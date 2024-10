Shakira le hizo una propuesta ‘indecente’ a influenciador mexicano para su gira y luego se arrepintió

Shakira estará en Colombia en 2025 por su gira 'Las mujeres ya no lloran tour'- crédito @shakira/Istagram

Shakira lanzó el video oficial de su canción Soltera el 25 de septiembre de 2024 a través de sus canales digitales. El tema musical, considerado el nuevo himno de las mujeres, se ha hecho viral en las redes sociales Instagram y TikTok.

Una vez más, la cantante barranquillera volvió a causar furor con sus movimientos sensuales de cadera, en compañía de las personalidades de la industria del entretenimiento a nivel internacional como Lele Pons, Danna Paola, Anitta, Natti Natasha, Shannon y Winnie Harlow.

Shakira sigue acompañada de las mujeres más reconocidas del mundo en su etapa de 'Soltera' - crédito @shakira/Tiktok

La artista también confirmó el regreso a los escenarios con Las mujeres ya no lloran tour y anunció fechas en Barranquilla, Medellín y Bogotá, en el que promete poner a mover el cuerpo de sus seguidores al ritmo del sencillo.

Recientemente, Shakira se mostró en TikTok junto al reconocido influenciador mexicano Juanpa Zurita promocionando su gira. En el video cargado de humor, la cantante colombiana le ofrece participar en su gira, pero le responde que él no sabe cantar, pero ella le insistió en que puede bailar, aunque le dice que no baila como ella cree: “Mis caderas mienten”, dijo Zurita.

“Tú te conectas con el bailarín que llevas dentro, con el artista que todos llevamos dentro. Yo te enseño un par de pasos, no te juzgo y ya”, le dijo la barranquillera.

Seducido por la propuesta, el joven decide darle a conocer sus habilidades en el baile y ella se arrepiente al ver sus divertidos movimientos de cadera, por lo que prefiere decirle que olvide su invitación.

Shakira le hizo una propuesta al creador de contenido mexicano Juan Pa Zurita - crédito @shakira/Tiktok

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 34 millones de seguidores, el creador de contenido compartió la grabación en el que se mostró haciendo toda una actuación junto a la barranquillera. “Me voy de tour con Shakira. Agradecido por la enorme oportunidad”, escribió Zurita con sarcasmo en la descripción de la publicación.

De inmediato, los fanáticos de Shakira reaccionaron al ver el video actuando junto a Juanpa Zurita, que llenaron de miles de corazones y comentarios de halagos, también destacaron lo mucho que los hicieron reír.

“Intentó conectarse con el bailarín que lleva dentro, pero la señal estaba caída”, “Sus caderas y todo él miente”, “Se mueve más el tráfico en hora pico”, “Llévame a mí Shakira”, “Ese look de Shaki me encanta”, “Yo sí me voy de gira contigo”, “Reprobado”, “Shaki actuando, la más”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los internautas.

De momento, Shakira continúa en la promoción de su gira mundial, de la que ya confirmó fechas por Estados Unidos y Latinoamérica, que comenzará en noviembre próximo en California.

Shakira sigue promocionando su nueva canción en redes sociales

La salvadoreña Nicolle Figueroa también estuvo con Shakira haciendo el trend de su nueva canción 'Soltera' - crédito @Nicolle_Figueroa

Desde hace unos días se ha visto a la cantante barranquillera Shakira promocionando su más reciente sencillo Soltera junto a reconocidos influenciadores, el primero en colaborar con la artista fue el mexicano Juanpa Zurita.

La participación de la salvadoreña Nicolle Figueroa sorprendió a los fanáticos de la cantante, con la influenciadora digital, que actualmente, cuenta con más de siete millones de seguidores en TikTok, hizo dos colaboraciones, la primera titulada “Cuando me estoy portando bien y me entero que él no”, haciendo la coreografía del sencillo.

Mientras que la segunda, el esposo de Nicolle, Augusto Giménez, la sorprende bailando y cantando la letra: “Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien, estoy suelta ya, puesta pa’ hacer lo que quiera, se pasa rico soltera”, situación que le lleva a recordarle que no está soltera sino casada.

Estas colaboraciones se han hecho viral y cada una reúne más del millón de likes, 10 millones de reproducciones y más de 10.000 comentarios.