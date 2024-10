Kevyn del ‘Desafío XX’ alertó estafa que están haciendo a su nombre: “Hacen trabajos de brujería”

El participante del ‘Desafío XX’ confesó que están usando su imagen para estafar - crédito @kevynrua75/Instagram

El campeon de la reciente version del Desafío XX, Kevyn Rúa volvió a ser viral en redes sociales después de alertar a sus seguidores de varias estafas que están haciendo en su nombre.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el deportista de Puerto Boyacá, que compartió algunas capturas de pantalla en las que él enseña cuáles son sus cuentas oficiales en Facebook, Instagram y TikTok, pues según lo explica, hay varias cuentas estafando a las personas para robarles sus datos.

“Familia, esta vez no paso a saludar, la verdad estoy un poco molesto e inquieto... La verdad hay personas que están creando unas páginas y las están utilizando para estafar y otras hacen como trabajos de brujería y la verdad yo no voy con eso”, dijo el campeón del Desafío XX.

“Por eso quería decirles que estén pendientes, por eso le voy a recordar que estas son las verdaderas páginas que tengo, lo que es TikTok, Instagram y Face, son las únicas tres que tengo... Así que por favor no se dejen estafar”, dijo.

Además, el ganador del millonario premió, le pidió a sus seguidores que no compartieran sus datos personales, pues él no encontraba haciendo ninguna actividad o dinámica en redes sociales. “Yo no estoy pidiendo plata, ni rifando nada, ni mucho menos estar jugando con magias que no me interesan y que no me corresponden”, añadió el deportista, mientras le pedía a sus seguidores compartir la información.

La millonada que Kevyn le dará a Guajira como parte del premio que ganó

Despues de un par de meses de competencia, Rúa se coronó campeón del Desafío XX, obtuvo los 1.200 millones de pesos del premio, dinero que en medio de una entrevista confesó que estaría destinado para invertir y poder arreglar la casa de su familia.

Sin embargo, los internautas recordaron que en medio de la competencia el deportista de Puerto Boyacá había acordado con la competidora Guajira, que si ganaba le daría un porcentaje del dinero obtenido, por lo que en medio de una serie de Preguntas a muerte, Kevyn dio detalles sobre ese trato.

“Esa mujer se merece mucho más de lo que acordamos, ella afuera consigue mucho más”, dijo el deportista después de que el entrevistador revelara que Guajira había comentado que iba a recibir más de los ochenta millones que acordaron en el programa, pues según ella recibirá casi doscientos millones de pesos, cifra que el campeón confirmó.

Aunque Kevyn no negó la cifra de caso 200 millones de pesos, aseguró que ese tema es un trato que prefiere arreglar en privado con ella y no dar cifras oficiales en público. “Eso ya quedó entre nosotros dos”, dijo.

Kekyn habló de su situación sentimental

Después de que Kevyn invitara a la competencia a la exparticipante Guajira para que hiciera parte de su equipo para ganar, los rumores en redes sociales apuntaban a que el deportista la había invitado como venganza por lo que Natalia dijo de él, incluso varios aseguraron que se encontraba en una relación sentimental con ella.

En medio de las preguntas y respuestas a muerte, el campeón del Desafío XX aseguró que invitó a Guajira por el desempeño que tuvo en la pasada edición del programa, más no por venganza, “Yo la llame pensando en mi competencia, a mi no me importo lo que estuvieran diciendo… y si yo no hubiera llamado a Guajira, hubiera llamado a Valkiria, las dos me parecen muy duras”.

“En este momento, si estoy soltero, la verdad no creo que esté pasando nada entre nosotros, somos buenos compañeros… Me parece una niña muy linda, pero no creo que estemos con esa intención, y por ahora no hay ninguna mujer, prefiero estar enfocado en lo que voy a hacer, y me siento bien así”, explicó Kevyn.