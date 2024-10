Cirujano respondió a la marca que comparó a los médicos colombianos con ‘drug dealers’: “Desinformación”

Varios profesionales de la medicina se pronunciaron sobre las comparaciones de la marca - crédito @mattelsa / Instagram

Lo que comenzó como una reflexión entre publicaciones sobre ropa de verano y sudaderas con capucha, terminó enfrentando a profesionales de la medicina con pacientes inconformes en redes sociales, donde se llegó a comparar su oficio con el de expendedores de droga o “drug dealers”.

Así lo habría sugerido la compañía Mattelsa: “Si tu médico te receta solo medicamentos sin antes preguntarte sobre tu sueño, tu dieta, tu rutina de ejercicio, tu consumo de agua o tu nivel de estrés, y no te manda exámenes, déjame decirte que no tienes un médico, tienes un ‘drug dealer’”.

Estas declaraciones no cayeron para nada bien, sobre todo entre estudiantes y profesionales del sector salud, como el cirujano plástico Manuel Fallah, quien también utilizó su perfil en plataformas digitales para cuestionar a la compañía de moda: ”Post bastante polémico, refiriéndose a los médicos como ‘drug dealers’ por recetar medicamentos de manera ‘insignificante’, solo porque no te preguntan por tu sueño, tu alimentación, si haces ejercicio o no, o porque no te mandaron 800.000 exámenes médicos, que no son necesarios”.

Y es que, de acuerdo con Fallah, “el problema con esta sobreinformación es que genera aún más desinformación, y esto no solo sucede en el mundo de la medicina, sino también con abogados, ingenieros, psicólogos, etc.”.