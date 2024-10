Ex Miss Medellín habló de su experiencia en el reinado, la razón por la que no entró al top 10 y contó más detalles de ese momento

La exseñorita Medellín no habría pasado en el top 10 del reinado por su amistad con Westcol - crédito Valeria Giraldo Toro/ Instagram

En medio de la polémica en la que están involucrados Luis Villa, el streamer conocido en el mundo digital como Westcol, y la ex reina de belleza Valeria Giraldo, una nueva indirecta se habría lanzado en las últimas horas.

Se trata de la versión que tiene la exseñorita Medellín respecto a su paso en el reinado para ser la candidata al Miss Universe 2024. Aunque en fechas anteriores ya había contado que su amistad con el creador de contenido le había costado el paso a las diez finalistas de ese certamen, en la tarde del 9 de octubre volvió a mencionar el tema y de manera irónica lo confirmó.

Todo sucedió cuando un seguidor le preguntó por la razón por la que no había avanzado en la competencia y que terminó quedando por fuera, teniendo en cuenta que en su momento fue elegida como una de las favoritas y ya había ganado varios premios en el certamen.

Valeria Giraldo Toro habló de la razón por la que no avanzó en el reinado cuando fue señorita Medellín - crédito Valeria Giraldo Toro/ Instagram

“¿Por qué crees que no entraste al top habiendo ganado casi todos los premios? Qué rabia”, fue la duda de uno de sus fans, la cual le hicieron a través de la dinámica de preguntas y respuesta en Instagram.

En ese momento la joven modelo le comentó a su público lo que ella pensaba que pasó, pero además explicó algunos detalles de situaciones que suceden al interior del concurso que muchas personas no saben ni pueden ver.

“Les voy a explicar. Ustedes en televisión ven solo una noche, que es la noche final, pero antes de eso nosotras estamos en concentración, que es aproximadamente por 10 días, y en ese tiempo hay varios premios como: mejor cuerpo, mejor sonrisa, mejor rostro, mejor compañera, mejor cabello, mejor pasarela, un montón de cosas y yo fui la que más premios gané en la concentración, pero no pasé al top”, empezó explicando la exreina.

Sin embargo, para aclarar las dudas de por qué no avanzó en la competencia ni tuvo la oportunidad de salir ganadora, les dio un consejo a sus seguidoras, mientras le tiraba una pulla a su examigo Westcol, pues reafirmó que fue por su vínculo con él que sus sueños se le vieron frenados.

“Yo les voy a dar un consejo a todas las niñas que se quieren presentar a un reinado y es que también tengan en cuenta con quién se relacionan porque a veces tener malas compañías puede afectar en ese proceso, así ustedes no estén de acuerdo con esas personas”, dijo Valeria Giraldo.

La modelo paisa reiteró su posición respecto a la responsabilidad que tiene Westcol de frenar su paso en el reinado en el que participó - crédito Valeria Giraldo Toro / Instagram

Sin embargo, concluyó la respuesta diciendo que esta información no es algo que se haya verificado, sino que es algo que ella asumió después de todo lo que pudo conocer. Incluso, el día que publicó en sus redes sociales que instauró una denuncia en contra de Westcol por generar una campaña de odio en su contra y haber desencadenado una serie de amenazas hacia ella y su familia, la joven también desmintió cualquier tipo de relación amorosa con el streamer, aclarando que lo único que existió entre ellos fue una relación laboral y, en algunos momentos, una amistad.

Ahí mismo, aseguró que fue esa relación la que le había costado pasar al top 10 de las favoritas en el certamen de belleza, pues lo veían como algo negativo.

“Ya estoy cansada. De verdad no entiendo cuál es la razón de dar a entender que tuvo algún tipo de intimidad conmigo, cuando él sabe que no es así y se los puedo jurar por Dios porque ni siquiera un pico le llegué a dar, para que él ahora venga a decir un poco de cosas y trate de insinuar un poco de cosas horribles. Yo a él sí lo veía como un amigo, es más, su amistad me costó el favoritismo en el reinado”, confirmó la exreina.