Marcela Posada relató su encuentro con San Miguel Arcángel y afirmó que la salvó de un cáncer: “Fue mi sanador”

Marcela Posada, actriz Yo soy Betty, la fea, compartió con el público una experiencia que vivió junto al arcángel San Miguel, el cual aseguró que vio en persona y la curó de un cáncer, pues los médicos le había diagnosticado un 95 % de probabilidad: “Fue muy raro porque, siendo católica, yo no lo conocía y de la nada me empezó a perseguir”.

La intérprete del icónico personaje de Sandra Patino, más conocida como ‘la jirafa’ relató que, mientras rodaba la telenovela En los tacones de Eva, le descubrieron dos tumores, uno en el cerebro y otro en los riñones, los cuales pusieron en alto riesgo su salud: “El día de la cirugía mi hermana Natalia me llegó con una estampita”.

“Cuando me fueron a operar vi la imagen de San Miguel Arcángel, esa noche había soñado con él y cuando me ingresaron yo empecé a rezarle conocerlo, es decir, sabía de su existencia, pero si veía una imagen no podría reconocerlo. Cuando salgo de la sala de cirugía mi hermana me llega con su estampita, fue ahí cuando entendí quien era”, comenzó explicando la actriz manizaleña de 53 años de edad.

Esta experiencia celestial la reveló Marcela en su paso por el pódcast Sinceramente Cris en donde conversó con la periodista Cristina Estupiñán sobre el poder que ejerció en ella este arcángel. “Yo digo que fue la sanación total porque luego de eso resultó que ya no tenía cáncer, o sea ganó ese 5 %”, desde entonces agradezco a él que me curara porque fueron momentos muy angustiantes al saber que tenía esos dos tumores.

“El único que tiene poder de Sanar es Dios. Ningún santo, ningún ángel ni arcángel tiene ese don y potestad de quitarle el mérito de un milagro a Cristo da inmensa tristeza”, “es un angelito bello y poderoso yo lo amo”, “puede ser instrumento de sanación, pero el que sana es Cristo”, “El poder de Dios es maravilloso 🙌 me alegra que estés sana 🙏 eres una guerrera”, “la brujería está presente, empezando por los Canales de televisión y otros formatos que abiertamente y sin vergüenza la promueven”, estos son parte de los comentarios que recibió la confesión de la actriz caldense.

Marcela Posada habló de los cambios que tuvo su personaje en ‘Betty la fea’

La actriz nacida en Manizales, Caldas que hizo parte de la nueva historia sobre la icónica telenovela se refirió a los comentarios negativos que recibió el hecho de su papel de Sandra Patiño saliera del closet. “He visto a personas a las que no les gustó”, contó.

Acerca de cómo se planteó la nueva vida de Sandra Patiño, una de las integrantes del ‘cuartel de las feas’, su intérprete contó cómo se imaginaba ella a ‘La Jirafa’ 20 años después.

“La verdad, esperaba que la Jirafa saliera con un hijo, y es que fue una sorpresa, yo estaba esperando al alemán de dos metros también, pero finalmente la labor de nosotros como actores es interpretar el personaje, pero sí he visto a personas que no les gustó y entran en conflicto”, detalló Posada en el programa Lo sé todo.

La actriz confesó que, al igual que sus seguidores, también se sorprendió con la relación sexual de su personaje. “Es que fue una sorpresa, yo estaba esperando al alemán de dos metros también, pero finalmente la labor de nosotros como actores es interpretar el personaje, el guionista tiene su rol de escribir y eso lo respetamos”.

Aunque hay fanáticos de la serie que se vieron conmovidos por hablar de este tema en la serie, algunos la catalogaron de hacer una inclusión forzada por lo que aseguran que se dañó la trama de ese personaje, “sí he visto a personas que no les gustó y entran en conflicto con el tema, pero lo único que yo les pido es que no dejen de querer a La Jirafa, porque la vida sexual de ella no la cambia”.

“Yo conozco personas gay y considero que no hay que juzgar, hay que querer a las personas como son, porque además ella no pierde su esencia, no deja de ser chismosa, ella es buena amiga, divertida, entonces quieran a este personaje que ella los ama mucho”, aclaró.