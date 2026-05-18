Migración Colombia expulsó por segunda vez a ruso-estadounidense vinculado a megafiestas en Medellín: habría reentrado de manera irregular

Las autoridades migratorias determinaron que el extranjero, sancionado previamente por conductas que afectaron el orden público, ingresó al país por el paso fronterizo de Rumichaca y se trasladó a Cali - crédito Migración Colombia

Migración Colombia realizó la expulsión, por segunda vez, de un ciudadano con nacionalidad rusa y estadounidense que fue detectado cuando intentaba abordar un vuelo hacia Medellín en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca.

El extranjero, identificado como George Wolfe, tiene una sanción vigente que le prohíbe el ingreso al país durante diez años.

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La operación se coordinó entre las regionales Occidente y Antioquia–Chocó de Migración Colombia. De acuerdo con la autoridad migratoria, Wolfe no registraba ingreso legal al territorio nacional y se presume que ingresó de manera irregular por el paso fronterizo de Rumichaca, desde donde se desplazó hacia Cali.

El extranjero, identificado como George Wolfe, tiene una sanción vigente que le prohíbe el ingreso al país durante diez años - crédito Migración Colombia

Según el expediente oficial, el ciudadano había sido expulsado en abril de 2026 tras conductas que, según las autoridades, afectaron la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social.

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Investigaciones señalan que, durante más de dos años, el extranjero fue señalado de alterar la convivencia en un apartamento de su propiedad en el sector de El Poblado, en Medellín.

Vecinos del edificio Málaga denunciaron fiestas frecuentes con música a alto volumen, ingreso constante de personas presuntamente vinculadas con actividades de prostitución y comportamientos agresivos hacia otros residentes.

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“Durante años, los habitantes del sector manifestaron reiteradas quejas por comportamientos como realización de fiestas y ruidos que excedieron las capacidades de la propiedad residencial, generando desorden y afectaciones a la convivencia”, afirmó Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia.

Wolfe acumuló más de doce comparendos, múltiples denuncias ciudadanas e intervenciones policiales por comportamientos contrarios a la convivencia.

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“Este caso demuestra la capacidad de articulación y reacción entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó, que nos permitió detectar nuevamente a una persona que infringe de manera sistemática las normas migratorias”, expresó Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

Directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, se refirió al caso de George Wolfe - crédito Migración Colombia

Y agregó: “Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes frente a quienes desacatan la ley y ponen en riesgo la convivencia ciudadana”.

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Una vez ubicado en el aeropuerto de Cali, las autoridades procedieron a su expulsión en un vuelo con destino a Panamá. Migración Colombia señaló que continuará fortaleciendo controles para evitar que personas sancionadas intenten evadir medidas vigentes.

¿Qué pasó en abril de 2026?

En abril de 2026, la expulsión de George Wolfe puso fin a un conflicto que se extendió durante dos años en el barrio El Poblado, Medellín.

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Wolfe, ciudadano ruso-estadounidense de 40 años, se había hecho conocido por organizar fiestas que alteraron repetidamente la convivencia en el Edificio Málaga, Comuna 14. Los residentes denunciaron en varias ocasiones el comportamiento de Wolfe, lo que derivó en la apertura de un expediente con múltiples sanciones y reportes policiales.

La medida de expulsión se ejecutó el lunes 13 de abril, resultado de una intervención coordinada entre Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana.

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Las autoridades determinaron la salida obligatoria de Wolfe después de comprobar que, pese a los acuerdos de salida voluntaria, él continuó incumpliendo las normas y reincidiendo en las faltas. Finalmente, abandonó el país en un vuelo con destino a Miami, una vez que el expediente en su contra reunió suficientes pruebas de desacato.

George Wolfe, ciudadano de origen ruso radicado en Medellín, fue expulsado luego de más de dos años de fiestas con música a todo volumen que generaron malestar entre los vecinos de El Poblado - crédito Migración Colombia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó en X: “El Ruso pa fuera. Tras dos años de constantes desórdenes, afectaciones a la convivencia y múltiples denuncias ciudadanas, hemos logrado que se expulse del país el ciudadano extranjero George Laevsky Wolfe, quien residía en El Poblado”.

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Gutiérrez recalcó la importancia de velar por la tranquilidad de la comunidad: “Aquí es diciendo y haciendo: quien venga a irrespetar a nuestra gente, a violar la ley, alterar la convivencia o burlarse de la ciudadanía, se tiene que ir. No nos tiembla la mano para actuar y proteger a nuestra gente”.