Francisco Barbosa se despachó contra Gustavo Petro por investigación del CNE: lo mandó a leer la Constitución

Por medio de la Resolución No. 05175 de 2024, emitida el 8 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación y formuló cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, que llevó al presidente Gustavo Petro al poder, por la presunta violación de topes de campaña. El documento en cuestión generó indignación el primer mandatario, que aseguró que la investigación es un golpe de Estado en su contra.

En su cuenta de X, afirmó que el órgano administrativo está rompiendo el Estado de derecho, la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad. Asimismo, criticó al Consejo de Estado por emitir un concepto en el que indica que el CNE es competente para investigar la violación de topes y para imponer sanciones a los presuntos responsables, incluido el presidente.

“Los funcionarios firmantes están incursos en el delito de prevaricato por acción con dolo. Y el pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar, como lo decida, contra el golpe de Estado”, escribió el primer mandatario.

De acuerdo con el Código Penal Colombiano, el delito de prevaricato por acción se presenta cuando un servidor público profiere una resolución, concepto o dictamen cuyo contenido va en contra de la ley. En este caso, el primer mandatario ha argumentado que el CNE no es competente para investigar al presidente de la República por tener un fuero especial, en ese sentido, es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la responsable de hacerlo. De ahí que asegure que hay magistrados tratando de sacarlo de la Presidencia.

No obstante, cabe resaltar que el Consejo de Estado, que dirimió sobre el conflicto de competencias de ambos consejos, indicó que la pérdida del cargo del jefe de Estado es decisión exclusiva del Congreso de la República y no del Consejo Nacional Electoral.

La dura crítica de Francisco Barbosa: “Agitador”

Sin embargo, su comentario fue criticado por el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, que recordó al jefe de Estado que, bajo el concepto de presunción de inocencia, no puede señalar a nadie por la comisión de un delito, si este no ha sido plenamente comprobado. “En Colombia hay un derecho que se llama presunción de inocencia. Usted no puede andar por ahí diciendo que unos funcionarios, que no han sido condenados, cometieron delitos”, indicó.

Asimismo, mencionó la separación de poderes, crucial para el funcionamiento de un país en el que existe una clara división de responsabilidades y competencias. Barbosa insistió en que el primer mandatario no puede pasar por alto las funciones de la Rama Judicial ni condenar con sus palabras a los funcionarios que la integran.

Con respecto al delito de “prevaricato por acción con dolo”, el exfiscal hizo una precisión: el prevaricato no puede ser culposo, por lo que no es necesario hacer referencia al dolo. Esto, según detalló, puede verificarlo en la Constitución Política, por lo que instó al jefe de Estado a leerla para evitar seguir gobernando sin cometer equivocaciones.

“Antes de que retome su actividad como agitador, lo invito a que le eche una leída a la Constitución de 1991. Ahí está muy bien plasmado lo que le acabo de explicar. También hay otros puntos que pueden servirle para ejercer la presidencia sin tanto error”, aseveró el exfiscal en su cuenta de X.

Debido a la apertura de la investigación formal y a la formulación de cargos, el presidente Gustavo Petro instó a la ciudadanía a movilizarse a su favor y para defender el “voto popular” con el que llegó a la Presidencia. “Van al golpe de Estado, no somos bobos para no saberlo. (...) Va a haber movilización del pueblo, claro que sí, inmensa, porque este pueblo se cansó de la injusticia”, aseveró en el acto público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional por el caso de la vereda La Esperanza, llevado a cabo en el Carmen de Viboral, Antioquia, el 8 de octubre de 2024.