Pasajera de taxi en Bogotá expuso dispositivo alterado con el que están estafando a los pasajeros: “Parece un segundero”

Al notar que los números crecían por segundo, trató de alertarlo con una pregunta trampa - crédito @ColombiaOscura / X

Las quejas por taxímetros alterados siguen manchando la reputación, ya deteriorada, del gremio taxista en Bogotá. En un nuevo episodio, registrado en video por una mujer que viajaba por la avenida calle 26, llegó a compararse el dispositivo con un segundero o cronometro.

En el puente de la carrera 70 con avenida El Dorado, a pesar de haber poco o nada de tráfico, las unidades pasaron de 136 a 144, en contados segundos.

Un movimiento irregular que la pasajera logró registrar con su teléfono, aunque solo le preguntó al conductor “¿Dónde está la tablita (de los precios)?”, con la intención de alertarlo y dejarle saber que algo andaba mal con su taxímetro.

Los números corrían como si de un segundero o cronometro se tratara - crédito @ColombiaOscura / X

Como era de esperarse, a su llegada el número era bastante mayor al que debía haber marcado, pero con el video de prueba es poco probable que tuviera que pagar por la carrera, como el taxista esperaba. Una información que no llegó a las redes sociales, donde realizó la denuncia, pero generó todo tipo de comentarios en contra del gremio:

“Ah, pero cuando salen a marchar se pintan de víctimas”, “Eso parece un segundero”, “Por eso uno prefiere los servicios de plataforma, que informa desde el principio el costo de la carrera”, “Se lo repito a cuanta persona conozco: no tomen los taxis del aeropuerto”, “No hay carrera de taxi en la que no me saquen, de una u otro manera, por lo menos 1.000 pesos”, “La mejor publicidad de las plataformas de transporte son los mismos taxistas y sus acciones reprochables”, Cada 100 metros se suma una unidad, según el taxímetro, el puente mide unos 600″.

Otro viajero denunció que los taxis que salen de la terminal de transportes del Salitre también tendrían alterado su dispositivo de cobro

Según un viajero que llegó a la terminal de transporte de El Salitre, tomar un taxi autorizado en este lugar puede convertirse en una experiencia frustrante debido a cobros injustos y taxímetros manipulados. El denunciante relató que uno de los taxis le pidió 30.000 pesos por una carrera que normalmente cuesta entre 12.000 y 15.000. Poco después, otro conductor le ofreció un viaje con la tarifa del taxímetro, lo que le dio confianza para subirse.

Sin embargo, durante el trayecto, notó que el taxímetro subía de manera irregular: “Pasó de 54 a 74 y luego de 79 a 90″, comentó. Ante esta situación, pidió al conductor que se detuviera inmediatamente y le expresó su descontento por la situación, asegurando que lo estaban engañando. A pesar de que el taxista mostró sorpresa y se excusó, el pasajero decidió darle solo 6.000 pesos, lo que consideró justo para el tramo recorrido.

Al notar su "jugadilla" logró evitar el pago - crédito @OscuraColombia / X

El viajero recomendó estar alerta frente a este tipo de situaciones, ya que los taxistas “hacen conversación para distraer mientras alteran el cobro”, añadiendo que, aunque algunos conductores intenten parecer amables, el objetivo es aprovecharse de los usuarios. Otros ciudadanos expresaron en redes su molestia ante este tipo de prácticas, señalando que es común encontrar taxímetros alterados o tarifas impuestas sin control en la terminal.

Algunos comentarios destacan que el servicio de taxi en la terminal de El Salitre ha empeorado: “El servicio de taxi es pésimo y por eso la gente prefiere las plataformas”, señaló un usuario, mientras que otro recomendó utilizar aplicaciones de transporte para tener mayor transparencia en los precios desde el inicio del viaje.

El denunciante tuvo que bajarse a mitad de camino, tras notar que el dispositivo había sido alterado - crédito Colprensa

¿Cómo interponer una queja contra un servicio de taxi en Bogotá?

Para interponer una queja formal sobre el servicio de taxis en Bogotá, es fundamental identificar la Tarjeta de Control, un documento clave que certifica la legalidad del conductor y lo vincula directamente con la empresa de transporte que lo respalda. Según la normativa de la ciudad, esta tarjeta debe estar colocada en un lugar visible dentro del vehículo, específicamente en la parte trasera del asiento del copiloto. En ella se incluye información esencial del conductor, como su nombre, foto reciente, número de la tarjeta, el nombre de la empresa de transporte, y las placas del vehículo.

La Tarjeta de Control es intransferible y debe ser refrendada mensualmente por la empresa, según lo estipulado en la Resolución 2020 de 2017. Esta normativa asegura que el conductor mantenga un vínculo activo con la empresa y que el servicio sea prestado de manera legal. Si el taxi no cuenta con una Tarjeta de Control actualizada, tanto el conductor como la empresa pueden ser sancionados.

Si usted se enfrenta a una situación de cobros indebidos o taxímetros alterados, puede interponer una queja formal proporcionando los siguientes datos:

Placa y empresa del vehículo.

Información sobre si el servicio fue solicitado por teléfono o plataforma.

Número de unidades marcadas en el taxímetro.

Fecha y hora del servicio.

Origen y destino de la carrera.

Datos de contacto del denunciante.

Puede presentar la denuncia a través de los siguientes medios:

Por teléfono: llamando a la línea 195 de atención al ciudadano de la Alcaldía de Bogotá.

Por Internet: a través del portal Bogotá te Escucha en www.bogota.gov.co/sdqs

Además, se recomienda verificar que la Tarjeta de Control esté en regla antes de abordar el taxi para garantizar un servicio acorde con las normativas de la ciudad.