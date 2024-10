“Nunca me he querido dedicar a las redes sociales”: Simón Trujillo responde a las duras críticas por su debut en la música

Simón Trujillo, hijo de Diego Trujillo respondió a las críticas que recibe en redes sociales - crédito @diegotrujillo/Instagram

El hijo del actor Diego Trujillo, Simón Trujillo que ha sido conocido en los últimos años por ser una de las nuevas caras en redes sociales, estuvo en una entrevista para La Red de Caracol Televisión en donde respondió a las duras críticas que recibe por su extravagante personalidad.

Simón ha sido criticado en las plataformas digitales porque, según algunos internautas, él pretende tener una personalidad rebelde que no es considerada genuina; sin embargo, el joven cantante se ha enfocado en hacer rap bajo el nombre artístico de Sai.

El joven artista confesó que ha aprendido a manejar las críticas - crédito @caracoltelevision / YouTube

“Yo empecé con redes porque estaba aburrido, hacía videos y eso, pero nunca me he querido dedicar a las redes sociales, siempre he apuntado a la música y siempre ha estado presente toda mi vida, mi tío es pianista y el arte siempre ha estado en la casa”, dijo.

Incluso el creador de contenido confesó que su inspiración ha estado enfocada en hacer música urbana que pueda representar a Bogotá, incluso asegura que sus creaciones han llegado a Estados Unidos, de donde recibe mensajes de apoyo.

“Hicimos un tema que es para los rolos, habla de la capital y chimba como está representando a Bogotá... Me tiran mensajes desde la USA y me felicitan por ser una representación en Bogotá”, dijo.

Incluso confesó que uno de sus proyectos para la música es poder trabajar con reconocidos productores en el extranjero, además recordó que he tenido la oportunidad de llevar su música a Estados Unidos, donde tuvo un buen recibimiento.

“Me veo en Estados Unidos haciendo música, conociendo productores demasiado talentosos, estudios demasiado grandes, y feliz porque me salieron dos shows allá y me corearon Morado que es una canción mía, entonces sin palabras, estoy muy feliz y motivado a trabajar demasiado”, dijo.

Simón Trujillo habló de los comentarios que le hacen por su personalidad - crédito @simontrujillor/Instagram

Por otro lado, menos amable, el nuevo artista confesó que así como recibe elogios por sus trabajos musicales, también hay personas que se encargan de dejarle mensajes de odio en sus redes sociales, pues critican su estilo urbano viniendo de una familia privilegiada.

“Obvio hay gente que siempre tira la mala y hay envidia, pero es algo que siempre va a haber, a veces me empiezan a decir que tiene más calle Pautips, o que tiene más calle Claudia López, digamos que eso ya es una tendencia... Incluso hay gente que me sigue en redes solo para comentarme esas cosas, y la verdad me da pereza responderles... Es gente que ni conozco, es gente falsa y en la calle no se atreven a decir nada, solo por redes”, dijo Simón Trujillo.

No es la primera vez que Simón hace frente a las críticas

Cuando aun su carrera como músico era solo una opción para su vida, Simón fue criticado en redes sociales después de que se conociera en octubre del 2023 un video en el que su apariencia había cambiado drásticamente, lo que llegó a reforzar la idea de que su nueva personalidad era fingida.

“El desarrollo de personaje de este man es de no creer”, “tiene más calle Nico Jurado”, “presentando a rosales y Chico norte”, “tiene más calle Juan Diego Alvira”, “tiene más calle Plaza Sésamo”, “incita a que en el país haya mejor educación”, son algunas de las reacciones en redes sociales.

El cantante ha empezado a despegar en la industria de la música - crédito @simontrujillor / Instagram

Ante las críticas, Simón decidió reaccionar a uno de sus videos antes de su cambio de imagen, con el que decidió burlarse de sí mismo como respuesta a las críticas de sus haters, lo que desató reacciones de los internautas, quienes lo felicitan por su habilidad para tomarse las críticas de la mejor forma, pues aseguran que hace parte de su autenticidad como nuevo artista.

Aunque la ha sido blanco de críticas desde que inició su carrera en redes sociales, el joven cantante se ha ido ganando el respeto de sus seguidores, quienes ya suman más de un millón de cuentas que disfrutan de su música.