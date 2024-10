Turista que estuvo de visita en Bogotá dejó en evidencia acto de machismo que se habría normalizado en restaurantes a la hora de pagar la cuenta

A pesar realizar el pago, Luis estuvo preguntándose por qué siempre suponen que el hombre asumirá la cuenta - crédito @luismiespitia / TikTok

Que el hombre es el encargado de proveer es una construcción que ha ido derribándose con el empoderamiento femenino y la equidad de género; sin embargo, para algunas parejas resulta inconcebible que los gastos vayan por partes iguales o se dejen en manos de la mujer, incluso, si ocurre de vez en cuando.

Frases como: “Me caga que siempre traten de pagar la cuenta”, “Es un código viejo que ya no es operativo”, “La empatía y amabilidad no deben tener género”, “Que ser amable sea un término asociado al hombre es de los actos más machistas”, compartidas por periodistas con enfoque de género del portal Vice parecen no haber calado en el personal de los restaurantes bogotanos.

Cuenta de ello, el video compartido por el migrante colombiano Luis Miguel Espita que, en una visita reciente a la capital del país, se encontró en una situación “cómica” que lo llevó a cuestionarse por qué siempre suponen que el hombre es quien debe pagar.

“Adivinen ustedes qué me acaba de pasar, sobre todo los señores. Estoy en Bogotá de trabajo y pasando el fin de semana, me fui a desayunar con mi señora esposa y, a la hora de pedir la cuenta, llega la mesera y me pregunta si quería la factura electrónica”.

Y continuó: “La mire y le pedí me repitiera lo que me había dicho, entonces me preguntó si quería la factura electrónica... ah, jueput@$#%, de manera que el caballero paga, solo el caballero ¡Qué belleza! No le preguntan a mi señora si le gustaría tener la factura electrónica, es solo para el caballero”.