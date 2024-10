Álvaro Uribe compartió su faceta más casual y desató una ola de reacciones en redes: “El papá de los pollitos”

Vestido formalmente, Uribe fue captado disfrutando de una comida en reconocida cadena de comidas rápidas - crédito Colprensa y Pinterest

El expresidente Álvaro Uribe Vélez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un momento personal en su cuenta de Instagram, donde se le ve disfrutando de una comida en el conocido restaurante de comida rápida Frisby.

Las imágenes, acompañadas de un mensaje informal, muestran a Uribe en un ambiente relajado y accesible, un gesto que no pasó desapercibido para sus seguidores.

“Con los compatriotas que generosamente me prestan seguridad, paramos en Frisby. Qué pollo tan delicioso con jugo de mora”, escribió el expresidente, reflejando un tono cercano y coloquial. El mensaje se difundió rápidamente en redes sociales, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en elogiar la sencillez del líder político.

En las fotografías, Uribe aparece vestido formalmente con un traje gris oscuro, camisa blanca y corbata del mismo tono. A pesar de la formalidad de su vestimenta, las imágenes capturan un momento distendido mientras disfruta de una comida típica de un restaurante popular.

Las redes sociales estallaron en elogios por las imagenes compartidas por el expresidente Uribe - crédito @alvarouribevelez/Instagram

En la primera imagen, el expresidente se muestra concentrado, usando un tenedor de plástico blanco para comer una pieza de pollo frito, la cual está colocada en una pequeña bandeja de cartón sobre una mesa blanca. A su lado, se observa un vaso grande con lo que aparentemente sería una malteada de mora, además de un pequeño recipiente que podría contener alguna salsa o acompañamiento.

En la segunda foto, Uribe aparece menos formal al sostener con su mano derecha una pieza de pollo frito, esta vez usando un guante de plástico. La imagen muestra al expresidente observando el pollo con mayor provocación, en lo que parece ser el momento antes de dar el primer bocado.

Uribe se dejó ver en un ambiente más relajado, contrastando con su habitual formalidad - crédito @alvarouribevelez/Instagram

Las imágenes muestran una faceta más cercana del expresidente, lo cual generó una avalancha de reacciones positivas en redes sociales. Entre los comentarios que se destacan, algunos de sus seguidores expresaron: “Ojalá todos los líderes aprendieran de su sencillez y humildad. Cómo AUV no habrá otro!”, “El gran colombiano, hombre trabajador y humilde, cuanta falta nos hace como gobernante, Dios lo bendiga siempre”, “El papá de los pollitos” y “Buen provecho señor presidente”.

Pese a que gran parte de los comentarios a la publicación de Uribe fueron positivos y muchos lo recordaron como, “el mejor presidente que ha tenido Colombia”; no faltaron algunas críticas contra el exmandatario: “¿Cóme pollo con cubiertos?”, “La comida de la cárcel sabrá diferente jajaja”.

Uribe denunció falta de garantías en su proceso judicial

Uribe criticó que se le haya negado la presentación de pruebas relacionadas con los dispositivos electrónicos de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave - crédito Colprensa

El viernes 11 de octubre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresó nuevamente su inconformidad con el proceso judicial en su contra, relacionado con presunto soborno de testigos. A través de un extenso mensaje en X, ha insistido en que no se le han brindado las garantías necesarias para presentar pruebas que respalden su defensa, lo que ha mantenido el caso en el ojo público y mediático.

Uribe señaló que la Fiscalía ha ignorado pruebas que podrían favorecerlo y que se le ha negado el derecho a presentar testigos que explicarían las visitas del senador Iván Cepeda a reclusos. “Sin la garantía de presentar pruebas no podré demostrar que envié al Dr. Cadena a verificar las informaciones que me llegaban sobre reclusos visitados por el Senador Cepeda, a quienes ofrecía beneficios para que me acusaran”, escribió el exmandatario.

De acuerdo con Uribe es muy raro que la Fiscalía haya cambiado su postura de precluir a imputar cargos - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Si mi intención era sobornar al testigo por qué a nadie mandé a abordarlo entre 2011 y 2018″, añadió Uribe, al tiempo que expresó su malestar por el cambio de postura de la Fiscalía, que inicialmente había considerado la preclusión del caso, pero luego decidió acusarlo.

“La Fiscalía se opuso a que presentáramos las pruebas una vez se conocieran y analizaran contenidos del computador y del teléfono del testigo ‘estrella’”, concluyó Uribe, reiterando la falta de garantías en el proceso.