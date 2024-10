Síndrome de ojo seco afecta al 30% de los colombianos: conozca las causas y cómo prevenirlo

El 30% de la población colombiana sufre de síndrome de ojo seco, destacando su relevancia como preocupación pública - crédito iStock

En Colombia, el síndrome de ojo seco se ha convertido en una preocupación de salud pública que afecta a un 30% de la población, según la Sociedad Colombiana de Oftalmología (Socoftal). Esta condición, que puede ser crónica y compleja, se manifiesta cuando los ojos no producen suficientes lágrimas o cuando estas no cumplen adecuadamente su función, lo que puede llevar a problemas visuales graves si no se trata adecuadamente.

El ojo seco es un trastorno que afecta la superficie ocular, incluyendo la córnea, la conjuntiva y la esclera. Los síntomas más comunes incluyen ardor, resequedad, picazón, ojos rojos y visión borrosa. Aunque a menudo se pasan por alto, estos síntomas pueden ser indicativos de una afección más seria. La doctora Adriana Aristizábal, directora médica de Vitalis, un laboratorio farmacéutico colombiano, enfatiza la importancia de un diagnóstico y tratamiento personalizado para cada paciente, considerando factores como la edad, las actividades diarias y el entorno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Es una patología compleja y crónica, que puede generarse por diferentes factores genéticos, medioambientales o asociados al consumo de sustancias, y que produce problemas visuales, en ocasiones graves, por lo que debe dársele una atención adecuada y regular, previniendo la aparición de lesiones más complejas”, explicó la profesional.

Factores como la contaminación y la exposición a pantallas contribuyen al aumento del síndrome de ojo seco - crédito iStock

Las causas del ojo seco son variadas. Factores ambientales como la polución, la exposición a rayos ultravioleta, el uso de aires acondicionados y el humo del cigarrillo son comunes. Además, el uso prolongado de pantallas de computadoras y teléfonos móviles, así como el uso de lentes de contacto y ciertos medicamentos, también contribuyen al desarrollo de esta condición.

“Para el caso más usual en la actualidad, que es el de la exposición permanente a las pantallas, el fenómeno que se da es que estas generan que al ojo se le olvide parpadear y, por lo tanto, deje de lubricar su superficie normalmente. Cuando se convierte en un síndrome crónico, se requiere, un diagnóstico y un tratamiento personalizado para cada paciente, según su edad, sus labores cotidianas o sus costumbres, pero también, de acuerdo con el medio ambiente en el cual convive a diario”, afirmó la experta.

¿Cómo prevenir el síndrome del ojo seco?

Para prevenir el síndrome de ojo seco, la doctora Aristizábal recomienda medidas como descansar los ojos durante largas jornadas frente a pantallas, evitar ambientes secos y contaminados. Es esencial que los niños pequeños tengan una cita de control con un oftalmólogo antes de cumplir los dos años y continúen con revisiones regulares. Esta medida preventiva es vital para detectar y tratar problemas visuales a tiempo.

La Sociedad Colombiana de Oftalmología enfatiza la necesidad de atención para prevenir complicaciones graves por ojo seco - crédito iStock

El síndrome de ojo seco es una afección que puede agravarse con el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Para mitigar sus efectos, se recomienda realizar pausas frecuentes durante el trabajo con pantallas. El acto de pestañear conscientemente ayuda a distribuir las lágrimas de manera uniforme, aliviando la sequedad ocular.

Usar de gafas de sol con protección adecuada contra los rayos ultravioleta es otra recomendación clave. Estas no solo protegen contra la radiación solar, sino también contra el viento y el aire seco, que pueden contribuir al malestar ocular. Para quienes necesitan corrección visual, es fundamental utilizar gafas formuladas específicamente por un especialista. Los lentes genéricos de venta libre pueden forzar a los ojos a adaptarse a una corrección inadecuada, lo que podría empeorar la visión a largo plazo.

La atención a los síntomas del ojo seco es especialmente importante en pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea y el lupus, donde la prevalencia de esta afección es mayor. La directora médica también advierte sobre el uso de productos oftálmicos envasados para múltiples dosis, que deben desecharse un mes después de abiertos para evitar la contaminación.

El uso de gafas protectoras contra rayos UV es clave para evitar complicaciones oculares en exteriores - crédito iStock

Además, se aconseja realizar una valoración ocular anual para mantener la salud visual en óptimas condiciones. Para los menores de edad, es crucial limitar el tiempo de uso de dispositivos como tabletas, teléfonos móviles y videojuegos, dosificando su uso de manera responsable.

Finalmente, se recomienda no desechar los frascos de medicamentos oftálmicos en lavamanos o desagües, ya que contienen sustancias que pueden contaminar el agua. Estas medidas preventivas y de tratamiento son esenciales para manejar eficazmente el síndrome de ojo seco y mejorar la calidad de vida de los afectados.