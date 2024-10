Así luce Daddy Yankee como predicador: el artista no pierde su ‘flow’ profesando la Palabra de Dios: “Vaya lírica”

Daddy Yankee conquistó como predicador por su buen estilo a la hora de compartir la palabra de Dios - crédito @daddyyankee y @maikybackstage/Instagram

Daddy Yankee demostró la experiencia que tiene en los escenarios en donde se presentó frenta a grandes masas, pues esta vez cautivó de nuevo, pero ya no como cantante, sino en su nuevo rol de predicador cristiano.

La rimas y el flow de artista puertorriqueño, que se retiró de la música para difundir la Palabra de Dios, está cumpliendo al pie de la letra con su compromiso, pues micrófono en mano llevó su mensaje a quienes lo siguen en este religioso camino.

Tras completar su quinto concierto La Meta en el Coliseo de Puerto Rico, ubicado en San Juan, a través de un emotivo mensaje de casi tres minutos, el artista reveló que comenzaría una nueva etapa en su vida dedicada a Cristo.

“Y yo quiero decirle que Cristo me transformó Cristo me bendijo Cristo me abrazó Cristo me aceptó Cristo me hizo hijo Cristo me redimió Cristo me santificó Cristo me vivió Cristo me purificó Cristo me justifico me restauró me perdonó Cristo me limpió me sanó Cristo me dio vida Cristo me libertó Cristo me da felicidad en medio de mis pruebas más fuertes y Cristo me da la paz que sobrepasa todo entendimiento”, este fue el discurso del retirado cantante que causó sensación entre su fanaticada, pues afirmaron que el también compositor no pierde su flow mientras rima.

“Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, expresó Raymond Ayala, que decidió dar un giro radical en su vida para seguir el camino del Evangelio.

Un par de meses después de esa promesa, el ahora predicador boricua volvió a los escenarios, pero ya no para interpretar sus temas, sino para cumplir con el que es ahora su mandato, hacer que el mundo y su público conozcan el poder de Dios.

Daddy Yankee puso su fama al servició de la religión

Pese a que el artista confesó que se convirtió al cristianismo en 2016, guardó silencio y continuó complaciendo a su público un par de años más, hasta que finalmente este 2024 decidió expresar la nueva misión que había asumido con su popilaridad.

“Que siga adelante y que no se deje apagar por la gente que no tiene a Cristo en su corazón”, “me gusta más el de “Súbale al mambo pa que mi gata prenda los motores”, “aunque el mundo común y corriente piense que estamos locos… si es por Jesucristo pues vale la pena ❤️ nadie ha hecho ni hará lo que el hizo por nosotros”, “bello Dios lo bendiga ... No importan lo que digan quienes te hemos seguido sabemos que eres un hombre con temor a Dios”, “yo con solo escucharlo me transformo”, fueron algunas de las reacciones que dejó en redes sociales su video.

En su histórica despedida, Daddy dio a conocer que se sentía vació pese a todo el reconocimiento, los millones de fanáticos y reproducciones que tenía con su música no lo estaban haciendo sentir feliz.

“Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo”.

Acerca del tema, Yankee explicó fue Jesús quien finalmente le brindó la plenitud que buscaba: “Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Reconozco que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él”, enfatizó Daddy Yankee, resaltando su compromiso con la fe.