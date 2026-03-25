Colombia

Westcol sorprendió al confirmar que trabajará junto a Gustavo Petro y Álvaro Uribe: se refirió al rol que tendrá en la dinámica

Otra transmisión inédita reunirá al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el 'streamer' en un ambiente relajado, donde las costumbres colombianas y las dinámicas informales serán protagonistas para atraer a todos los fans del entretenimiento digital

Guardar

El 'streamer' aseguró que tendrá como objetivo acercar a los jóvenes a la agenda política que por estos días se vive - crédito @mami__clips/TikTok

El streamer Westcol se prepara para un evento que ya capta la atención de audiencias políticas y digitales de Colombia: asumirá como “presidente por un día” en colaboración con el jefe de Estado, Gustavo Petro, según anunció a través de su cuenta en X.

La transmisión, pautada para el jueves 26 de marzo a las 6:00 p. m., irá en vivo por Kick y mostrará la faceta cotidiana de la función presidencial con un formato ajeno a los cánones tradicionales de la política.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La producción responde a una estructuración inédita entre la política y el entretenimiento digital colombiano, que tiene como escenario principal la Casa de Nariño.

Westcol anunció colaboración en su
Westcol anunció colaboración en su 'stream' junto a Gustavo Petro y Álvaro Uribe - crédito @WestCOL/X

Además, en la misma pieza promocional, Westcol confirmó una futura colaboración por transmitir un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, referencia central de la derecha nacional, que incluiría dinámicas informales como cabalgatas y degustación de platos típicos.

Si bien la fecha de ese segundo evento aún no fue anunciada, la expectativa entre seguidores del streaming es contundente. Según el propio Westcol, la idea surgió tras varios intentos de acercamiento directo con ambos líderes.

Desde su estudio de streaming, explicó cómo se gestó el acuerdo y cuál será el tono del contenido:

“Resulta que analizamos un poco las situaciones, logramos tener conexión con los dos personajes, que hasta no me gusta decirlos... yo ni sé cómo vamos a tener a esos dos maricas, porque uy eso es demasiado basto, guevón... Pero sí, logramos tener la conexión con Petro y con Uribe. Logramos hablar con Petro, logramos hablar con Uribe. Los dos estuvieron de acuerdo con lo que estamos haciendo, porque al final, como les digo, la gente, ni yo voy a estar ni pa’ la izquierda ni pa’ la derecha, ni pa’ ningún lado”.

La nueva modalidad busca posicionar a la audiencia juvenil en el centro de la conversación pública, eludiendo el encasillamiento ideológico, como puntualizó el creador: “Yo no me voy a recostar por ningún lado. Yo simplemente voy a ser un joven, como la mayoría de los jóvenes que me ven, aparte de los adultos, haciendo unas cuantas preguntas”.

Westcol confirmó que recorrerá la
Westcol confirmó que recorrerá la Casa de Nariño junto al presidente Gustavo Petro - crédito REUTERS/Luisa González

En ese sentido, Westcol detalló que el formato priorizará una narrativa cotidiana, más cercana al consumo diario de su comunidad digital.

“Tampoco vamos a ser tan enfocados, ni siquiera cien por ciento en la política, porque el stream con Petro va a ser desde la Casa de Nariño. Vamos a conocer la casa de Nariño. Eso va a ser demasiado legendario, brother. Ahí es demasiada historia. Y vamos a caminar por la Casa de Nariño, conociendo la Casa de Nariño, hablando un poquito, obviamente, del país, haciendo unas cuantas que otras preguntas. También enfocado, guevón, en lo que somos nosotros, sin perder la esencia de nosotros”.

El streamer anticipó que, aunque el eje sea el contacto con figuras centrales del poder, el formato evitará los lugares comunes del periodismo de agenda. Explicó su distancia frente al dispositivo tradicional de la información política: “De alguna manera, yo quiero que también el stream sea un stream que... a ver, el truco de nosotros y la diferencia que tenemos nosotros con los medios de comunicación es que yo me la paso con ustedes todos los días acá; este es mi día a día”.

La transmisión del 26 de marzo exhibirá la rutina institucional desde un lente juvenil

Durante la gira, Uribe y
Durante la gira, Uribe y Valencia visitaron municipios como Neiva y Pitalito, dialogando con empresarios, jóvenes y líderes sociales sobre temas locales - crédito @AlvaroUribeVel / X

Por primera vez en la historia reciente, la residencia presidencial será recorrida en compañía de un streamer con audiencias millonarias y una agenda definida por la espontaneidad.

En palabras de Westcol, el interés es transmitir sin sacrificar la naturalidad de su intercambio habitual con el público: “Y hay que ser sinceros, la política muchas veces es aburridora. Yo no soy capaz de verme, guevón, un coso de dos horas de políticos hablando. Me aburro. Por más que yo les diga a ustedes, brother, y les diga cualquier cosa, yo me aburro, guevón. A mí la política me aburre. Esos son unos discursos, papi, larguísimos, y llega un momento donde es evidente que uno haga skip, así como cuando a usted no le gusta un video en TikTok.”

Quien dirige la iniciativa es Westcol, figura clave de la transmisión digital en Colombia. Anunció que trabajará simbólicamente con Gustavo Petro y que la transmisión del 26 de marzo lo colocará en el rol de “presidente por un día”, con acceso a los espacios y compromisos del mandatario, todo en formato streaming de alto alcance.

La consecuencia central será exponer la rutina presidencial y la interacción con el poder desde una perspectiva desenfadada y juvenil, destinada tanto a seguidores nacionales como internacionales.

El objetivo es acercar a
El objetivo es acercar a los jóvenes más a la política nacional y los hechos que están marcando la agenda - crédito X

La estrategia de contenido digital constituye una apuesta por la desmitificación del ejercicio político, abriendo el Palacio de Nariño a las cámaras independientes y viralizables. El objetivo es acercar a líderes históricos a una audiencia tradicionalmente ajena al discurso político convencional, en un escenario que los muestra tanto en la formalidad institucional como en la informalidad del encuentro digital.

El evento, según adelantó el propio Westcol, priorizará actividades y costumbres típicas colombianas, generando así un espacio de interacción que trascienda la entrevista tradicional y abra el espectro de diálogo a un público tan diverso como disperso digitalmente.

Temas Relacionados

WestcolGustavo PetroÁlvaro UribeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Vuelta a Cataluña, etapa 3 EN VIVO: minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La jornada contará con un total de 159 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca

Vuelta a Cataluña, etapa 3

Armada de Colombia capturó a dos ecuatorianos y un colombiano en el Pacífico sur: incautó 2.280 kilogramos de clorhidrato de cocaína

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que la incautación es un golpe directo a las economías ilícitas

Armada de Colombia capturó a

Semana Santa 2026: lo que debe saber antes de comprar pescado en Colombia, según el Ministerio de Salud

La cartera de Salud emitió recomendaciones para evitar intoxicaciones en una temporada en la que se distribuyen más de 70.000 toneladas de pescado en el país

Semana Santa 2026: lo que

Esta es la dura baja de Portugal, rival de Colombia en el Mundial de 2026, de cara a los amistosos de la fecha FIFA: se suma a Cristiano Ronaldo

Diogo Costa, portero del FC Porto, recibió tratamiento tras molestias musculares en los aductores y será examinado para definir su disponibilidad durante la próxima fecha de la selección nacional

Esta es la dura baja

Investigación por la caída de avión Hércules C-130 en Colombia se centra en causas operacionales y peso de la aeronave

Los equipos técnicos evalúan posibles fallas mecánicas, errores humanos y eventuales excedentes en la carga que pudieron contribuir a la tragedia, considerada una de las más graves en el ámbito militar del país

Investigación por la caída de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Plan pistola en Cauca: un

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio les contó a

Yeferson Cossio les contó a sus seguidores que tuvo “una experiencia cercana a la muerte”: dejó dos peticiones en caso de fallecer

Sara Uribe reaccionó a las investigaciones por presunto acoso sexual en Caracol Televisión: “Somos juzgadas por contar la verdad”

Jhonny Rivera perdió el anillo de matrimonio durante su luna de miel con Jenny López: reveló las complicaciones del viaje

Jessi Uribe confirmó cuántos procedimientos estéticos se ha realizado: su confesión desató risas

Sebastián Villalobos reveló que su hija Isla tuvo un accidente mientras la bañaban: “La sangre es muy escandalosa”

Deportes

Vuelta a Cataluña, etapa 3

Vuelta a Cataluña, etapa 3 EN VIVO: minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Esta es la dura baja de Portugal, rival de Colombia en el Mundial de 2026, de cara a los amistosos de la fecha FIFA: se suma a Cristiano Ronaldo

Ramón Jesurún defensió a Imer Machado, señalado como el responsable del mal arbitraje en el fútbol colombiano: “Es un hombre honesto, serio”

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, explicó lo sucedido con Sebastián Villa: sí habló con el jugador, pero nunca fue convocado

La prensa de Portugal destacó el buen rendimiento de Richard Ríos y sacó a relucir su estadística: “José Mourinho confió”