Sara Uribe reaccionó a las investigaciones por presunto acoso sexual en Caracol Televisión: “Somos juzgadas por contar la verdad”

Sara Uribe se pronunció en redes sociales tras la apertura de investigaciones en Caracol Televisión por denuncias de presunto acoso sexual - crédito @sara_uribe/ Instagram

En medio de la polémica por las investigaciones en curso en Caracol Televisión tras las denuncias de dos periodistas contra dos presentadores por presunto acoso sexual, Sara Uribe, presentadora y reconocida por su participación en realities como La casa de los famosos y Protagonistas de Nuestra Tele, se pronunció en redes sociales para referirse al escándalo que afecta al canal.

La reacción de Uribe se dio a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde un usuario le consultó sobre su opinión respecto a la situación en Caracol.

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Ante esto, la presentadora decidió enviar un mensaje de apoyo a las mujeres periodistas que, tanto de forma anónima como directa, han decidido denunciar episodios de abuso sexual en distintos medios de comunicación del país.

“Me parece muy cruel todo lo que está pasando con personas conocidas, con gente del gremio, pero me gustaría dejar un mensaje clave para todas esas mujeres que han callado abusos y maltratos: cuando abrimos la boca, somos juzgadas por contar con la verdad”, dijo Sara en la primera parte del mensaje.

La modelo se refirió a los casos de presunto acoso sexual en Caracol y envió un mensaje a las periodistas que han vivido este tipo de situaciones y que no se han pronunciado - crédito @sara_uribe @letengoelchisme/ Instagram

La modelo también animó a las mujeres que sienten temor a contar sus experiencias de abuso, resaltando la importancia de alzar la voz. “Ya no es momento de callar más, es momento de hablar, no tenemos por qué callar lo que pensamos, somos libres”, expresó.

En medio de la polémica, otras periodistas y presentadoras han salido a alzar su voz tras el inicio de las investigaciones; una de ellas fue la extrabajadora de Caracol Televisión, Juanita Gómez, que reveló que en 2015 vivió un momento incómodo en el que asegura que uno de los presentadores la acosó sexualmente.

Junto a esta confesión que llegó por medio de su cuenta de X, se sumaron otros relatos anónimos de mujeres que pasaron por el mismo trato en diferentes medios de comunicación en Colombia.

La presentadora Mónica Rodríguez y la periodista Juanita Gómez también compartieron sus experiencias y pidieron mayor atención de la justicia frente a los casos de acoso en el sector - crédito @JuanitaGomezL/ X

Otra famosa presentadora que se pronunció fue Mónica Rodríguez, que aunque no reveló haber vivido un momento de acoso, sí se ha encargado de visibilizar el de otras periodistas e incluso ha usado su fuerte presencia en redes sociales para exponer otros casos y pedir ayuda de la justicia.

Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas dejan Caracol Televisión en medio de denuncias de presunto acoso sexual

Caracol Televisión puso fin a los contratos laborales de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras recibir denuncias de acoso sexual dentro del canal. La desvinculación de Orrego se realizó de forma unilateral, mientras que el acuerdo con Vargas fue de mutuo consentimiento.

La compañía explicó que las denuncias recibidas presentan una gravedad particular y que la respuesta adoptada pretende ser transparente y responsable, sin que implique un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de los involucrados.

Las autoridades del canal señalaron que la decisión busca facilitar el curso independiente de las investigaciones, proteger a todas las personas implicadas, incluidas sus familias, y mantener la confianza en la organización. Caracol Televisión reiteró su compromiso con la creación de un entorno laboral seguro y digno para sus colaboradores, y aseguró que continuará reforzando las medidas internas para prevenir situaciones de acoso.

En el comunicado, la empresa manifestó respeto por quienes decidieron compartir sus experiencias y reafirmó su disposición para escuchar y acompañar a las víctimas, garantizando la confidencialidad de sus testimonios. El canal expresó su pesar por la situación alcanzada y reconoció la dificultad de denunciar en estos casos.

Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

La Fiscalía General de la Nación intervino en la situación, habilitando un canal de recepción de denuncias y anunciando la apertura de una investigación con enfoque de género, con el objetivo de preservar los derechos de las víctimas y evitar la revictimización.

Mientras tanto, periodistas del canal y de otros medios nacionales comenzaron a compartir relatos en redes sociales para visibilizar casos de violencia sexual y acoso laboral en la industria, impulsando la conversación pública sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y denuncia.