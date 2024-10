Petro se despachó contra el CNE por investigar su campaña: “Abren paso para el juicio de indignidad en la Cámara”

El presidente denunció que la acción del CNE es una amenaza a los derechos políticos de los votantes colombianos - crédito Jesús Aviles/Infobae

El 8 de octubre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la investigación formal en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por violar topes electorales.

Frente a la decisión, el jefe de Estado atacó a César Lorduy, presidente del tribunal electoral, señalando que el CNE no cuenta con la competencia para sacarlo del cargo, por lo que es inconstitucional la formulación de cargos en su contra.

A su vez, sostuvo que la investigación se trata de un plan ideado por Néstor Humberto Martínez, Germán Vargas Lleras y César Lorduy para dar un golpe de Estado en su contra. Igualmente, señaló que “es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito, que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña”

Luego de dos días de la noticia y que varios expertos asegurarán que la investigación no va en contra de las normas establecidas en la Constitución Política de 1991, el presidente Petro volvió atacar al CNE en su cuenta de X.

En este escenario, los acusó de querer desestimar la voluntad del pueblo colombiano. Además, afirmó que buscan enviarlo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que lo sentencien a retirarse del cargo.

“Esta es la manera de tratar de desmovilizar al pueblo: ya lo dijo Lorduy. El CNE abre el paso para el juicio de indignidad en la Cámara, tal como prescribió Néstor Humberto Martínez”.

Según sus consideraciones, las decisiones del alto funcionario del CNE van en contra de los tratados internacionales de protección de Derechos Humanos (DD.HH) a los que Colombia está adscrito.

“Problema: la indignidad no es delito, luego Lorduy, en su ignorancia, propone invalidar la convención americana de Derechos Humanos, porque esta solo prescribe la pérdida de derechos políticos solo por comisión de delitos”, indicó.

Petro se defiende de la investigación del CNE

El presidente Gustavo Petro interpuso una acción legal contra el Consejo de Estado por investigación en su contra por parte del CNE - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El gobernante de los colombianos prepara su defensa en contra de la investigación que adelanta la entidad encargada de supervisar la organización electoral. Tras conocer la noticia, Petro interpuso una tutela ante el Consejo de Estado para anular la competencia del CNE de continuar con la indagación a su campaña presidencial, argumentando que formular cargos en su contra afecta su fuero constitucional.

Petro también pidió que el Consejo de Estado que se abstenga de intervenir en el caso que se adelanta contra la campaña Petro Presidente 2022.

Sin embargo, el fallo del organismo estatal explicó que deberá estudiar la solicitud del primer mandatario con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para tomar una decisión. En dos días se cumplirá el plazo para hacer entrega de las pruebas que ayuden a determinar el veredicto de la acción interpuesta.

El alto tribunal ordenó a la Sala de Consulta que remita el expediente del caso en el que autorizó al CNE a investigar al presidente Gustavo Petro - crédito Consejo de Estado

“Vincular a este asunto constitucional al Consejo Nacional Electoral, Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, a los señores Edward David Rodríguez Rodríguez, José Manuel Abuchaibe Escolar, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, Miguel Abraham Polo Polo, Miguel Uribe Turbay y Alejandro Pardo Cortés, DARLES a conocer la interposición de esta acción, para cuyo efecto se deberá adjuntar copia de su texto, para que se pronuncien en el lapso de dos (2) días sobre el conocimiento que tengan de los hechos planteados por la demandante”, señaló el fallo.

El CNE también recibió una tutela para frenar las infestaciones en contra del presidente. El demandante es el ciudadano Ericsson Mena Garzón, defensor del presidente Gustavo Petro, que presentó la acción legal en respuesta a la decisión de formular cargos contra la campaña presidencial de Petro en 2022.

De acuerdo con los argumentos de Mena, las investigaciones en contra de Gustavo Petro deberían ser realizadas por el Congreso de la República y no por esta entidad gubernamental.