Video: hombre hurtó los tenis de un presunto fletero y falleció tras ser embestido; “Ladrón que roba a ladrón...”

Un video que muestra cómo un delincuente roba pertenencias de un cadáver durante un intento de robo ha generado críticas en plataformas digitales - crédito @ColombiaOscura / X

Un intento de robo en el barrio San Isidro de Barranquilla terminó en tragedia cuando dos presuntos delincuentes murieron y un tercero fue capturado. De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió cuando tres individuos intentaron asaltar a un hombre que conducía una camioneta de alta gama.

Durante el enfrentamiento, el conductor repelió el ataque con un arma de fuego y posteriormente embistió a los asaltantes con su vehículo (una Toyota Fortuner blanca), resultando en la muerte de dos de ellos. El suceso, que ha generado conmoción en la comunidad, se produjo en la intersección de la carrera 27 con calle 47B, en cercanías al almacen Éxito de la avenida Murillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Otro delincuente quedó grabado robándole los zapatos a uno de los cuerpos

El incidente también llamó la atención por un video que circuló en redes sociales, donde se observa a otro asaltante robando los zapatos de uno de los cadáveres. Este acto, realizado a plena luz del día y frente a numerosos testigos, fue ampliamente criticado en las plataformas digitales.

Un video que circula en redes muestra a un asaltante robando los zapatos de uno de los fallecidos - crédito @ColombiaOscura / X

“Igual ya no los necesitaban...”; “El vivo come de muerto!”; “Las cosas es de quién las necesita y no de quién las tiene. Esas zapatillas no entran ni en el cajón”; “ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”; “Como estará la situación tan dura del país que hasta están robando a los muertos”; “No sé si es pobreza o descaro”; “Entre ratas se roban”; “Ningún pudor ojalá le jale las patas”; son algunos de los comentarios que se leen.

Los asaltantes se desplazaban en dos motocicletas y, al parecer, intentaron despojar al conductor de su camioneta. En medio del altercado, uno de los delincuentes murió en el lugar tras ser arrollado, mientras que el otro falleció horas después en un centro asistencial de la ciudad.

Un tercer implicado en el intento de robo fue capturado por la comunidad, que lo retuvo hasta la llegada de las autoridades. Este individuo, cuyo nombre no ha sido revelado, fue entregado a la policía y se encuentra bajo custodia mientras se adelantan las investigaciones pertinentes.

Dos presuntos ladrones muertos y un tercero detenido tras un intento de robo fallido en San Isidro, Barranquilla - crédito redes sociales

Las autoridades dieron a conocer la identidad de los fallecidos como Stivenson Alberto Orozco Flórez, de 33 años, y Leider De Jesús Jiménez Flórez, de 16 años. Ambos fueron reconocidos por los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquilla. Mientras tanto, la identidad del conductor de la camioneta no ha sido divulgada, y se investiga si actuó en legítima defensa.

Otras versiones de lo sucedido

Por otra parte y de acuerdo con medios locales, algunos testigos del hecho proporcionaron una versión diferente de los acontecimientos. Según ellos, al parecer, Orozco Flórez y Jiménez Flórez habrían despojado de sus pertenencias a los ocupantes de una camioneta, quienes iniciaron una persecución por las calles del sector.

Durante la persecución, el copiloto de la camioneta habría disparado contra los presuntos ladrones, lo que culminó en el accidente fatal en la dirección mencionada. Una vez en el suelo, los testigos afirman que los ocupantes de la camioneta habrían pasado repetidamente las llantas del vehículo sobre los cuerpos de las víctimas, recuperaron sus pertenencias y abandonaron el lugar.

La policía investiga si el conductor actuó en legítima defensa durante el intento de robo con violencia - crédito redes sociales

Las autoridades están investigando esta versión de los hechos para esclarecer lo sucedido. La comunidad de Barranquilla se encuentra conmocionada por este violento episodio, mientras se espera que las investigaciones arrojen luz sobre las circunstancias exactas del incidente.

Este caso ha generado un debate sobre la seguridad en la zona y la respuesta de la comunidad ante situaciones de violencia. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los detalles del suceso y determinar las responsabilidades correspondientes.