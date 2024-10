Ciro Quiñones destapa nuevos detalles de su pelea con Giovanny Ayala: “Empezó a enviar gente a mis conciertos para golpearme”

Quiñonez dio nuevos detalles de su pelea contra Giovanny Ayala - crédito @giovannyayalaoficial - @ciroquinonez/Instagram

El miércoles 2 de octubre, los cantantes de música popular Giovanny Ayala y Ciro Quiñones protagonizaron una riña en un centro comercial de Bogotá, escenario en donde se fueron a los golpes por supuestas rivalidades entre los intérpretes.

Después de conocerse varias declaraciones de ambos cantantes en las que señalan la deslealtad de cada uno, fue en medio de una entrevista para La Red, de Caracol Televisión, que Ciro Quiñones dio más detalles de la disputa y aseguró que Ayala ha enviado personas para intimidarlo.

“Cuando tocan tu integridad, seguridad y tus shows ya tú dices ‘esto ya llegó a un punto’, todo esto se sumó a que ya empezó a enviar gente a mis conciertos para golpearme, esto pasó cuando estaba en Villavicencio, yo me iba a presentar en un bar”, dijo Ciro.

Ciro asegura que Giovanny a enviado al escolta para intimidarlo en medio de sus shows - crédito @laredcaracol / TikTok

El cantante asegura que cuando llegó a una discoteca para presentarse, estacionó el carro para bajarse del mismo, pero su mánager le informó que el escolta de Giovanny Ayala estaba esperándolo para golpearle. “Eso detonó mis alertas en todos los sentidos”, explicó el cucuteño.

“Me dijo: ‘te voy a matar, te voy a acabar, vamos a acabarnos’, y yo le dije que si no me podía buscar otro día, si me quiere pegar que me busque un lunes o un martes, o sea, por qué me tiene que agarrar cuando voy para show y que están mis seguidores ahí”, dijo Quiñones sobre el encontrón que tuvo con el escolta de Giovanny.

Según explicó en la entrevista, la seguridad tuvo que usar la fuerza para sacar al escolta del lugar, “es que la gente quiere ver música, no peleas... Y él me estaba esperando en las escaleras de la entrada, pero con todo y eso yo sabía que el día que nos encontráramos iban a haber problemas”.

Así inició la pelea en el centro comercial

El cantante cucuteño confesó que ese día se encontraba en el centro comercial Gran Estación porque estaba a punto de abrir un local de su negocio de apartahoteles, “firmé todos los papeles de la apertura, y a las 6:40 p.m. salí, cuando voy saliendo me los encuentro a los dos, a Giovanny y a su escolta que era el mismo que me había amenazado”.

Ciro asegura que desde ese momento las personas empezaron a grabar, hasta que se acercaron para empezar a agredirse, “me hizo una mala palabra y yo ya lo vi accionando, ellos iban a lo que iban, incluso yo le dije a Giovanny que el problema no era con él, el problema es con el escolta, por eso en el video se ve que yo nunca miro a Giovanny”.

Usuarios de redes sociales criticaron las agresiones de los reconocidos cantantes Ciro Quiñones y Giovanny Ayala: "Qué vergüenza" - crédito @chisme_famosos7/X

En el video se puede apreciar que después el primer golpe que le da Ciro al escolta, Giovanny reacciona con un puño en la cara del cucuteño, lo que desata la pelea entre los dos cantantes populares, hasta que en un punto el Ayala termina en el piso, momento en el que Quiñones se retira.

El abogado de Ciro explicó las repercusiones legales

En medio de la entrevista para La Red, el abogado Miguel Ángel Morales, quien representa a Ciro, dio detalles de las acciones legales que se tomaron por la pelea entre los cantantes.

“Se presentan unas lesiones personales en contra de Ciro Quiñones y también se presentan unas denuncias por el delito de injuria y calumnia a raíz de unas atribuciones un poco denigrantes que se han hecho en contra de mi representado, eso siendo no tan importante frente a otro delito que se viene cometiendo que son los actos de hostigamiento”, dijo el abogado.

Las declaraciones de Giovanny Ayala

El cantante de Historia de Amor, por su parte, habló con Olimpia Estéreo, donde aseguró que se encontraba en el centro comercial y, mientras se tomaba una foto con uno de sus fanáticos, Ciro Quiñones le gritó, situación que lo provocó e inició la pelea según lo explicó Ayala.

Giovanny Ayala aseguró haber sido provocado por Ciro Quiñonez mientras posaba para una fotografía con una fan - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

“‘Así es que lo quería ver, solito’”, me dijo. No sé si Ciro estaba drogado o borracho, me tiró al piso y me encendió a pata, es un tipo desleal. Le di la mano desde ceros, pues no salía de Cúcuta cuando cantaba vallenatos. Le tocó pasarse a música popular y tampoco le está funcionando”.

La pelea por una canción

Además, Giovanny aprovecho la entrevista con el medio para confesar que la pelea entre ambos nació por situaciones de dinero enfocadas a las regalías de la canción Regalada sales cara, pues según el cantante, Ciro ha reclamado el 100 % de estas. “Está reclamando unas regalías sobre Regalada sales cara. En este momento está en proceso esa canalización del 50 % y a él no le gusta porque no está recibiendo el 100 %, me parece atrevido”.