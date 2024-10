Al árbitro del encuentro Junior vs. Patriotas se le quedó la amarilla en el vestuario: “Esto solo pasa en Colombia”

Al revisar, el arbitró notó que solo llevaba tarjeta roja - crédito pantallazo tomado de la transmisión de Win Sports

Ni los aficionados ni los trolls de Internet pasaron por alto el descuido del árbitro colombiano Jonathan Díaz, en el encuentro Junior vs. Patriota de la fecha 13 de la Liga Betplay 2024-II, llevado a cabo la noche del domingo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En el minuto 33, cuando planeaba amonestar Juan Díaz por una fuerte infracción contra Víctor Cantillo, Díaz notó que llevaba únicamente la tarjeta roja en su bolsillo.

Así quedó registrado en la transmisión del partido, luego de que el árbitro requiriera la ayuda del cuarto asistente al notar que en vestuarios había dejado la tarjeta amarilla, que la falta del 24 ameritaba.

Sin embargo, la rápida acción de su compañero logró salvarlo y permitió que continuara el encuentro que, finalmente, ganó el equipo local en un sorpresivo 2 a 1.

El cuarto asistente tuvo que alcanzaarle una - crédito Win Sports

En tribuna non era del todo claro lo que estaba sucediendo pasados apenas 30 minutos desde el primer pitazo, pero quienes seguían el partido a través de la señal en vivo no pasaron por alto el despiste de Díaz, así como tampoco lo hizo el comentarista Eduardo Luis.

El error, que no bajaron de colombianada en las redes sociales, generó todo tipo de comentarios jocosos en los que la afición no perdió la oportunidad de recordar el desenlace del partido Junior vs. Nacional, en el que la Dimayor dio la totalidad de los puntos al equipo barranquillero, tars los desordenes en la tribuna:

“Junior va a denunciar para que le den más puntos”, “Junior procede a reclamar los puntos en 3... 2... 1...”, “El maravilloso FPC”, “¿De qué se sorprenden? Jugaba el circo”, “Es nuestro cómico fútbol colombiano”, “Colombianadas”, “Esta vaina solo pasa en Colombia, va la madre”, “Una razón más para decir que tenemos un torneo mediocre, falto de respeto y profesionalismo”.

¿Cómo se desarrolló el encuentro Junior vs. Patriotas que dejó como ganadores a los tiburones?

Marco Pérez marcó el gol de la victoria del Junior en el minuto 93 del partido disputado el domingo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, informó el reporte del encuentro. Patriotas Boyacá fue el rival al que se impusieron por 2-1, con un gol final que llegó tres minutos después del tiempo reglamentario, con un remate de cabeza del delantero, quien había ingresado al campo en el minuto 80 tras combinar con Bryan Castrillón.

Según el informe, el partido comenzó con un gol de Carlos de Las Salas para Patriotas en el minuto 5, anotando desde el punto penal tras una falta de Víctor Cantillo sobre Flabián Londoño. Su tiro raso al ángulo izquierdo puso la ventaja para los visitantes. Sin embargo, Edwin Herrera igualó el marcador al minuto 60 con una volea que motivó a los locales para buscar la victoria.

Los tiburones superaron 2 a 1 a Patriotas - crédito Colprensa

Junior, dirigido por César Farías, tuvo que hacer un cambio obligado justo después del empate de Herrera, cuando este salió lesionado al minuto 61. A pesar de esto, el equipo se mantuvo firme y buscó el triunfo hasta el final.

El encuentro también estuvo marcado por la intervención del VAR. A Junior se le anuló un penalti en el minuto 65, en una jugada protagonizada por Yimmi Chará, lo cual mantuvo el marcador igualado hasta que Pérez logró el gol del triunfo.

Cantillo recibió una amarilla durante el juego - crédito Junior FC

En cuanto a las estadísticas, Patriotas Boyacá logró extender su racha goleadora a cinco partidos consecutivos en la Primera A, sin quedarse en cero desde su derrota ante Millonarios el 1 de septiembre. En la tabla, Junior se mantiene en el puesto 12 con 13 puntos tras 11 partidos del Clausura, mientras que Patriotas ocupa la posición 13, con el mismo puntaje pero en 13 encuentros.

Por otro lado, Edwin Herrera abrió su cuenta en la liga esta temporada en su partido número 32, siendo este su primer gol.