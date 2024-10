Estaciones de Policía de Cali enfrentan una presunta epidemia de tuberculosis según la Personería: Secretaría de Salud desmintió las cifras

El hacinamiento en las estaciones de Policía sería un factor clave para la propagación de la tuberculosis - crédito Personería

Hay preocupación por parte de la Personería de Cali, después de que alertara sobre un posible brote de tuberculosis en las estaciones de Policía de la ciudad con, al menos, cuarenta registros de presos que poseerían la enfermedad que afecta los pulmones y las vías respiratorias del paciente.

La advertencia la hizo el órgano de vigilancia, después de que se concretara la alianza entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Alcaldía de Cali para acabar con la sobreocupación de las estaciones de Policía de la ciudad que, actualmente, llega al 700 %.

“Desde la Personería se encontró un brote de contagio de tuberculosis en la estación de Policía de la Flora, ya que se tuvo conocimiento de que se practicaron 61 pruebas rápidas de tuberculosis, determinándose 42 posibles contagios que al validar con radiografías y demás pruebas de rigor se confirmaron 23 casos positivos”, dijo Gerardo Mendoza, personero distrital de Cali.

Según la Personería, las intenciones de trasladar a más de 500 reclusos a cárceles de la región propagaría la infección entre la población privada de la libertad del departamento, generando una fuerte complicación de salud pública.

El acuerdo firmado entre la Alcaldía de Cali y el Inpec, busca descongestionar las estaciones de Policía y garantizar condiciones dignas y seguras para las personas privadas de la libertad - crédito Alcaldía de Cali

“Hay que decir que en la estación de Policía de la Flora solo hay la capacidad para tener diez internos y, al momento hay 102 detenidos, lo que representa un 920 % de hacinamiento y riesgo para contagios entre las personas que están dentro de la estación”, complementó Mendoza.

Sin embargo, la Secretaría de Salud de Cali, en cabeza de Germán Escobar, desestimó las advertencias del Ministerio Público y señaló que, junto con la Red Distrital Hospitalaria, se han realizado 168 jornadas de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la población privada de la libertad.

Además, destacó que, contrario a lo advertido por la Personería, en la estación de La Flora, solo fueron detectados dos casos de tuberculosis de los 61 tamizajes realizados a los privados de la libertad, y comenzaron tratamiento inmediato.

“Hemos desarrollado a lo largo de esta vigencia 168 jornadas y específicamente en la estación de La Flora hemos tamizado a 61 individuos de los cuales solamente dos personas han tenido diagnóstico positivo de tuberculosis; esas dos personas iniciaron tratamiento de manera inmediata”, afirmó Escobar.

La tuberculosis es de fácil propagación en ambientes cerrados, por lo que el hacinamiento en las estaciones de Policía de Cali resulta de gran preocupación para la Personería - crédito Europa Press

Incluso, el personero aseguró que no ha tenido en cuenta que la enfermedad bacteriana puede estar latente y no activa, por lo que no presentar síntomas de la infección no significa no será reproducida a los demás presos.

“No obstante, el resto de los detenidos con PPD positiva, pero asintomáticos, según la Resolución N° 0227 del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y las guías de práctica médica son considerados tuberculosos latentes, dándoles tratamiento en situaciones específicas como en la coinfección de VIH y falla renal, condiciones que desconocemos de estos pacientes, no sabiendo cuántos contactos de contagios activos hayan podido desarrollar tuberculosis en un sitio con capacidad para albergar 10 personas y donde hay a la fecha 102 detenidos”, señaló Gerardo Mendoza.

Pero, según el secretario de Salud, en un país endémico como Colombia, una prueba de tuberculina positiva no implica necesariamente un diagnóstico confirmado de tuberculosis activa. “Los protocolos acordados desde la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud no establecen inicio de tratamiento ni estudios adicionales en profundidad en los pacientes con dicha prueba”, comentó Gerardo Escobar, secretario de salud de Cali.

El acuerdo entre el Inpec y la Alcaldía busca aliviar el hacinamiento, pero el riesgo de trasladar el problema de salud a otros centros penitenciarios preocupa a las autoridades. Mendoza enfatizó la importancia de abordar el tema de manera integral para garantizar la salud de los detenidos, los guardias y sus familias.

Mientras tanto, la Policía de Cali ha declarado que el tema no está bajo su jurisdicción, aunque se mantiene atenta a los requerimientos relacionados con la situación.