Federico Gutiérrez cuestionó a las jóvenes que fueron rescatadas de un secuestro en México: “¿Quedarse para qué? Deberían volver a Colombia”

El alcalde de Medellín habló sobre las jóvenes que fueron presentadas hace unos días como rescatadas en México, tras llegar a ese país con supuestos engaños - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se volvió a pronunciar sobre el caso de las colombianas que fueron rescatadas en México, dos de ellas de esa ciudad, tras caer presuntamente en una red de trata de blancas.

Este caso se conoció a nivel nacional los primeros días de octubre de 2024, cuando las autoridades del orden nacional anunciaron que, en un trabajo conjunto con la Policía de ese país, se logró ubicar a seis modelos colombianas que supuestamente habían sido captadas de manera irregular y bajo engaños para ser explotadas sexualmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En un inicio, el mismo alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, aseguró que en el grupo había dos jóvenes originarias de esa ciudad que ya estaban recibiendo el acompañamiento por parte de la administración para regresar al país. Así mismo, el mandatario local dijo que sus familias estaban recibiendo la atención y el respaldo de la oferta institucional en esta situación.

Respecto a las dudas que tendrían algunas de las colombianas para regresar al país, el alcalde de Medellín cuestionó esa posibilidad.

Sin embargo, en los últimos días han surgido nuevas versiones y cuestionamiento respecto al tema. En la mañana del miércoles 16 de octubre de 2024, el alcalde Fico Gutiérrez se refirió al tema de las colombianas en México, especialmente luego de que una periodista asegurara que algunas de ellas no quieren regresar al país.

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó el rescate de las seis colombianas en México - crédito redes sociales

“Lo lógico es que si estaban siendo explotadas dentro de una red de trata de personas lo normal es que las seis vuelvan a Colombia, cómo así que alguna esta pensando en quedarse, quedarse para qué. Si fueron rescatadas de una red deberían volver a Colombia, ahí si no debería haber ninguna consideración de ninguna otra autoridad”, dijo Fico Gutiérrez.

El alcalde instó al Gobierno nacional a responderle a las familias

Fico dijo que desde la administración se ha brindado acompañamiento a las familias de las dos jóvenes paisas que estpan en México.

“Las familias tienen todo el acompañamiento y lo van a seguir teniendo. Yo he hablado inclusive con el hermano de una de las víctimas, con la mamá de una de las niñas. A estas familias se les viene ando un acompañamiento también en temas sociales de acuerdo al contexto en el que viven”, dijo el alcalde.

Durante la intervención el alcalde también fue cuestionado por la falta de comunicación de las jóvenes con sus familias en Colombia. Su respuesta fue que eso es responsabilidad de la Cancillería y no de la Alcaldía de Medellín.

“Frente a si ellas se pueden comunicar con las familias o no eso le corresponde a Cancillería, y las familias se han quejado de que no han podido hablar con las niñas, desde que fueron rescatadas. Cuando estábamos con la gente de Interpol aquí en Medellín yo pedí una llamada para las mamás, eso es lo que están pidiendo, no han podido. Eso le corresponde al Gobierno nacional que es quien tiene el contacto directo con México”, añadió el mandatario local.

Así mismo, recordó que las investigaciones del caso continúan para esclarecer la situación de las colombianas en México, sobre todo teniendo en cuentas las últimas versiones que surgieron recientemente, en las que señalan que algunas querrían quedarse en ese país.

El alcalde de Medellín habló de los nuevos cuestionamientos respecto a las jóvenes rescatas en México - crédito Alcaldía de Medellín

Además, de acuerdo con Gutiérrez, en el desarrollo de las primeras investigaciones se logró la captura de dos personas que harían parte de una red trasnacional de explotación sexual, la misma que supuestamente engañó a las colombianas para llevarlas hasta México y someterlas.

“Las investigaciones tienen que continuar. Ya hay dos capturas por ese caso, pero ahorita de nuevo con nuestro equipo seguramente buscaremos volver a hablar con las familias”, dijo el alcalde de Medellín en la rueda de prensa que se realizó en la mañana del miércoles 16 de octubre de 2024.