La verdad detrás de la canción que Egidio Cuadrado le compuso a Carlos Vives: “‘Carito’ fue un embuste”

Carlos Vives reveló la verdad detrás de la canción 'Carito' composición del fallecido Egidio Cuadrado - crédito @egidiocuadrado/Instagram y TOPVIDEOSHQ/Youtube

En 2001 Carlos Vives lanzó el álbum Déjame entrar que mostró su lado más romántico y puso a soñar a sus fanáticos con las historias de amor que a través de sus canciones se narraban. Sin embargo, uno de sus sencillos más exitosos y que escribió el fallecido maestro Egidio Cuadrado resultó ser ficción.

Luego de confirmarse la muerte del acordeonero y compositor que unió su talento al cantante samario en 1993, Claudia Elena Vásquez recordó la anécdota que reveló el artista hace siete años cuando salió la luz la verdad sobre el tema Carito, el cual narraba en su letra un amor platónico entre un estudiante y su profesora de inglés. “Eso fue puro embuste”.

“Lo de ‘Carito’ fue un invento de mi compadre Egidio, un embuste. Yo le dije, compadrito ¿usted tuvo profesora de inglés? y me dijo ¡claro, yo tuve profesora de inglés!’”, contó hace siete años Carlos Vives a Don Francisco cuando estuvo como invitado a su programa junto al fallecido acordeonero donde contaron varias anécdotas sobre su carrera musical.

Carlos Vives reveló que Egidio Cuadrado se inventó la historia de la profesora de inglés para la canción que le compuso en el álbum ‘Déjame entrar’ y que se tituló 'Carito' - crédito Telemundo Entretenimiento/Youtube

Este sencillo que le dio la vuelta al mundo y cuyo video musical protagonizó la top model y relacionista pública Ingrid Wobst vendió a los seguidores la idea de que Carito, nombre que se le dio a la maestra encargada de dictar la materia sobre el segundo idioma en la escuela en la que supuestamente había estudiado cunado niño Egidio, era una docente de la vida real y que habría sido el primer amor secreto del fallecido acordeonero.

No obstante, este relato conformó parte de la fantasía que creó Cuadro para componer el hit radial. “Era de Villanueva, del pueblo en donde yo vivo. En el Colombo Americano”. fue lo que respondió el compositor cuando Vives le preguntó dónde había estudiado el segundo idioma y quién era su profesora de inglés, verificando que lo que se contaba en la letra del canción Carito fuera cierto.

Sin embargo, luego de ver arrollador éxito que tuvo la canción que ambos interpretaron en varias galas en vivo, Carlos quiso ahondar más sobre el origen de esta misteriosa mujer que supuestamente era una miss de Boston, Estados Unidos y que dictaba la clase en el colegio donde Egidio quedó flechado e investigó la veracidad de esta historia: “Después me di cuenta de que no había ninguna profesora y que no había ningún Colombo Americano en Villanueva”.

'Carito' de Carlos Vives fue una composición del fallecido Egidio Cuadrado quien inventó la historia de la profesora de inglés - crédito TOPVIDEOSHQ/Youtube

“Carito dime que sí, que no me quiero morir. Carito don´t tell me no, que me muero por tu amor. Que importa la raza, tampoco el idioma, si al fin lo que cuenta, es lo buena persona”, esta es parte de la letra de la canción por lo que el cantante samario se convenció de que se trataba de una historia real.

¿Dónde será la velación de Egidio Cuadrado?

De acuerdo con que publicó la familia del artista vallenato en la cuenta oficial de Instagram, Las honras fúnebres del acordeonero tendrán lugar en la Capilla No.6 VIP del cementerio (Autopista Norte con calle 207, costado oriental), en Bogotá.

Egidio Cuadrado sorprendió a sus seguidores invitando a sus honras fúnebres con un mensaje aparentemente escrito por él - crédito @egidiocuadrado/Instagram

Allí permanecerá el cuerpo del juglar y rey vallenato desde las 12 del mediodía del lunes 21 de octubre y hasta las 4 de la tarde del martes 22, hora en la que se llevará a cabo el sepelio.

Sin embargo, según declararon algunos familiares de Egidio al diario El Tiempo, a lo largo de la tarde del 21 de octubre, más exactamente entre las 3 y las 4 de la tarde se tiene programada una ceremonia religiosa. Asimismo, compañeros de la industria musical harán homenajes y dedicarán algunas palabras a la leyenda vallenata.

“Se están marchando los grandes del folclor vallenato”, “Paz en tu tumba rey vallenato, gran artista. Llevaste el vallenato por el mundo con tus bellas notas de acordeón. Vuela alto”, “qué tristeza tan grande. Feliz viaje y que descanses en paz💔😢🙏🏽🕊️ Gracias por tanto, Compadrito! Dejaste una huella imborrable en la historia de la música colombiana!”, “Nos queda su melodía 😭a los que crecimos escuchando la provincia y demás géneros creados por él y Carlos Vives”, son algunos de los mensajes que han dejado su seguidores en la invitación a su funeral.