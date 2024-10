Epa Colombia reveló que Yina Calderón se fue de un reconocido restaurante sin pagar: “Tendrá que salir a hablar”

Yina Calderón se habría ido de un restaurante sin pagar la cuenta - crédito yinacalderonoficial / Instagram

En un video publicado en Instagram que generó una gran cantidad de reacciones, la empresaria de keratinas, Epa Colombia, afirmó que el fin de semana del 19 de octubre se encontraba en un reconocido restaurante en Bogotá, cuando una de las personas a cargo se le acercó y le confesó que su amiga e influencer Yina Calderón se había ido sin pagar la cuenta.

Según explica Epa, la empresaria de fajas supuestamente había estado en el lugar hace unas semanas y se habría marchado sin cancelar la costosa cuenta que supera el millón de pesos.

“Amiga, imagínate que yo estaba en Andrés Carne de Res con mi hija comiendo, y una persona se me acerca y me dice que la última vez que Yina fue, no pagó la cuenta. Entonces yo pregunté cuánto era para pagar yo, y me dicen que son un millón doscientos. Yo llamé a Yina y ella me dijo que sí había pagado, es que a ella no la quieren en ningún lado... Yina tendrá que salir a hablar”, dijo la empresaria.

La creadora de contenido asegura que Yina quedó debiendo una millonada - crédito @sincensura1995 / TikTok

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia agregó en el video que ella se puso en contacto con Yina para comentarle la escandalosa situación, sin embargo, su amiga le explicó que ella si había cancelado y que incluso tenía la forma de mostrarlo.

“Ella me dijo: ‘Si Epa yo pagué la cuenta, mira aquí está la cuenta’, uy no amiga, a mí me dio una pena amiga… Yo me quedé parada pensando que hacer, yo no tengo la culpa de que no haya pagado, pero creo que ella sí pagó, de verdad a ella no la quieren en ningún lado, yo me he dado cuenta de eso, pero yo creo que sí pagó”, añadió.

Las declaraciones de Epa desataron algunas reacciones en redes sociales en donde criticaron a Epa por burlarse del tema, por lo que cuestionaron su amistad. “Eso no es amistad, con esas amigas, para que enemigas”, “me da risa como Epa se burla de Yina”, “para qué cuenta eso si se supone que son amiguis”, fueron algunas de las reacciones.

Usuarios aseguran que Epa fue mala amiga con Yina - crédito @sincensura1995 / TikTok

Por otro lado, algunos cuestionaron la razón por la que es restaurante, la dejo salir ir sin pagar la costosa cuenta, “millón doscientos y la dejaron ir, eso no me cuadra”, “yo creo que le querían ver la cara, menos mal llamó a Yina primero”, “entonces muy mal por parte del restaurante”, “yo creo que Yina si pagó”.

Pese a la gran cantidad de reacciones que tiene el video, Yina no se pronunció al respecto, sin embargo, los seguidores de la Dj esperan que en algún momento aclare lo ocurrido en el famoso restaurante.

Yina confesó que Epa Colombia se enamoró de ella

Calderón fue viral hace unos días después de que en medio de una entrevista para La Red Viral sospechara que Epa se había enamorado de ella, pues según explico, la empresaria de keratinas empezó a tener problemas en su relación con cuando empezaron a salir.

“Yo creo que la Epa se enamoró de mí, porque, marica, desde que ella está saliendo conmigo es que está peleando con la Karol, puta, ¿será que la Epa está enamorada de mí?... porque si es muy raro; pero, cuidado Epa, que a mí no me gusta la arepa”, dijo.

La empresaria de fajas asegura que Epa Colombia ha peleado con su pareja desde que sale con ella - crédito @laredviral / Instagram

Incluso, la empresaria de fajas aseguró que prefiere tener una amistad con Epa Colombia y no una relación, además de asegurar que si fuera lesbiana, ella “no sería su tipo”.

“Ay no, ella es muy linda y todo, pero no es mi prototipo y si me gustaran las mujeres ella no sería mi tipo… Si me gustaran las mujeres, me metería con una Natalia París o una Laura Acuña”, La creadora de contenido aseguró que soñaría con estar con dos famosas colombianas por su carácter y buena relación.