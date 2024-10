Esposa de Brayan Campo, señalado asesino de Sofía Delgado, aseguró que fue violada por el mismo hombre: “Nadie sabe la gotera de la casa ajena”

El hombre, al parecer, también habría abusado sexualmente a su compañera sentimental - crédito Redes Sociales

A través de sus redes sociales, Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, confesó asesino de la menor Sofía Delgado en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, aseguró que ella también fue víctima de varios abusos y maltrato por parte del mismo sujeto.

Tras ser liberada por las autoridades, en su cuenta de Facebook la mujer cuestionó a quienes critican y juzgan por su relación con Campo, y dijo que, mientras convivía con el denominado “Monstruo de Villagorgona” la habría amenazado de muerte.

“Nadie sabe la gotera de la casa ajena. Las personas solo Juzgan y no se preguntan si yo fui violada en algún momento. Las personas juzgan y no saben si yo viví bajo amenazas. Las personas solo juzgan y no saben si fui maltratada”, escribió en su cuenta de la red social.

Igualmente, compartió imágenes del sepelio de la menor de edad, en la que pidió justicia y reafirmando su inocencia en el caso. “Yo también soy madre, solo tenía los ojos vendados por una persona que me hacía daño a mí también”, comentó en otra publicación. Rodas seguirá bajo investigación por parte de las autoridades, luego de que no se encontraran pruebas que incriminen su posible participación en el crimen de la menor de edad en Candelaria.

Padre de Sofía Delgado habló con esposa de Brayan Campo

En medio de la búsqueda de Sofía Delgado, el padre de la menor señaló en diálogo con W Radio que habló con Evelyn Rodas, la esposa de Brayan Campo, mientras se adelantaba la búsqueda de la niña en el municipio vallecaucano.

“Nosotros a ella le preguntamos si sabía algo de la niña y nunca decía nada, que no sabía nada, que no la había visto. Sinceramente aterrados cuando dijeron que era de aquí, de la comunidad”, expresó Delgado al citado medio de comunicación.

Así mismo, agregó que nunca tuvo relación cercana con la esposa de Campo, ya que se había mudado al sector hace un mes. ”Siempre veníamos acá a donde mi hermana y la veíamos en el local [a la pareja] pero, de conocerla, no se conocían, ellos eran nuevos”, comentó.

A su vez, Delgado aclaró que, aunque inicialmente se pensaba que Sofía Delgado había sido raptada cuando fue a comprar un champú en el negocio de Campo, finalmente se conoció que la niña salió de la casa de sus abuelos para recoger el producto en su propia casa: “Ella salió de la casa de mis padres a la casa de nosotros a recoger el champú, porque días antes había bañado a la perra de ella, entonces ella le dijo que quería ir por el champú. Desafortunadamente, decide salir sola y sucede lo que pasó”, añadió.

Tras el hallazgo de la menor en Candelaria, el padre pide que se haga justicia. “Personas así no merecen estar en libertad, quienes le hagan daño a los niños. Hay demasiados niños que están al temor de alguna cosa que les pueda pasar”, puntualizó.

Incoherencias en la versión de Evelyn Rodas ante las autoridades

Por otra parte, el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, quien lidera la investigación por el asesinato de Sofía Delgado, manifestó que existen incoherencias entre las versiones dadas por Brayan Campo y Evelyn Rodas, al considerar que existen diferencias significativas que podría dar un giro en el caso.

Según el alto oficial, en el relato de la mujer se menciona que la hora de llegada del sujeto es diferente a la mencionada por Campo. “Ella mencionó que su esposo llegó a casa a una hora que no coincide con la versión que Campo dio a las autoridades”, dijo el coronel Oviedo.

No obstante, el oficial indicó que la mujer fue dejada en libertad, “ya que Brayan Campo aseguró que su expareja no tenía nada que ver con lo ocurrido. La mujer continúa bajo investigación de la fiscalía, ya que se encontró que hay muchas contradicciones entre las declaraciones dadas por cada uno”.