Shakira habló de Gerard Piqué y la manera en que le afectó: “El amor de mi pareja me defraudó”

Shakira estuvo en boca de los informativos de todo el mundo desde que se dio a conocer en 2022 su separación de Gerard Piqué, su pareja sentimental desde 2011, señalado de ser infiel a la colombiana con Clara Chía, mujer a la que el exfutbolista del FC Barcelona y la selección de España conoció en su empresa Kosmos.

En medio de las revelaciones de los paparazzi, la atención que le demandaba el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, el pleito con la Hacienda española por evasión de impuestos y su mudanza a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha, la barranquillera atravesó uno de los momentos más tormentosos de su carrera, y terminó haciendo frente a esas situaciones con la publicación el pasado mes de marzo de Las mujeres ya no lloran, su primer álbum en siete años.

Si en el primer semestre de 2024 el punto de mira estuvo en el estreno del álbum y los rumores de nuevas parejas (que incluyeron en su momento al piloto de Formula 1 Lewis Hamilton y al actor Lucien Laviscount), en el segundo semestre este cambió a los anuncios de las fechas de Las mujeres ya no lloran World Tour que se llevará a cabo a partir de febrero de 2025. Esto, luego de que Shakira junto con la productora Live Nation tomaran la decisión de posponer las fechas en Estados Unidos y Canadá pactadas originalmente para noviembre y diciembre del presente año, trasladándolas para el mes de mayo.

Mientras tanto, el revuelo de la cantante y su pasado con Piqué vuelven a estar en el centro luego de una entrevista concedida a la revista GQ. En ella habló ampliamente del proceso creativo detrás de Las mujeres ya no lloran, pero también de cómo la ruptura con el exfutbolista la llevó a cambiar de manera radical su percepción acerca del amor.

“No es la misma, el amor de mi pareja me defraudó y afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable que, al menos por el momento, haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo”, contó al medio citado.

La barranquillera, que durante los dos últimos años dio entrevistas muy contadas, confesó que no pudo hacer ese proceso de sanación hasta que comenzó a retomar su actividad musical. “Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar”, afirmó.

La ruptura entre Shakira y Piqué también generó reacciones encontradas en España, no solo por la manera en la que la cantante decidió abordar en sus letras toda la situación, haciendo referencias a su expareja, pero también a Clara Chía, sus suegros y hasta la Hacienda española en la sesión que grabó con Bizarrap, sino por la manera en que se resolvió su pleito con las autoridades el pasado mes de mayo.

Por eso, cuando le preguntaron si guardaba algún resentimiento contra el país ibérico, Shakira aseguró que no era el caso. “España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, expresó.

Cabe recordar que, de momento no se conocen las fechas de las presentaciones de Shakira en Europa, pero es muy probable que las mismas sean durante el verano.