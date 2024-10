Crimen Sofía Delgado: reviven trino de Gustavo Petro cuando se opuso a cadena perpetua para violadores de menores

El presidente Gustavo Petro es blanco de críticas por su postura en contra de la cadena perpetua para los violadores de niños, tras el crimen de Sofía Delgado - crédito Presidencia - Colprensa

El asesinato de Sofía Delgado, niña de 12 años que fue raptada en Candelaria (Valle del Cauca), despertó una ola de críticas con respecto a la laxitud, según algunos congresistas, de la ley colombiana. Aunque en junio de 2021 se aprobó en el Legislativo una ley que condenaba con cadena perpetua a los violadores de niños, niñas y adolescentes, la Corte Constitucional la declaró inexequible tres meses después, en septiembre, lo que dejó sin piso jurídico tal proposición.

En efecto, el alto tribunal dejó sin efecto lo dispuesto en Acto Legislativo 01 de 2020, por medio del cual se modificaba el artículo 34 de la Constitución Política a través del Congreso, lo que en su momento generó una ola de críticas; pese a que el organismo judicial argumentó en su determinación que hubo vicios de trámites de la medida, transgredió su poder de reforma, pues sustituyó la Carta Magna en el aparte en el que se defiende la dignidad humana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sofía Delgado, la menor encontrada muerta en Candelaria (Valle del Cauca), luego de estar 18 días desaparecida - crédito X

Con todo y ello, hubo quienes salieron en defensa de la determinación de la Corte, como el entonces senador Gustavo Petro, hoy presidente de la República, en respuesta a un pronunciamiento hecho por su antecesor, el expresidente Iván Duque Márquez, que puso en ese entonces como ejemplo el caso del confeso y condenado violador Luis Alfredo Garavito, que murió el 12 de octubre de 2023 luego de pagar 24 de los 40 años de prisión; pese a que su pena total era de 1.853 años.

¿Qué dijo Gustavo Petro de la cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes?

“Yo me opuse al proyecto de cadena perpetua de Duque, no solo porque la Constitución prohíbe malos tratos y tortura contra cualquier persona, independientemente de su delito, sino porque el Estado no se puede igualar a los Garavitos, que es lo que precisamente hizo Duque”, expresó Petro en respuesta al que era el primer mandatario, que se cuestionaba sobre cuántos personajes más como el Monstruo de los Andes tendría que haber para tomar medidas.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro rechazó en su momento, cuando era senador, la cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, tras conocerse el asesinato de Delgado, y la confesión de Brayan Campo Pillimue, que admitió haber acabado con la existencia de la niña, que estaba desaparecida desde el 29 de septiembre, en las redes sociales, una lluvia de señalamientos recayeron contra el jefe de Estado. Y le sacaron a relucir la publicación en la que se oponía a un castigo más severo para quienes cometieran este tipo de crímenes; contraria a la postura que defendió en vida la senadora Gilma Jiménez.

De hecho, la representante a la Cámara Katherine Miranda, de Alianza Verde, se expresó a favor de que se promoviera la cadena perpetua para violadores de menores, en una iniciativa que estaría dispuesta a apoyar con su voto positivo. “Qué dolor tan infinito el feminicidio de Sofía. Yo soy mamá de una niña de 9 años y por eso voté sí a la cadena perpetua a violadores, lástima que la Corte nos tumbó la ley. ¡Hoy volvería a votar sí!”, expresó la congresista en su perfil de X.

Este fue el mensaje de la representante Katherine Miranda sobre la cadena perpetua a violadores de niños, niñas y adolescentes - crédito @mirandabogota/X

Según las investigaciones iniciales, la menor fue enterrada por su asesino en un cañaduzal cerca del municipio, en el corregimiento La Regina, en la vía entre Florida y Candelaria, con signos de desmembramiento, pues su cuerpo fue encontrado entre bolsas. Aunque en el operativo adelantado por efectivos policiales fue capturada Evelyn Julieth Rodas Patiño, un juez de la República ordenó dejarla en libertad, al determinar que no había motivos de peso para mantenerla recluida.

“Solo iba por un champú para bañar a la perrita, pero estamos rodeados de gente mala, de gente con máscaras, que no tienen amor en el corazón; no tienen a Dios en el corazón y siempre piensan hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto, nunca en la vida me llegué a imaginar esto”, expresó Lady Zúñiga, progenitora de la niña asesinada, que pidió todo el peso de la ley para el responsable de este suceso, que enlutó a todo el territorio nacional.