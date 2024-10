Tiktoker español hizo un tutorial sobre cómo pronunciar las groserías colombianas: ¿usted lo hace bien?

El joven demostró cómo se dicen las malas palabras en Colombia y muchos lo tomaron como tutorial - crédito juancarm612 / TikTok

Un tiktoker español llamó la atención en redes sociales al compartir su experiencia con las groserías colombianas, pues aprovechó para destacar que son bastante intensas y cuentan con un estilo bastante particular, que es utilizado exclusivamente por los colombianos en el momento de expresar su enojo.

En un video, que rápidamente se viralizó en la plataforma china, el creador de contenido describió cómo aprendió a apreciar y utilizar algunos de los insultos más comunes en Colombia, como “gonorrea” y “malparido”, asegurando que estos términos no se destacan en una pelea por ser malas palabras, sino por el tono que llevan en boca de los colombianos, que los hace especialmente únicos e impactantes.

Por medio de su publicación, el tiktoker explicó que, para pronunciar correctamente “gonorrea”, es necesario seguir un proceso que incluye “inhalar profundamente, fruncir el ceño” y pausar la pronunciación de la palabra.

Este proceso, según él, es parte del “arte” de insultar en Colombia, donde no solo se trata de las palabras en sí, sino de cómo se dicen, pues la intención que los ciudadanos le ponen es incomparable y lo que da el toque a las peleas.

Además, aseguró que “malparido” es otro de los insultos que requiere una pausa estratégica y un énfasis particular en ciertas sílabas para lograr el efecto deseado, de lo contrario, no causará el mismo impacto en la persona que recibe el insulto.

El creador de contenido también hace referencia a la habilidad vocal de los colombianos, refiriéndose a la intensidad con la que se pueden expresar los insultos. A pesar de la dificultad que encuentra al intentar dominar estos términos, el tiktoker muestra entusiasmo por aprender y adaptarse al lenguaje coloquial del país.

“Mira no hay nada peor que un colombiano enfadado insultándote, pero es que esta gente no es que te insulte y ya está, es que te insulta con un tono, un tono aquí. Para mí esa gente tiene unas cuerdas vocales que ni Ariana Grande”, expresó el joven en su video.

Las reacciones en los comentarios no se hicieron esperar y como es común, los colombianos “sacaron pecho” por sus expresiones: “A mí las malas palabras y el salmo 91 no me pueden faltar en mi vida”, “No sé si sentirme orgullosa o avergonzada de toda la camándula de groserías que decimos los colombianos que hasta ya hacen tutorial de cómo decirlas”, “Las groserías o se dicen con el alma o no se dicen”, “Mi marido es colombiano y siempre he dicho que el mejor dialecto para insultar es el colombiano” y “Soy colombiano y nunca esperé ver un tutorial de cómo pronunciar el 70% de mis palabras del día”.

Otras de las reacciones destacadas fueron “A los colombianos nadie nos gana el estilo que tenemos para insultar es único”, “Y pensar que mis papás me regañaban por decir tantas groserías y ahora hasta dan clases de pronunciación”; sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y para algunas personas el video no era necesario: “Por qué no pueden decir otras cosas de Colombia, allá no somos solo groseros”, dijo una de las internautas que se mostró en desacuerdo por el contenido del tiktoker español.

Por medio del video, no solo se muestran las curiosidades en las diferencias culturales en el uso del lenguaje, sino también cómo las redes sociales permiten que estas experiencias se compartan y se discutan a nivel global.

Además, las opiniones de los extranjeros indican la capacidad que tienen los colombianos para utilizar el lenguaje de manera expresiva y creativa, lo que se convirtió en todo un tema de conversación para aquellos que no están familiarizados con estas expresiones en otras zonas del mundo.