Petro se refirió a la elección de jueces por voto popular, como en México, y desató polémica en Colombia: “Mucho cuidado con eso”

La iniciativa ha desatado polémica en México y el presidente Gustavo Petro también despertó reacciones en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada de la sección segunda del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro sorprendió a los asistentes, al mencionar que todos los jueces de Colombia deberían ser elegidos por voto popular, medida que fue propuesta por el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador y que ya tiene fechas tentativas.

El mandatario colombiano también se refirió a las tensas relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, calificándolas como “traumáticas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las declaraciones del jefe de Estado llegaron el día que la Corte Constitucional negó la facultad de contratación directa al Instituto Nacional de Vías (Invías) para realizar las construcciones de vías regionales. “No puedo ocultar que los días que estamos viviendo han sido bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones Justicia-Presidente, que yo creo que hay que asumir con franqueza”, indicó el presidente Petro.

Gustavo Petro se refirió a las posibles elecciones de jueces que se llevarán a cabo en México - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Flickr

Por tal motivo, el presidente Petro detalló en su discurso que México ya siente esas tensiones, razón por la cual propuso la elección de jueces por voto popular. No obstante, el primer mandatario resaltó que no sabe si ese sea el camino correcto para Colombia.

“México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”, indicó el primer mandatario.

Elección de jueces en México

La propuesta impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pretende permitir a los ciudadanos elegir a los jueces por voto popular, bajo el argumento de que la justicia debe atender las demandas y combatir la corrupción.

El proceso sería organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) de ese país, pero antes de ello, debe pasar por una serie de procesos para la aprobación de la iniciativa. Por tal razón, ya existen fechas tentativas y son los siguientes:

16 de octubre: el Senado de México emitirá la convocatoria general

31 de octubre: instalación de los comités de evaluación

4 de noviembre: convocatoria para el pueblo mexicano

24 de noviembre: inscripción de aspirantes

15 de diciembre: comités verificarán los requisitos de legibilidad

31 de enero (2025): entrevistas y selección de finalistas por parte de los comités

4 de febrero (2025): poderes determinarán la conformidad de finalistas y la devolverán a los comités

5 de febrero (2025): comités seleccionarán en sesión pública, abierta y difundida los listados

7 de febrero (2025): aprobación de listados que se remitirá al Senado

12 de febrero (2025): el Senado integrará, revisará y remitirá el listado al INE

1 de junio (2025): elección de jueces y magistrados

La propuesta de López Obrador ha generado debate sobre su viabilidad y las posibles implicaciones en la independencia que tendrían las instituciones judiciales en México.

Personas protestan ante la Cámara de Senadores para mostrarse en contra de la reforma judicial - crédito José Méndez/EFE

Reacciones

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro también despertó reacciones en Colombia. El exfiscal Francisco Barbosa pidió tener cuidado con las palabras del mandatario.

“Hoy el presidente @petrogustavo habló por primera vez de elección popular de jueces como en México. Mucho cuidado con eso. Tenemos que estar alerta. Colombia no ha caído y ha sostenido su institucionalidad por la rama judicial en estos 2 años. Estemos atentos porque en cualquier momento nos pueden salir con una sorpresa”, publicó Barbosa.

Pronunciamiento de Francisco Barbosa sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro - crédito @FBarbosaDelgado/X

Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos, indicó lo siguiente: “La preocupación que me surge como colombiano es que esa tesis de la obstrucción o del bloqueo institucional que se está generando, que se está discutiendo en nuestro país, o que se está planteando, es una tesis peligrosa”.

Y agregó: “Mire lo que está sucediendo en México con la tesis de la obstrucción constitucional, apenas hubo las mayorías suficientes, se planteó lo que se conoce como la elección popular de magistrados. Hay que tener mucho cuidado con esas lecturas. La Corte Constitucional debe tener mucho tino para tener equilibrio”.

Andrés Forero, representante por el Centro Democrático, indicó desde su cuenta de X que “descontento con los fallos de las altas cortes e incómodo con los frenos y contrapesos de nuestra constitución, @petrogustavo abre la puerta a elección popular de jueces. ¿Este desatino hace parte del “acuerdo nacional” de @CristoBustos?”.

Andrés Forero se refirió a las palabras del presidente Gustavo Petro - crédito @AForeroM/X