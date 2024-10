Kevyn, ganador de ‘Desafío XX’ se despachó contra Natalia por llamarlo ‘mal padre’: “Esa señorita no me conoce”

Kevyn, ganador del 'Desafío XX', respondió los señalamientos de Natalia en los que lo llamó mal padre - crédito @diaadiacaracoltv y @kevynrua75/Instagram

Kevyn Rúa, quien se llevó el primer puesto en la edición número 20 del Desafío, se defendió de las acusaciones que le hizo, Natalia Rincón, exparticipante del reality con la que sostuvo un amorío dentro de la competencia y que los señaló de ser un mal padre.

El joven atleta boyacense lanzó duros comentarios contra su expareja y aseguró que el tiempo compartido con ella no fue suficiente para que pusiera en tela de juicio su relación y amor por su hijo. “A él le dediqué cada pista y lo nombre en cada reto”, mencionó el ganador de la temporada 2024 del concurso de Caracol Televisión.

Dentro de las declaraciones que hizo Kevyn Rúa refiriéndose a los comentarios que lanzó la creadora de contenido contra él, sorprendió que el guarda de seguridad afirmara que su trato con Natalia fue efímero. “¡Ay, Natalia!. No sé cuánto tiempo me conoció para decir eso, ¿unos días, quizás?, entonces no creo que pueda opinar mucho al respecto”, exclamó.

En su paso por el espacio digital El Sentenciado, Kevyn fue confrontado por la periodista que le pidió aclarar si era o no un buen padre, haciendo referencia a las palabras que durante la competencia mencionó Natalia. “Mi hijo va a cumplir 9 años y, la verdad, para ser mal padre durante todo ese tiempo... muy complicado. Lo nombraba en cada pista a la que me enfrentaba y corría cada metro por él. Mi hijo es un amor para mí, como para que una señorita, que no me conoce, hable de lo que no sabe”, contestó Rúa, dando a entender que Natalia no alcanzó compartir con él lo necesario para conocerlo en sus demás facetas fuera del reality.

Asimismo, Guajira, fórmula de Kevyn en su triunfo y quien lo acompañó en la entrevista reforzó la versión de desafiante. “Puedo dar fe de eso. Él le hace videollamada hasta dos o tres veces por día, y está muy pendiente de él (...) Yo lo conozco muy bien, así que puedo dar fe de eso”, agregó la exparticipante que convive con él.

Por último, Rúa se mostró más calmado y añadió que si ese tipo de juicios le generan contenido a su excompañera, que su parte no tiene rencores con ella. “Pero bueno, si ella se siente muy importante utilizando mi nombre en su boca... que lo haga”, concluyó.

Kevyn sentenció a Natalia con el chaleco negro

Para el ganador de la temporada número 20 del Desafío no todo está dicho entre él y Natalia Rincón, exparticipante con la que protagonizó una infidelidad a su no expareja y madre de su hijo, pues inició un romance con ella en medio del juego y la acusó de no haber sido ciento por ciento honesta.

En el programa El Sentenciado, Kevyn debió cumplir con la dinámica del programa que tenía como objetivo principal hacer que el invitado le amenazara a alguno de sus excompañeros y expusiera las razones.

Rúa no dudó en mencionar a la bailarina de twerk, pues según comentó, ella no le fue transparente. “Hay que ser honesto desde el principio, durante y después, ella no lo fue”, dijo el ganador del reality haciendo mencionen a su relación que no prosperó fuera del programa.

“La quiero, la respeto, la admiro, pero le faltó ser transparente”, concluyó Kevyn, dejando entrever entre que él y la exparticipante quedaron temas inconclusos como por ejemplo, los motivos de su distanciamiento, pues de acuerdo a lo que declaró Natalia, fue ella la que decidió dar un paso al costado, misma teoría que compartió Kevyn. quien le contó a sus compañeros se había desilusionado y prefirió dejar las cosas así.

“A él se le olvida la última llamada que tuvimos, en la que le expliqué por qué me iba a distanciar. Somos personas muy diferentes. Tenemos dos realidades muy diferentes, entonces estar juntos no era lo mejor (…) Caí en el juego de él”, explicó Rincón quien también estuvo días antes en el mismo programa.