Colombia

Centro Democrático respondió a Iván Cepeda por críticas a Álvaro Uribe sobre jóvenes asesinados en Colombia: “Bandido señorón”

El partido publicó en su cuenta oficial de X un comunicado en el que rechazó los señalamientos del senador y candidato presidencial del Pacto Histórico hacia el expresidente y líder de la colectividad

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Dibujo de Álvaro Uribe e Iván Cepeda, ambos con micrófonos, sobre un fondo con el logo azul y amarillo del Centro Democrático.
El partido político se refirió en redes sociales a las críticas del senador y candidato presidencial, desmintió las acusaciones en torno a la Comuna 13 y sostuvo que la JEP no vinculó la política de seguridad democrática con ejecuciones extrajudiciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Centro Democrático emitió una respuesta directa a las declaraciones de Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, tras sus críticas al expresidente Álvaro Uribe Vélez por jóvenes asesinados en Colombia.

La controversia se originó luego de que Iván Cepeda cuestionó a Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta oficial de X. En su mensaje, Cepeda escribió: “Uribe: ¿Usted acusando a otros de matar jóvenes? (sic)” y agregó: “Sea serio. ¿Cuándo le pedirá perdón al país y a las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’ y las desapariciones forzadas perpetradas en la Comuna 13 de Medellín? (sic)”

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La crítica de Cepeda surgió tras una declaración de Uribe por las declaraciones de Cepeda en Noticias RCN: “Tiene razón Cepeda, la paz a nadie mata, salvo la paz de Cepeda y Petro que en este Gbno ha matado a más de 22 mil jóvenes (Medicina Legal) (sic)”. Estas afirmaciones intensificaron el debate sobre la responsabilidad gubernamental y militar en casos de violencia contra jóvenes en el país.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda respondió a Álvaro Uribe Vélez en la red social X y le pidió que “sea serio” por hablar de asesinatos de jóvenes - crédito @IvanCepedaCast/X

El pronunciamiento del Centro Democrático se difundió por el mismo medio y se centró en desmentir los señalamientos sobre Álvaro Uribe Vélez de Iván Cepeda.

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En el comunicado, la colectividad expresó: “Al bandido señorón Iván Cepeda hay que recordarle que la propia JEP concluyó que la Política de Seguridad Democrática NO fue una política de Estado ligada a los denominados falsos positivos. Los delitos cometidos por algunos militares jamás fueron una orden del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (sic)”.

La colectividad agregó que, una vez conocidos los casos de ejecuciones extrajudiciales, el entonces presidente tomó medidas inmediatas. Según el mensaje: “Al bandido señorón Iván Cepeda hay que recordarle que, una vez conocidos esos casos, el presidente Uribe tomó medidas, de hecho, una de esas fue el retiro de 28 altos mandos de la fuerza pública (sic)”.

Además, el Centro Democrático defendió la gestión de Uribe Vélez en relación con la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Afirmó: “Al bandido señorón Iván Cepeda hay que recordarle que gracias a la Operación Orión, la Comuna 13 dejó de estar sometida por estructuras criminales y hoy es un territorio de progreso, turismo, cultura y oportunidades para miles de familias que viven allí (sic)”.

El comunicado también abordó las investigaciones sobre desapariciones y hallazgos de cuerpos en el sector conocido como La Escombrera. El partido sostuvo: “Y al bandido señorón Iván Cepeda también hay que recordarle que NO está comprobado que los cuerpos encontrados en La Escombrera tengan relación con la Operación Orión, pese a la narrativa política que intenta imponer para manipular la historia del país”.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático defendió la gestión de Uribe Vélez en relación con la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín - crédito @CeDemocratico/X

El pronunciamiento del Centro Democrático concluyó con una referencia al debate sobre la memoria histórica y los procesos de paz: “Los colombianos conocen la diferencia entre quienes defendieron la democracia y quienes llevan 3 décadas justificando criminales en procesos de paz”.

Las declaraciones de Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, que motivaron la respuesta de Uribe Vélez y del Centro Democrático se dieron por su entrevista concedida a Noticias RCN.

La campaña presidencial de Iván Cepeda reportó ingresos por 15.000 millones de pesos financiados sólo con créditos bancarios ante el Consejo Nacional Electoral - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Las declaraciones de Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, que motivaron la respuesta de Uribe Vélez y del Centro Democrático se dieron por su entrevista concedida a Noticias RCN - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Allí, el senador expresó: “Lo primero que quiero señalar es que buscar la paz, trabajar por la paz y entablar diálogos de paz no es un crimen en Colombia, ni es un delito, ni puede considerarse una actividad que cause vergüenza o culpa”.

Además, se refirió a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN): “Con el ELN ya llevamos treinta años de diálogos. Yo he participado en casi la mitad de esos años en conversaciones con el ELN y considero que ya es momento de que esos diálogos concluyan en acuerdos. No se trata de prolongar otros cuatro años más de diálogos eternos. Esos diálogos deben arrojar resultados eficaces y responder a ciertos criterios”.

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