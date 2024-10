María Fernanda Cabal se despachó contra Petro por advertir que no se dejará sacar del poder: “Ha demostrado su incapacidad”

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que el presidente Petro está amenazando la institucionalidad de Colombia y alertó a Estados Unidos - crédito Colprensa y Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro ha reforzado la idea de una movilización masiva para defenderlo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera acoger la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, con la que se abre una investigación formal y se formula pliego de cargos en su contra por la presunta violación de topes de su campaña. De acuerdo con el primer mandatario, el CNE no es competente para investigarlo, por lo que catalogó la indagación como el inicio de un plan para sacarlo del cargo de manera anticipada.

“Ha comenzado el golpe de Estado”, aseguró Gustavo Petro en su cuenta de X.

El 9 de octubre de 2024, en entrevista con la Red Nacional de Medios Comunitarios, el jefe de Estado volvió a referirse a los hechos y afirmó que lo que se está buscando es asustarlo o tratar de tumbarlo, puesto que hay personas que rechazan la manera como ha gobernado durante un poco más de dos años. “La clase política tradicional se siente herida, porque no permito que se lleven el erario público, porque no permito que la cocaína siga saliendo por Colombia, porque no permito que se hagan negocios que perjudican al pueblo en sus pensiones”, explicó el presidente.

En consecuencia, indicó que la Asamblea Nacional Popular –que coordina las principales organizaciones populares del país– se encargará de dirigir la movilización nacional que está organizando a su favor y en contra de la decisión del CNE. Dicha protesta contará con una preparación amplia, para generar una unión a nivel municipal, departamental, nacional e internacional.

“En mi opinión, esta vez la movilización no es como todas las demás. No se trata de llenar una plaza, que ya hemos llenado muchas, e irnos para la casa. Esto tiene que tener una característica diferente (sic) y es que si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder”, precisó el primer mandatario en la entrevista.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal criticó las palabras de Gustavo Petro, asegurando que en más de la mitad de su periodo presidencial no ha evidenciado avances de ningún tipo, sino una “incapacidad” para dirigir el país y una constante victimización por las decisiones que se toman a su alrededor.

“En dos años solo se ha demostrado su incapacidad para gobernar y resuelve todos los días victimizarse para amenazar la democracia. ¿”Si van a tumbarnos del Gobierno, vamos por el poder”?, escribió la congresista de la oposición.

¿Gustavo Petro amenaza a las instituciones?

La senadora también radicó una comunicación ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dirigida al Comité de Asuntos Exteriores, para alertar sobre las presuntas intenciones que tendría Gustavo Petro de atacar a la institucionalidad. Esto, desde su punto de vista, ha sido evidente en el caso del CNE y la investigación sobre la campaña presidencial de 2022, por la violación de topes en $5.355.748.119.

De acuerdo con Cabal, el jefe de Estado se ha negado a aceptar las determinaciones que han tomado las altas cortes. Pues, no se trata solo del CNE, sino también de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Este último, de hecho, emitió un concepto en el que aseguró que el Consejo Nacional Electoral es competente para hacer indagaciones sobre la campaña del presidente de la República por irregularidades en la financiación y, de igual manera, para sancionarlo administrativamente si se comprueba su responsabilidad al respecto.

“Sin embargo, Petro ha instado a la ciudadanía a deslegitimar estas instituciones y a movilizarse en su defensa, lo cual representa un ataque directo a la estabilidad institucional de Colombia. Este tipo de actitudes ya se han observado en otros países del hemisferio, como en el caso de Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, y más recientemente, Pedro Castillo en Perú”, sostuvo.

