simbólicamente con Gustavo Petro y que la transmisión del 26 de marzo lo colocará en el rol de “presidente por un día”, con acceso a los espacios y compromisos del mandatario, todo en formato streaming de alto alcance.

La consecuencia central será exponer la rutina presidencial y la interacción con el poder desde una perspectiva desenfadada y juvenil, destinada tanto a seguidores nacionales como internacionales.

El objetivo es acercar a los jóvenes más a la política nacional y los hechos que están marcando la agenda - crédito X

La estrategia de contenido digital constituye una apuesta por la desmitificación del ejercicio político, abriendo el Palacio de Nariño a las cámaras independientes y viralizables. El objetivo es acercar a líderes históricos a una audiencia tradicionalmente ajena al discurso político convencional, en un escenario que los muestra tanto en la formalidad institucional como en la informalidad del encuentro digital.

El evento, según adelantó el propio Westcol, priorizará actividades y costumbres típicas colombianas, generando así un espacio de interacción que trascienda la entrevista tradicional y abra el espectro de diálogo a un público tan diverso como disperso digitalmente.