Aida Victoria Merlano “peinó” a un hombre que la criticó por buscar novios millonarios

La creadora de contenido dejó sorprendidos a sus seguidores con su concreta respuesta - crédito aidavictoriam / Instagram

Aida Victoria Merlano, conocida por su contenido de empoderamiento en redes sociales no se quedó callada y respondió a las críticas sobre su vida personal y su nueva relación sentimental con el empresario Juan David Tejada.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, la joven abordó las acusaciones hechas por un internauta, que le dijo que busca parejas millonarias para llenar vacíos emocionales, ante lo que ella reaccionó comentando algunos de sus traumas de infancia y muchos de sus seguidores se identificaron con lo expuesto allí.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y es que, desde que inició a trabajar en las redes sociales, Aida Victoria se convirtió en objeto de comentarios sobre su estilo de vida y sus relaciones; una de las más comentadas fue con el streamer Westcol y, ahora, el hecho de salir con el empresario no solo le ha llevado felicitaciones, también de haters. Por lo que tuvo que explicar que su búsqueda de parejas adineradas no es una cuestión de interés económico.

En medio de un contundente discurso, la influenciadora afirmó que su éxito financiero es independiente de sus relaciones, y que su patrimonio ha sido construido sin la ayuda de ningún hombre, ni siquiera de su padre: “He sido sincera para hablar de mis vacíos, pues tengo vacío de todo menos de plata”, expresó Merlano.

La creadora de contenido respondió de forma contundente a las críticas por su relación - crédito @aidavictoriam/Instagram

La influencer también reflexionó sobre su pasado y las razones detrás de sus elecciones sentimentales. Admitió que durante mucho tiempo buscó en sus parejas una figura paterna que no tuvo en su infancia, lo que la llevó a repetir patrones de relaciones problemáticas: “Crecí buscando un papá a mis parejas”, confesó, añadiendo que esto fue un mecanismo de defensa para enfrentar las situaciones que tuvo que pasar en su vida.

Merlano aseguró que su contenido sobre amor propio y empoderamiento femenino surge de sus experiencias personales y de las lecciones aprendidas de sus heridas emocionales. Afirmó que su vulnerabilidad es lo que la conecta con su audiencia, quienes la siguen no por ser un modelo de perfección, sino por su autenticidad y capacidad de reconocer sus debilidades.

En cuanto a las críticas sobre su estilo de vida, Merlano defendió su derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin avergonzarse de sus decisiones: “No existe nada a día de hoy que alguien pueda decir de mí, que a mí me avergüence porque sé quién soy para bien y para mal”, afirmó.

Incluso, abordó el tema de los regalos costosos, como el caballo que recibió recientemente por parte de su nuevo novio: “De boca de mi ex salió una vez que cuando nos conocimos yo tenía más plata que él. A mí la plata no me deslumbra le regalaron un caballo, no, me lo compraron en una cabalgata porque me gustó y si lo hubiese dicho que quería un criadero, me compraba un criadero, porque una mujer que sabe hacer sentir a un hombre como un rey merece ser tratada como una reina”.

Aida Victoria Merlano sigue demostrando que está más enamorada que nunca de su nuevo novio Juan David Tejada - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/Instagram

La influencer concluyó reiterando su posición como símbolo de empoderamiento, no solo por su capacidad para generar ingresos, sino también por su valentía para enfrentar y reconocer sus propias vulnerabilidades: “Soy un símbolo de empoderamiento porque tengo la brillante para hacer dinero y también la valentía para reconocer mi ruta”, puntualizó.

Ante esta reacción, sus seguidores no dudaron en apoyarla y le dejaron comentarios como: “Un hombre que habla mal de una mujer revela más sobre sus propias inseguridades y debilidades que sobre la mujer en cuestión”, “Una mujer con la cual muchas nos identificamos, gracias por ser honesta contigo misma y ayudar a sanar a muchas quienes no hemos podido solucionar esa infancia” y “Qué manera de peinar a la gente, pero siempre con mucha clase”.